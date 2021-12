Nous avons besoin de meilleures politiques pour le secteur de l’artisanat : Archana Shah, auteur

Chaque région de l’Inde a ses propres matières premières, techniques artisanales, textiles, motifs et palettes de couleurs.

« Une conversation naissante sur la durabilité est devenue une priorité à grande échelle, d’autant plus que les textiles tissés à la main sont un élément central de notre avenir », déclare Archana Shah dans une interview avec Vaishali Dar. Au cours d’une carrière qui s’étend sur quatre décennies dans le design, la mentor, chercheuse et voyageuse de 64 ans n’a pas seulement établi son nom en tant que fondatrice de la première marque de mode textile Bandhej, mais trouve un énorme potentiel inexploité dans l’industrie textile. Kutch est son premier amour alors que la région trouve de l’importance dans son premier livre Shifting Sands Kutch: A Land in Transition écrit en 2013. Sa fascination sans fin pour l’artisanat traditionnel et son potentiel est clairement démontré dans un récent récit bien documenté intitulé Crafting a Future: Stories of Indian Textiles and Sustainable Practices enrichies de nombreuses histoires d’artisans. Parcourant le pays de long en large, Shah nous parle de la diversité des procédés textiles artisanaux et de la réutilisation des talents artisanaux abondants pour rajeunir le secteur tout en luttant contre le changement climatique. Extraits :

Vous avez une connaissance approfondie des différentes régions, des histoires d’artisans, des fils et des textiles, comme le montre votre livre. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire ceci?

Chaque région de l’Inde a ses propres matières premières, techniques artisanales, textiles, motifs et palettes de couleurs. Patan au Gujarat est célèbre pour ses somptueux saris double ikkat, les patolas. La chaîne et la trame sont toutes deux teintes selon un motif prédéterminé et entrelacées pour la conception et il faut de six à huit mois pour créer un sari patola. Je suis très fasciné par les textiles artisanaux, plus que cela, le savoir-faire. Tous les textiles glorieux ont été parlés et écrits, mais pas grand-chose sur les artisans qui les ont créés. Je voulais raconter leur histoire. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que l’artisanat n’est plus viable parce que les enfants des artisans n’y voient ni avenir ni sens. Ce n’est pas vrai. De 2018-20, j’ai voyagé pour découvrir la réalité du terrain à l’intérieur des centres de tissage, les projets de tissage à la main, leurs manières, leurs vêtements, leur nourriture, leurs complexités, les perspectives des personnes impliquées dans le processus, dans les régions éloignées pour savoir ce que veulent vraiment les artisans . Ce livre a donné un sens à mon errance.

Kutch est couvert en bonne place dans votre premier livre. Cette fois aussi, la couverture présente Lilaba Bhavubha Jadeja du village d’Abdasa à Kutch. Votre fascination pour Kutch et ses habitants continue…

J’ai travaillé en étroite collaboration avec les habitants de Kutch et j’aime beaucoup la terre. C’est un voyage personnel vers la terre pour explorer les gens, les traditions et l’artisanat, et les changements au fil des décennies. Le dernier livre montre une génération d’enseignants du textile – une grand-mère enseignant à sa petite-fille qui s’intéresse également à la filature. C’est une fille instruite mais intéressée à apprendre l’art séculaire du filage du coton sur peti charkha. Les images correspondent à mes pensées.

Pouvons-nous dire que le métier à main a le dessus dans le monde de la mode rapide ?

Un produit artisanal peut produire cinq collections par an, mais la mode rapide peut produire 52 collections. Les jeunes qui parlent du changement climatique doivent être plus responsables. Avez-vous vraiment besoin de 500 chemises ou de 50 chemises dans une garde-robe ? Ce sont les choix que l’on doit faire. Combien de déchets plastiques et l’utilisation de colorants de qualité inférieure sont mis en décharge ? Khadi en tant que tissu a duré longtemps et nous n’avons jamais acheté 200 paires de vêtements. C’est ça la slow fashion, où l’on achète moins et le meilleur.

Le tissage à la main est plus durable que le tissu fabriqué en usine. Sa force réside dans des conceptions uniques difficilement reproductibles par les métiers à tisser électriques.

Oui, les métiers à main ont un aspect et une sensation distinctifs par rapport aux métiers à tisser électriques. Mais nous avons besoin de toutes sortes de productions pour que ce ne soit pas l’une contre l’autre. Lorsque le tissu pour métier à tisser est vendu comme métier à main, j’ai un problème éthique. Les métiers à tisser ne peuvent pas habiller le monde. Nous avons besoin de différents types de tissus pour différents marchés. Les métiers à tisser électriques peuvent être moins polluants dans leurs processus ou dans l’utilisation de teintures naturelles. La fabrication artisanale a une touche humaine. Le support le plus important est le support marketing pour les tisserands. Nous devons créer une nouvelle identité distinctive pour les tissus tissés à la main, afin qu’ils valent la peine d’être préservés.

Alors, la mode durable est-elle plus qu’une tendance ? Que doit faire l’industrie pour devenir vraiment verte?

La production artisanale est intrinsèquement respectueuse de l’environnement; il emploie plus d’ouvriers et n’est toujours pas un secteur organisé. Les produits artisanaux n’utilisent pas de combustible fossile, mais cela ne signifie pas que toutes les pratiques sont écologiques. Peu à peu, les gens se rendent compte de ce qui pollue leur terre, leur nourriture et affecte leurs enfants. Des initiatives petites mais importantes dans des villages reculés modifient les processus et les pensées. Par exemple, dans la région himalayenne, où l’eau est rare, les agriculteurs ont commencé à utiliser des colorants naturels afin que les eaux usées toxiques soient exemptes de produits chimiques et puissent être réutilisées dans la ferme pour faire pousser des légumes. À Kutch, un village a cessé d’utiliser des colorants naphtols, introduisant à la place des colorants faits à la main ou installant des usines de traitement des effluents pour traiter les eaux usées. Nous sommes en passe de réduire la pollution industrielle, mais il reste encore beaucoup à faire.

Quel est le plus grand facteur menaçant le tissu traditionnel tissé à la main : baisse de la demande ou baisse des tisserands ?

C’est comme un Catch-22. Les tisserands sont en déclin car la demande sur le marché est telle. S’ils ont continué à travailler même après la pandémie, ils continueront à produire. Les centres urbains ont moins de machines de travail et sont automatisés, donc moins de mains sont utilisées pour manier les machines. Les travailleurs migrants sont retournés dans leurs villages. En tant que politique, nous avons besoin d’un changement de paradigme dans la façon dont nous envisageons le développement dans le secteur. Pourquoi ne pouvons-nous pas créer du travail dans les villages ? Si nous pouvons fournir une source durable de revenus dans les régions rurales avec des installations de base, il y aurait peu de raisons de quitter leur ville natale ou leur famille. Après l’agriculture, le secteur de l’artisanat est le deuxième plus grand secteur en Inde, donc le développement de produits avec le bon discours peut aider les gens à acheter de l’artisanat.

Lorsque vous avez lancé la marque Bandhej en 1985, l’accent était mis sur les textiles traditionnels et une gamme de vêtements artisanaux respectueux de l’environnement pour les femmes indiennes. Quels changements avez-vous constatés au fil des ans ?

Plus que l’entreprise, c’est la confiance de la marque envers l’artisan et sa jeune génération qui perdure. Il y a un développement constant de produits et un client fidèle du métier à main est toujours à la recherche de produits authentiques.

Au cours de ce voyage de quatre décennies, quels sont vos enseignements pour les textiles en tant que designer, mentor, chercheur et voyageur. Lequel avez-vous le plus apprécié et pourquoi ?

Tout est interconnecté et donne un but à mon voyage. C’est un processus passionnant – les artisans au travail, pourquoi ils font les choses, les motifs qu’ils choisissent, les couleurs développées… La raison de noter tout cela était le besoin de partager ce que j’ai vu tout au long de mon travail en étroite collaboration avec les artisans. Mais l’un des enseignements les plus encourageants de mon voyage était que l’argent et l’artisanat autonomisent désormais les femmes.

Le changement climatique et le chômage sont deux défis. Comment l’industrie peut-elle faire face?

Nous sommes tous en pleine crise. Plus d’automatisation et d’intelligence artificielle signifient que tout cela supprime les emplois répétitifs, mais 90% du monde gagne du pain et du beurre en faisant ces emplois répétitifs. Mais le vrai problème est de travailler sur les politiques et de trouver une feuille de route potentielle pour rehausser le secteur.

Fabriquer un avenir : histoires de textiles indiens et de pratiques durables

Archana Shah

Livres Niyogi

Pp 276, Rs 1 495

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.