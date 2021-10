Le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a nommé une longue liste d’attributs passionnants que ses rangs avant auront désormais après avoir confirmé qu’un attaquant « unique » débuterait jeudi en Europa Conference League.

Tottenham affrontera la formation néerlandaise Vitesse Arnhem en Europa Conference League jeudi soir. Nuno a utilisé la compétition comme une plate-forme idéale pour mettre en sang un mélange de jeunes joueurs et de ceux en marge de son équipe aux côtés de stars plus établies.

Et contre Vitesse, Nuno a confirmé que l’ailier néerlandais Steven Bergwijn débutera après s’être remis d’une blessure à la cheville.

Les Spurs ont été particulièrement directs devant le but cette saison, bien qu’ils aient battu Newcastle à trois ce week-end. Le retour de Harry Kane sur la feuille de match a peut-être signalé que leurs malheurs offensifs touchaient à leur fin.

Le retour de Bergwijn contribuera certainement à ce que cela sonne vrai, et lors de sa conférence de presse d’avant-match (via Football London), Nuno a fait l’éloge de son ailier de retour.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Bergwijn d’affronter Vitesse – une équipe contre laquelle il s’était souvent heurté au PSV Eindhoven – Nuno a admis : « Non, je n’en ai pas parlé avec Stevie.

«Je parle juste avec Stevie pour se préparer car il revient d’une période difficile où il était absent, et c’est une bonne opportunité pour lui de devenir plus affûté, de devenir plus rapide et plus fort. Parce que nous avons besoin de Stevie dans notre avenir.

« Stevie a très, très bien commencé la saison. Malheureusement, il s’est blessé dans l’équipe nationale et depuis lors, il a de nouveau lutté.

« Mais maintenant qu’il revient, comme je vous l’ai déjà dit, il s’agit de le rendre plus en forme, plus fort, plus rapide parce que c’est un joueur très talentueux. Joueur très talentueux. Unique au sein de notre équipe.

« Il a des choses qui peuvent vraiment nous aider. Il est fantastique en 1v1, offensif, il est rapide, il nous donne de la vitesse. Il nous donne… Nous avons besoin de Stevie. Je me répète : nous avons besoin de Stevie.

« Il va commencer le match. Il va jouer. Il se sent bien. Alors jouons bien avec Stevie.

Nuno un phare de calme au milieu des premières critiques

On a ensuite demandé à Nuno si les critiques de début de saison que lui et son équipe avaient reçues étaient une réaction excessive. Tottenham était en tête après trois matches, mais une mauvaise série de résultats les a rapidement fait chuter au milieu du tableau.

Les Spurs ont bien rebondi après leur défaite dans le derby du nord de Londres, remportant trois victoires successives dans toutes les compétitions.

« Je me répète encore et encore : c’est des hauts et des bas », a souligné l’entraîneur portugais. « Vous devez comprendre que c’est le jeu, c’est le football.

« Vous jouez contre des adversaires coriaces, parfois vous n’êtes pas performant. Vous traversez une mauvaise période et il s’agit de rester ensemble.

«Je suis donc très fier de la façon dont nous sommes sortis de cette situation. Nous avons continué à travailler ensemble, à nous entraider. Et je sens que nous nous améliorons, que nous nous améliorons, que nous jouons un meilleur football. C’est tout à propos de ça, jouer un bon football.

