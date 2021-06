“Nous avons besoin de respect”: Dominic Raab fustige l’UE après que Macron “enrage Boris”

in

Le Premier ministre a rencontré M. Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel lors du sommet du G7 pour discuter samedi du protocole d’Irlande du Nord.

Des tensions ont apparemment éclaté lors de la rencontre de M. Johnson avec le président français après que M. Macron a déclaré que l’Irlande du Nord ne pouvait pas être comparée à un district en France.

M. Johnson aurait demandé à M. Macron: “Comment aimeriez-vous que les tribunaux français vous empêchent de déplacer des saucisses de Toulouse à Paris?”

M. Macron a répondu que ce n’était “pas une bonne comparaison car Paris et Toulouse font partie du même pays”, selon le journal.

M. Johnson aurait été furieux de la réponse de son homologue et a déclaré plus tard que les dirigeants de l’UE semblaient « ne pas comprendre que le Royaume-Uni est un seul pays ».

Dimanche matin, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a accusé les dirigeants européens d’essayer de saper le statut de l’Irlande du Nord en tant que partie du Royaume-Uni.

Après que les pourparlers n’ont pas permis de parvenir à une percée dans le différend sur la guerre des saucisses, M. Raab a déclaré que l’UE manquait de respect.

“Ce que nous ne pouvons pas avoir, c’est la perturbation continue du commerce et essayer efficacement de changer le statut de l’Irlande du Nord, contrairement au consentement et aux souhaits du peuple, ce qui est non seulement contraire au protocole d’Irlande du Nord mais aussi à l’accord de Belfast”, il a déclaré à Trevor Phillips de Sky News dans l’émission de dimanche.

« Nous avons vu en série de hauts responsables de l’UE parler de l’Irlande du Nord comme s’il s’agissait d’un pays différent du Royaume-Uni. Ce n’est pas seulement offensant, cela a des effets réels sur les communautés d’Irlande du Nord, crée une grande inquiétude, une grande consternation.

« Pouvez-vous imaginer si nous parlions de la Catalogne, la partie flamande de la Belgique, l’un des lander en Allemagne, le nord de l’Italie, la Corse en France comme des pays différents ? Nous avons besoin d’un peu de respect ici.

Le Premier ministre a déclaré qu’il n’hésiterait pas à prendre des mesures unilatérales pour protéger la position de l’Irlande du Nord.

Le Royaume-Uni envisage de prolonger la période de grâce actuelle sans le consentement de Bruxelles afin de garantir que les saucisses et le hachis puissent continuer à atteindre les magasins d’Irlande du Nord.

Le Premier ministre a déclaré à Sky News qu’il ferait « tout ce qu’il faudrait », notamment en utilisant l’article 16 du protocole pour agir sans l’accord de Bruxelles.

“Je pense que si le protocole continue à être appliqué de cette manière, nous n’hésiterons évidemment pas à invoquer l’article 16”, a-t-il déclaré.

Il a suggéré que l’UE adoptait une approche «théologiquement draconienne» du protocole, qui maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE afin de s’assurer qu’il n’y a pas de frontière dure avec l’Irlande et de préserver le processus de paix.