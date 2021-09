Nous avons besoin d’un grand livre transparent et décentralisé, de dépenses responsables.

Un aperçu de l’actualité du jour :

> **Les États-Unis dépenseront 3 500 milliards de dollars sans sourciller, tant qu’ils seront en guerre**.

> ** Une étude indique que près de la moitié des dépenses de défense pour les guerres du 11 septembre sont allées à des entrepreneurs privés **

Jusqu’à la moitié des 14 000 milliards de dollars dépensés par le Pentagone depuis le 11 septembre sont allés à des sous-traitants de la défense à but lucratif, selon une étude publiée lundi. Alors qu’une grande partie de cet argent est allée aux fournisseurs d’armes, la recherche est la dernière à indiquer que la dépendance à l’égard des entrepreneurs pour les tâches en zone de guerre contribue aux échecs des missions en Afghanistan en particulier.

Dans les guerres qui ont suivi le 11 septembre, les entreprises américaines sous contrat avec le ministère de la Défense ont non seulement géré la logistique des zones de guerre comme la gestion des convois de carburant et la dotation des lignes de ravitaillement, mais ont également effectué des tâches cruciales comme la formation et l’équipement des forces de sécurité afghanes – des forces de sécurité qui se sont effondrées en dernier. mois alors que les talibans balayaient le pays.

En quelques semaines, et avant même que l’armée américaine n’ait terminé son retrait d’Afghanistan, les talibans ont facilement mis en déroute un gouvernement et une armée afghans que les Américains avaient dépensé 20 ans et des milliards de dollars pour défendre. Le président Joe Biden a carrément blâmé les Afghans eux-mêmes. « Nous leur avons donné toutes les chances », a-t-il déclaré le mois dernier. “Ce que nous ne pouvions pas leur fournir, c’était la volonté de se battre.”

Mais William Hartung, l’auteur de l’étude de lundi du projet Costs of War de l’Université Brown et du Center for International Policy, et d’autres affirment qu’il est essentiel que les Américains examinent le rôle joué par la dépendance à l’égard des entrepreneurs privés dans les guerres après le 11 septembre. En Afghanistan, cela incluait des entrepreneurs qui auraient payé de l’argent pour la protection des seigneurs de la guerre et des talibans eux-mêmes, et le ministère de la Défense insistant pour équiper l’armée de l’air afghane d’hélicoptères Blackhawk complexes et d’autres avions que peu d’entrepreneurs américains savaient entretenir.

« S’il n’y avait que l’argent, ce serait assez scandaleux », a déclaré Hartung, directeur du programme d’armement et de sécurité au Center for International Policy, à propos des cas où la dépendance du Pentagone à l’égard des sous-traitants s’est retournée contre lui. “Mais le fait que cela ait sapé la mission et mis les troupes en danger est encore plus scandaleux.”

Au début de cette année, avant que Biden ne commence le retrait américain final d’Afghanistan, il y avait beaucoup plus de sous-traitants en Afghanistan et aussi en Irak que de troupes américaines.

Les États-Unis ont vu environ 7 000 militaires mourir dans tous les conflits post-11 septembre, et près de 8 000 entrepreneurs, selon une autre étude sur les coûts de la guerre.

Le Professional Services Council, une organisation représentant les entreprises qui passent des contrats avec le gouvernement, a cité un chiffre inférieur du département américain du Travail indiquant que près de 4 000 entrepreneurs fédéraux ont été tués depuis 2001.

Une porte-parole a souligné une déclaration du président de l’organisation, David J. Berteau, le mois dernier : « Depuis près de deux décennies, les sous-traitants du gouvernement ont fourni un soutien large et essentiel aux forces américaines et alliées, à l’armée afghane et à d’autres éléments du gouvernement afghan, et pour l’aide au développement humanitaire et économique.

Après les attentats du 11 septembre 2001, les responsables américains ont adopté les entrepreneurs privés comme une partie essentielle de la réponse militaire américaine.

Tout a commencé avec le vice-président de l’époque, Dick Cheney, l’ancien PDG de Halliburton. Halliburton a reçu plus de 30 milliards de dollars pour aider à mettre en place et gérer des bases, nourrir des troupes et effectuer d’autres travaux en Irak et en Afghanistan d’ici 2008, selon l’étude. Cheney et les sous-traitants de la défense ont fait valoir que le recours à des sous-traitants privés pour le travail effectué par les militaires lors des guerres précédentes permettrait de réduire l’armée américaine et serait plus efficace et rentable.

En 2010, les dépenses du Pentagone avaient augmenté de plus d’un tiers, alors que les États-Unis menaient des guerres doubles en Irak et en Afghanistan. Dans un Américain post-11 septembre, les politiciens rivalisaient pour montrer leur soutien à l’armée dans un pays devenu beaucoup plus soucieux de la sécurité.

« Tout membre du Congrès qui ne vote pas pour les fonds dont nous avons besoin pour défendre ce pays cherchera un nouvel emploi après novembre prochain », note l’étude Harry Stonecipher, alors vice-président de Boeing, déclarant au Wall Street Journal le mois après les attentats.

Et jusqu’à un tiers des contrats du Pentagone sont allés à seulement cinq fournisseurs d’armes. L’année dernière, par exemple, l’argent que Lockheed Martin a obtenu à lui seul des contrats du Pentagone était une fois et demie l’ensemble des budgets du Département d’État et de l’Agence américaine pour le développement international, selon l’étude.

Le Pentagone a conclu plus de contrats qu’il ne pouvait en superviser, ont déclaré les législateurs et les enquêteurs spéciaux du gouvernement.

Par exemple, un responsable du Parti républicain de Floride a gagné des millions sur ce que les législateurs ont accusé d’être des profits excédentaires lorsque les États-Unis ont accordé un contrat unique en son genre pour des convois de carburant de la Jordanie à l’Irak, note l’étude. L’électrocution d’au moins 18 militaires par un mauvais câblage dans des bases en Irak, dont certaines imputées au principal entrepreneur Kellogg, Brown and Root, était un autre des nombreux cas où les enquêtes gouvernementales ont révélé des travaux de logistique et de reconstruction de mauvaise qualité.

L’étonnante victoire des talibans le mois dernier en Afghanistan attire maintenant l’attention sur des conséquences encore plus graves : la mesure dans laquelle la dépendance des États-Unis vis-à-vis des sous-traitants a pu aggraver les difficultés des forces de sécurité afghanes.

Jodi Vittori, ancien lieutenant-colonel de l’Air Force et spécialiste de la corruption et des États fragiles au Carnegie Endowment for International Peace, qui n’a pas participé à l’étude, souligne l’insistance des États-Unis pour que l’armée de l’air afghane utilise des hélicoptères de fabrication américaine. Les Afghans préféraient les hélicoptères russes, qui étaient plus faciles à piloter, pouvaient être entretenus par des Afghans et étaient adaptés au rude Afghanistan.

Lorsque les sous-traitants américains se sont retirés avec les troupes américaines ce printemps et cet été, emportant avec eux leurs connaissances sur la façon d’entretenir les avions fournis par les États-Unis, les hauts dirigeants afghans se sont amèrement plaints aux États-Unis qu’ils les avaient privés d’un avantage essentiel sur les talibans.

Hartung, comme d’autres, souligne également la corruption engendrée par les milliards de dollars vaguement contrôlés que les États-Unis ont versés en Afghanistan comme l’une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis a perdu le soutien populaire et les combattants afghans ont perdu le moral.

Hillary Clinton, alors secrétaire d’État sous le président Barack Obama, a accusé les sous-traitants de la défense en danger dans les zones de guerre de recourir à des paiements aux groupes armés, faisant de l’argent de la protection l’une des principales sources de financement des talibans.

Les États-Unis ont également compté, en partie, sur des sous-traitants de la défense pour mener à bien l’une des tâches les plus essentielles à leurs espoirs de succès en Afghanistan – aider à mettre en place et à former une armée afghane et d’autres forces de sécurité qui pourraient résister aux groupes extrémistes et aux insurgés, dont les talibans.

Fait révélateur, a déclaré Vittori, ce sont les commandos afghans qui ont reçu un entraînement constant par les forces d’opérations spéciales américaines et d’autres qui ont mené la plupart des combats contre les talibans le mois dernier.

S’appuyer moins sur des entrepreneurs privés et davantage sur l’armée américaine comme dans les guerres passées aurait pu donner aux États-Unis de meilleures chances de victoire en Afghanistan, a noté Vittori. Elle a déclaré que cela aurait signifié que les présidents américains auraient accepté les risques politiques d’envoyer plus de troupes américaines en Afghanistan et de récupérer plus de sacs mortuaires de troupes américaines.

“Le recours à des sous-traitants a permis à l’Amérique de mener une guerre que beaucoup d’Américains ont oublié que nous menions”, a déclaré Vittori.

