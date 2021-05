“Nous avons besoin de tout le monde au maximum”

06/05/2021 à 23:45 CEST

Saras Jasikevicius était satisfait pour avoir remporté une victoire contre Obradoiro (76-70) à peine deux jours après avoir clôturé une série aussi difficile contre le Zenit.

«Bravo car pour cette victoire après une série aussi émouvante contre le Zenit. La journée a été difficile et mes joueurs n’étaient pas très frais d’esprit et de corps ”, a-t-il déclaré

«Nous avons fait avancer le match, et il faut noter que des joueurs comme Westermann, Bolmaro et Pau en veulent plus. Et de bonnes sensations de bièrex, qui n’a pas pu marquer beaucoup contre Zenit & rdquor;.

Heureux pour les Abrines

Le majorquin a eu un impact. «Les Abrines ont été bons contre le Zenit, mais il ne pouvait pas tirer et certaines paires l’ont empêché de le faire., et il faut lui faire sentir important, à un moment clé de la saison. Quand on passe au Final Four et aux séries éliminatoires. Nous avons besoin de tout le monde au top & rdquor;, a commenté le technicien

Concernant la contribution de Pau Gasol a déclaré: «Je le vois de mieux en mieux. Nous sommes dans une situation où chaque joueur et entraîneur a besoin de temps pour rechercher votre meilleure contribution sur la piste.

«Le temps nous aide. Il est très sérieux sur la piste. Prend le rythme des matchs. Il est surprenant qu’après deux ans, il ait montré ce niveau à l’entraînement, même si dans les jeux c’est autre chose », a-t-il commenté”Chaque jour, il grandit et il se sent beaucoup plus à l’aise ”, a déclaré de Pau

Westermann, protagoniste

L’un des temps forts du match a été Westermann, qui était heureux de pouvoir contribuer sur le terrain. après n’avoir pas eu de continuité dans la série contre Zenit.

“Nous aurions pu faire mieux, mais l’important est que nous ayons tous eu quelques minutes pour gagner en confiance”, dit le garde français.

«Il faut se recentrer sur la Endesa League, face à un adversaire qui a très bien joué & rdquor; Le meneur a assuré que «l’important est l’équipe et Ce que me demande le technicien, je vais le faire, conclut-il