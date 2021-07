“Nous avons besoin de vous”, campagne RFEF pour mobiliser les Espagnols au Royaume-Uni avant la demi-finale de l’EURO 2020

05/07/21 à 10h45 CEST

sport.es

En raison des mesures sanitaires strictes imposées par le Royaume-Uni, les supporters qui se trouvent actuellement en Espagne ont du mal à pouvoir assister au match à Wembley, puisque les autorités locales imposent une quarantaine entre 5 et 10 jours selon diverses circonstances. Es por ello, que la Real Federación Española de Fútbol quiere contar con el apoyo de los seguidores de la Selección que esté en Inglaterra para que, el próximo martes 6 de julio a las 21:00 horas, estén en el Estadio de Wembley animando al équipe de Luis Enrique.

De la RFEF, elle est très consciente du grand nombre d’Espagnols qui résident au Royaume-Uni, et notamment dans sa capitale, Londres, théâtre de la rencontre. Il est plus important que jamais que tous ceux qui puissent donner leurs encouragements et leurs encouragements à l’Espagne à un moment aussi important et dans un match qui décide du passage à la grande finale de ce Championnat d’Europe.

De plus, dans cette campagne, les citoyens anglais qui connaissent et voyagent dans notre pays, en particulier à ces dates estivales, sont également invités à soutenir l’équipe nationale espagnole.