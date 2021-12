Nous avons besoin de plus de républicains comme celui-ci

Au cours des dernières années, en partie à cause de la sensibilisation Trumpian et en partie à cause des excès du Parti démocrate, de plus en plus d’électeurs minoritaires se sont tournés vers le GOP. C’est une tendance que nous devons encourager, avec un rayonnement constant et avec de bons candidats. Un de ces candidats a peut-être émergé au Nevada : la combattante championne du monde Jessie Vargas.

Vargas, 32 ans, est un excellent boxeur, avec un bilan professionnel de 29 victoires, trois défaites et deux nuls. Il est un ancien champion du monde dans deux catégories de poids, ayant détenu les titres WBA et IBO des super-légers en 2014, et le titre WBO des poids welters en 2016.

Et c’est un conservateur qui est entré dans la course pour le 4e district du Congrès du Nevada :

La boxeuse championne du monde Jessie Vargas rejoint la course pour le 4e district du Congrès du Nevada en tant que républicain, se présentant comme un ancien démocrate qui se battra pour les valeurs conservatrices. Vargas, 32 ans, a déclaré lundi au Nevada Independent que des « problèmes absurdes » avec le Parti démocrate, notamment la hausse de l’inflation sous l’administration fédérale actuelle, l’ont amené à repenser son affiliation antérieure à un parti. « Le Parti démocrate m’a quitté », a-t-il déclaré. « C’est à ce moment-là que j’ai pris la décision de me présenter en tant que conservateur. Je veux dire, c’est assez clair. Je suis pro-vie. Je suis pro-armes. Je suis tout à fait pour les valeurs familiales et pour avoir une application forte de la loi. »

Les parents de Vargas sont venus du Mexique aux États-Unis.

Dans un communiqué annonçant sa candidature, Vargas a déclaré qu’il n’était « pas un politicien » et que « les politiques libérales de Washington compliquent la tâche de tout le monde » pour réaliser le rêve américain. Selon son site Web de campagne, les plans de Vargas incluent la limitation de la taille du gouvernement, le renforcement des écoles (y compris l’opposition aux « idées libérales folles comme la théorie de la race critique »), le maintien du financement de la police et la sécurisation des frontières du pays.

Ce dernier point, la sécurisation des frontières américaines, est très populaire parmi les électeurs hispaniques légaux.

Il y a un certain nombre de candidats à la nomination au GOP dans le 4e district du Nevada, et je ne sais pas si Vargas arrivera en tête. Mais sa candidature est l’une des nombreuses qui me rendent optimiste quant à l’avenir du Parti républicain et, par conséquent, de notre pays. Je vais de mémoire, mais je crois que lors de la récente élection du gouverneur en Virginie, le sondage de sortie de Fox News a révélé que Youngkin avait battu McAuliffe de 11 points avec les électeurs hispaniques. C’est le genre de résultats dont nous avons besoin, et dans l’environnement d’aujourd’hui, nous pouvons espérer dupliquer.

Et je ne néglige pas le fait que Jessie Vargas est une boxeuse professionnelle. L’exemple du Parti démocrate est Pyjama Boy, et les électeurs démocrates semblent être en grande partie des gens qui ne peuvent pas savoir à quel sexe ils appartiennent. Dans quel monde est-ce une formule gagnante ? Les républicains doivent défendre la raison, et des candidats comme Jessie Vargas peuvent nous aider à le faire.