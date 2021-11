« Nous avons besoin de lui » – Saint-Maximin loue Howe dans la comparaison avec Steve Bruce

L’attaquant de Newcastle Allan Saint-Maximin a fait l’éloge du nouveau manager Eddie Howe après le match nul 3-3 contre Brentford.

Le choc de la Premier League à St James ‘Park était le premier match de Howe en charge, bien qu’il ait dû regarder depuis une chambre d’hôtel après avoir été testé positif pour Covid-19. Il a montré la capacité de certains de ses joueurs les plus importants, tels que Saint-Maximin et Joelinton, tout en révélant également les problèmes défensifs majeurs à régler.

Les Magpies menaient à dix minutes de la fin alors que le skipper Jamaal Lascelles s’élançait d’un corner de Matt Ritchie. Mais l’ancien homme de Newcastle Ivan Toney a apporté le niveau de Brentford peu de temps après.

Rico Henry a donné l’avantage à l’équipe visiteuse à la 31e minute, seulement pour la signature du record de Newcastle, Joelinton, pour égaliser avant la pause.

Brentford a pris les devants en seconde période alors que le tir de Frank Onyeka a dévié par Lascelles et le gardien de but Karl Darlow. Mais Newcastle a arraché un point alors que le talisman Saint-Maximin a fracassé une volée pour la première fois.

Lors d’une interview d’après-match avec NUTV, Saint-Maximin a été interrogé sur l’absence de Howe et son impact sur l’équipe. Il a fait allusion à leur menace d’attaque supplémentaire, contrairement à leur temps sous l’ancien patron Steve Bruce.

« [The isolation] était mauvais parce que nous avons besoin de lui. C’est un bon entraîneur pour moi – je n’ai pas besoin d’un an avec lui pour voir s’il est un bon entraîneur ou pas – c’est un grand entraîneur. Ils ont une belle philosophie, une belle idée et ça se voit dès le premier match.

« Nous avons joué plus en attaque, nous avons eu plus d’occasions de marquer et c’était plus difficile de se défendre contre nous, donc nous devons juste continuer comme ça et encaisser moins de buts et je suis sûr que nous allons gagner plus de matchs . «

Howe intégré à l’égaliseur de Newcastle

Howe n’a peut-être pas pu y assister, mais cela n’a pas empêché l’Anglais d’avoir un impact.

Il a travaillé avec le directeur adjoint Jason Tindall pour organiser les remplacements tardifs. Ryan Fraser remplaçant la capture estivale Joe Willock était l’un d’entre eux.

Fraser, qui a joué sous Howe à Bournemouth, a marqué pour Saint-Maximin alors que le Français marquait le troisième but de Newcastle.

« À 3-2, nous avions une décision à prendre. En dialogue avec Ed, ces sous-marins que nous avons créés ont été réalisés conjointement », a déclaré Tindall à BBC Sport.

«Mais Ed doit s’attribuer beaucoup de mérite pour cela, c’est le manager et c’est lui qui prend la décision finale. Faire venir Ryan Fraser a certainement fait la différence pour nous et il a joué son rôle dans le troisième but de Maxi.

