Nous avons besoin d’un débat honnête sur la question de la taxation des dépenses, déclare STEPHEN POLLARD | Politique | Des nouvelles

L’inflation est de 5,1% et devrait atteindre 6% très prochainement. Les coûts de l’énergie montent en flèche et de fortes hausses d’impôts devraient ajouter à la misère. C’est une image profondément sombre, et pas étonnant que les députés conservateurs deviennent angoissés.

Comme l’aurait dit l’un d’eux ce week-end : « Les gens sont fous de faire la fête au n ° 10 maintenant, mais ça passera. Ce qui ne passera pas, c’est la colère que les gens ressentiront lorsque, loin d’être nivelés, ils découvriront que leur niveau de vie a été nivelé. »

L’avance des travaillistes dans les sondages fluctue, mais elle est clairement en avance. Et tandis qu’un sondage à peine deux ans après le début d’un gouvernement avec une énorme majorité ne signifie presque rien, c’est un guide utile pour l’état de l’opinion publique aujourd’hui. Cela est confirmé par un sondage d’hier montrant que 33% des personnes s’attendent à ce que leurs factures de carburant deviennent inabordables cette année, tandis que 67% s’inquiètent de la hausse globale des prix.

Robert Halfon, le député conservateur réfléchi, a qualifié la crise du coût de la vie de « problème numéro un auquel le Premier ministre est confronté », déclarant: « Les gens ont voté pour Boris parce qu’ils pensaient que leur sécurité financière et leur prospérité seraient meilleures – il doit s’en sortir se produire. »

Mais s’il est facile de diagnostiquer le problème, il l’est beaucoup moins de prescrire ce qu’il faut faire. Parce qu’il y a un air d’irréalité dans une grande partie du débat actuel.

Ces dernières années, nous semblons avoir oublié l’une des leçons les plus importantes que nous ayons apprises dans les années 1980 sous Mme Thatcher : l’argent ne pousse pas sur les arbres.

Dépensez plus que ce qui est économiquement viable et vous empirerez les choses. Imprimez plus d’argent pour couvrir vos dépenses et vous risquez non seulement l’inflation, mais aussi des dommages économiques.

Mais le discours des deux côtés du débat s’est éloigné du monde réel. D’un côté, certains conservateurs disent que le besoin impérieux est de réduire les impôts et les dépenses. Pourtant, s’il est une politique à laquelle ce gouvernement est associé, c’est le « nivellement par le haut ».

Covid a retardé les plans pour transformer ce slogan en réalité, mais un livre blanc est attendu bientôt et le Premier ministre est bien conscient qu’il doit utiliser les deux prochaines années pour montrer des progrès réels et rapides. Cela signifie, et peut seulement signifier, dépenser de l’argent.

L’idée que Boris Johnson de tous les gens puisse soudainement faire un demi-tour à 180 degrés et se transformer en un slasher d’impôts et de dépenses est loin des fées. Cependant, il n’y a pas moins d’irréalité de la part de ceux qui exigent encore plus de dépenses pour « atténuer le choc » de la hausse des coûts, sans la moindre idée de la provenance de l’argent.

Il est étonnant que cela doive être souligné, mais la pandémie a tout changé, notamment les finances publiques. Pour éviter une catastrophe économique, le chancelier Rishi Sunak

mis en congé, pour un coût de plus de 70 milliards de livres sterling. Test and Trace a coûté plus de 37 milliards de livres sterling.

Au total, le coût pour soutenir les entreprises, les ménages et les services publics via Covid a été évalué à 315 milliards de livres sterling.

Pour mettre cela en contexte, en 2020, le NHS a dépensé 212 milliards de livres sterling et le budget de l’éducation était de 99 milliards de livres sterling. Nous avons dépensé plus pour les mesures Covid que pour le NHS et l’éducation combinés – et pas un centime n’a été consacré à la mise à niveau ou à la réforme et à l’amélioration des services publics.

C’est le prisme à travers lequel toutes les décisions futures doivent être envisagées – comme le plan de lutte contre la crise de l’aide sociale.

Pendant des décennies, des appels à l’action du gouvernement ont été lancés. Enfin, celui-ci a agi. De manière imparfaite, oui – et avec l’énorme inconvénient d’une augmentation de l’assurance nationale pour en payer le prix.

Mais d’un côté, il y a ceux qui disent que les plans ne vont pas assez loin – en d’autres termes, que nous devons dépenser encore plus d’argent – ​​et de l’autre, il y a des demandes que le gouvernement supprime l’augmentation du NI en raison de la crise du coût de la vie : créant un plus grand écart de financement des soins sociaux.

De même, l’appel à la suppression de la TVA sur les factures d’énergie pour alléger le fardeau des coûts est présenté comme s’il s’agissait d’une sorte de solution facile, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

Il n’y a pas de solutions gratuites – seulement des choix à faire sur les dépenses nécessaires et comment elles peuvent être payées.

Cela pourrait signifier, comme l’a dit l’ex-chancelier Norman Lamont, qu’au lieu de mesures telles que des modifications fiscales pour tous, cibler l’aide sur ceux qui en ont le plus besoin – en reconnaissant que cela coûtera de l’argent mais en comprenant qu’une aide spéciale est nécessaire. Cela s’appliquerait notamment aux factures d’énergie. La politique et l’économie sont toutes deux, à la base, des choix et des conséquences. Plus tôt nous réapprendrons cette leçon, plus tôt nous pourrons avoir un débat rationnel sur la direction que nous prenons.