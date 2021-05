Nous avons besoin de la vérité. Ce que nous obtenons, ce sont des mensonges, écrit Tavleen Singh

Plus inquiétante que les mensonges de Yogi était la tentative pitoyable du ministre des Affaires extérieures pour amener nos ambassades à «contrer le discours unilatéral dans (les) médias occidentaux.

La seule chose dont nous n’avons pas besoin en cette période horrible, c’est que les dirigeants politiques commencent à dire des mensonges. Nous avons besoin de la vérité. Ce que nous obtenons, ce sont des mensonges. Le premier gros mensonge est venu de Yogi Adityanath qui a déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie d’oxygène, de lits ou de médicaments dans les hôpitaux ou les centres Covid de son état. Il a averti que des mesures sévères seraient prises contre ces «rumeurs répandues» sur les pénuries. Ce n’est pas une menace vide. Des journalistes ont été emprisonnés pour avoir dit la vérité dans l’Uttar Pradesh. Cette fois, il ne sera pas facile pour Yogi d’emprisonner des journalistes pour avoir dit la vérité parce que cela se manifeste dans les bûchers qui brûlent nuit et jour, chez les gens qui mendient des lits dans les hôpitaux et chez ceux qui meurent devant les portes des hôpitaux.

Plus inquiétante que les mensonges de Yogi était la tentative pitoyable du ministre des Affaires extérieures pour amener nos ambassades à «contrer le discours unilatéral dans (les) médias occidentaux». Quel est l’autre côté? Y a-t-il un autre aspect aux bûchers de masse dans nos crématoriums? Y a-t-il un autre côté des gens qui meurent dans les hôpitaux faute d’oxygène? Y a-t-il un autre côté à ceux qui meurent en dehors des hôpitaux parce qu’il n’y a pas de lits disponibles? Y a-t-il un autre côté des hôpitaux qui affichent des avis devant leurs portes avertissant les patients de ne pas s’attendre à une admission parce qu’ils n’ont pas d’oxygène?

Les médias occidentaux rapportent ce qui est rapporté à travers l’Inde par les journalistes indiens. Avec une différence. Ils n’hésitent pas à blâmer le premier ministre pour cette catastrophe. Ils n’hésitent pas à lui rappeler que l’autre jour, il a déclaré à la réunion annuelle du Forum économique mondial que l’Inde avait si bien réussi à contrôler la pandémie que le monde pouvait apprendre de nous. Ils n’hésitent pas à rappeler au Premier ministre que, alors même que cette deuxième vague meurtrière se répandait à travers l’Inde, lui et le ministre de l’Intérieur célébraient les foules immenses lors des rassemblements électoraux auxquels ils se sont adressés au Bengale occidental. Ils n’hésitent pas à mentionner que rien n’a été fait pour arrêter le Kumbh Mela jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Les journalistes indiens hésitent car critiquer le guide suprême a des conséquences.

Si Modi veut la rédemption, il doit d’abord admettre que des erreurs ont été commises et qu’il s’engage à ne plus en faire. Cette deuxième vague serait venue de toute façon mais elle n’aurait pas été catastrophique si nous avions eu suffisamment de vaccins, d’oxygène et de médicaments Covid. Dans cet effort ridicule et pathétique pour gérer les perceptions plutôt que la pandémie, nous avons maintenant de hauts fonctionnaires et de hauts ministres qui se disputent ouvertement pour savoir qui est à blâmer pour les erreurs. Peu importe qui est à blâmer.

Ce qui compte, c’est qu’il n’y a presque pas une seule famille dans mon cercle d’amis et de connaissances chez qui ce virus redouté n’a pas trouvé son chemin. Il y a tellement de morts et de maladies dans l’air que les gens sont maintenant terrifiés à l’idée d’aller n’importe où même s’ils ont eu la chance d’être comptés parmi la poignée d’Indiens qui ont réussi à obtenir les deux vaccins. Il y a une telle pénurie de vaccins maintenant que les principaux ministres admettent qu’ils ne peuvent pas continuer à vacciner tous les Indiens de plus de 18 ans. Quelques heures après l’annonce que cela allait être autorisé à partir du 1er mai, plus d’un million de personnes s’étaient inscrites. sur l’application officielle. Pourquoi ce programme a-t-il été annoncé alors que la pénurie de vaccins est une crise en soi?

La prochaine crise majeure, comme le chirurgien cardiaque Dr Devi Shetty l’a souligné à plusieurs reprises, sera une grave pénurie de médecins et d’infirmières. Il a écrit des articles détaillant la manière dont cette pénurie de main-d’œuvre devrait être gérée, mais jusqu’à présent, le groupe de travail du premier ministre n’a pris aucune mesure. Le Dr Shetty prévient que dans les prochaines semaines, il y aura une pénurie de 3,5 lakh de personnel médical et de 5 lakh de lits de soins intensifs. Quelqu’un dans le monde virtuel cloîtré habité par le premier ministre et ses hauts fonctionnaires, s’il vous plaît, écoutez?

Ces fonctionnaires ont du sang sur les mains. Des gens sont morts à cause de leur incompétence criminelle, mais pas une tête n’a roulé. Pourquoi? Si Narendra Modi veut racheter plus que son image, il doit renvoyer les hommes qui nous ont amenés ici. Nous avons besoin d’un nouveau groupe de travail qui doit comprendre des scientifiques, des médecins et des fonctionnaires compétents. Les bureaucrates indiens ont une longue histoire d’échec de l’Inde en temps de crise. Cela se produit à cause de leur incapacité à croire qu’ils peuvent faire des erreurs et à cause de leur formation coloniale à servir les dirigeants et non le peuple. Cette fois, les Indiens désespérés paient le prix de leur arrogance.

Aujourd’hui, nous allons connaître les résultats de ce tour d’élections, mais je ne les ai pas mentionnés dans cette chronique. Ce n’est pas un oubli mais délibéré. Je suis tellement écœuré par les rassemblements électoraux extrêmement importants qui se sont déroulés alors que les gens mouraient que je me fiche de savoir qui gagne. Le BJP de Modi, et c’est maintenant totalement le sien, se soucie tellement de gagner les élections que cette fois, ils se sont plus souciés des élections au Bengale occidental que de trouver un moyen d’empêcher les Indiens de mourir.

Le premier ministre doit accepter qu’il est inutile d’essayer de gérer les perceptions alors qu’il doit gérer des réalités horribles.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.