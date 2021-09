« Nous avons besoin de leadership féminin dans le sport »

23/09/2021 à 15h41 CEST

.

Le président du Conseil supérieur du sport (CSD), José Manuel Franco, a participé ce jeudi à la présentation de l’Association espagnole des femmes, des cadres et des sports, et a assuré que l’Espagne a besoin de “leadership féminin dans le sport, dans les entreprises et dans les institutions”.

« De cette association vous nous avez demandé d’être militants dans votre lutte et je vous demande de bien vouloir voir en ce secrétaire d’État un allié, vous allez avoir en moi un allié et un militant. Vos objectifs sont les objectifs de la CSD “, a-t-il déclaré lors de l’événement au forum du Sommet mondial du football qui s’est tenu au Wanda Metropolitano.

Franc Il a rappelé qu’au stade de l’Atlético de Madrid un record de fréquentation avait été battu en 2019 lors d’un match de football féminin avec 60 000 spectateurs, un fait qui « sert à certifier que des avancées significatives sont réalisées par les femmes dans le domaine sportif », et a affirmé que la CDD considère que “le sport est un outil très puissant pour promouvoir une réelle égalité”.

“Nous avons osé, et pour voir comment on s’en sort, je sollicite aussi votre aide, pour professionnaliser la ligue féminine. Ce n’est pas une entreprise facile mais il fallait le faire. Je suis fière d’être secrétaire d’État qui s’est engagé dans cette voie. nous allons rencontrer de nombreux obstacles mais avec votre aide, votre solidarité et votre soutien nous allons y parvenir. Après avoir professionnalisé le football féminin, d’autres viendront.”

Franc a approuvé l’engagement du gouvernement en faveur de l’égalité, qui se traduit par une augmentation de 112 % du budget du sport féminin (2,5 millions d’euros), ainsi qu’une augmentation de 73 % de l’aide sociale aux athlètes féminines, et l’inclusion du sport dans les fonds européens de relance.

« Nous avons la capacité de nous améliorer et nous le rendrons possible. Il est nécessaire d’articuler des politiques publiques visant à garantir globalement la présence des femmes dans tous les domaines de la société. Nous pensons que nous avons besoin d’un leadership féminin dans le sport, dans les institutions et dans le entreprises, nous allons continuer à travailler parce que vous les femmes êtes les protagonistes, nous ne faisons rien d’extraordinaire, nous vous le devons simplement », a-t-il conclu.

Franc participé à la présentation de l’Association qui préside le double champion olympique de voile Thérèse Zabell près de Patricia Rodriguez, membre du conseil d’administration de cette et conseiller de Grenade, et Marian Otemendi, directeur du WFS.

Otamendi a expliqué que l’Association cherche à donner de la visibilité aux femmes et que ses objectifs incluent la création du baromètre du sport, des femmes et des affaires ; créer entre 4 et 10 bourses pour les étudiantes en masters management du sport ; réaliser 3 embauches à des postes de direction dans des entreprises/clubs sportifs et qui sont membres de l’association et créer le prix pour les femmes, les cadres et les sportifs.

“Nous avons des athlètes exceptionnels qui atteignent des objectifs plus élevés que les hommes, mais ce n’est pas une compétition, il s’agit de travailler ensemble pour avoir une société plus équilibrée, plus égalitaire, et avec la présence des femmes dans les instances de décision”, a-t-il déclaré. ajoutée Rodriguez.