Nous avons besoin d’un refoulement plus énergique contre un média hostile

Pour ceux qui n’ont pas le Washington Post comme journal local, laissez-moi vous dire ce que c’est que d’ouvrir l’édition imprimée chaque matin au petit-déjeuner. La première page a inévitablement une histoire sur la race – aujourd’hui, alors que j’écris cet article, c’est sur la façon dont les jeux de mots comme les mots croisés et le scrabble souffrent du « racisme systémique ».

La section suivante, « Metro », suit les actualités locales (souvent liées à la race), comme un article récent du chroniqueur de gauche Petula Dvorak sur un couple de Virginiens mettant des choses racistes dans leur cour. Vient ensuite « Style », qui couvre le divertissement et la mode… en ce qui concerne la race, comme un reportage récent sur les femmes noires et la télé-réalité. Enfin vient « Sports », qui, sans surprise, a plusieurs histoires sur la race, comme l’ancien entraîneur des Raiders Jon Gruden étant qualifié de raciste, ou comment le rugby féminin a besoin de plus de joueuses noires.

Parfois, je joue à un jeu dans lequel j’essaie de voir si le WaPo peut tenir une journée sans avoir un article sur la race dans chaque section du journal. La plupart du temps, je perds. Et si ce n’est pas la race, il y aura inévitablement un autre cheval de bataille de la politique identitaire – le féminisme, les LGBTQ+, le transgenre – qui remplacera la race. Parfois, le WaPo obtient des points supplémentaires en trouvant comment les combiner tous, par exemple, avec un rapport exclusif sur les féministes transgenres noires.

Ce n’était pas comme ça avant. En parcourant les dossiers de mon père décédé, j’ai trouvé un vieux Washington Post des années 1980 qui comprenait une section entière sur la prochaine saison de chasse. Si le WaPo prend la peine de rendre compte de la chasse maintenant, ses auteurs sont tellement ignorants sur le sujet qu’ils appellent la chasse à l’arc « tir à l’arc ». Aujourd’hui, ils qualifieraient probablement la chasse de systématiquement raciste ou feraient un reportage sur une chasseuse à l’arc féministe transgenre noire (il y en a sûrement au moins une).

Comment est née l’obsession incessante des médias pour la politique identitaire ? Batya Ungar-Sargon, le rédacteur d’opinion adjoint de Newsweek, a quelques idées. Dans son nouveau livre Bad News: How Woke Media Is Undermining Democracy, Ungar-Sargon soutient qu’au cours des dernières décennies, alors que leur profession s’est peuplée de membres d’institutions universitaires d’élite, le journalisme américain s’est radicalement éloigné des préoccupations de la classe ouvrière. envers ceux des personnes aisées et instruites.

La « taxe de réveil »

Le paysage des médias numériques, dont le modèle économique aligne le pouvoir des entreprises sur les dernières croisades de la gauche, aggrave encore le problème. Ce paradigme a créé des tensions largement méconnues dans le monde des médias, étant donné que le rôle ostensible du journaliste est d’être le petit gars « disant la vérité au pouvoir ».

Considérez le fait que le visage public des médias d’entreprise, ainsi que sa gestion, reste majoritairement blanc. C’est certainement le cas du Washington Post, mais aussi du New York Times, de CNN, de MSNBC, etc. Formé à la politique identitaire, le monde du journalisme doit répondre à ses propres affirmations selon lesquelles les institutions américaines souffrent toutes d’un racisme systémique qui nécessite une correction, avec le fait gênant que les médias soient leur propre structure de pouvoir élitiste et dominée par les Blancs.

Une façon de résoudre cette tension est de se jeter sur tout journaliste blanc (de préférence un homme) qui transgresse les codes sacrés du wokeism – par exemple, l’ancien journaliste du NYT Donald G. McNeil Jr., qui a été accusé de manière quelque peu douteuse d’avoir utilisé une insulte raciale. Les embauches de la diversité peuvent remplacer les journalistes licenciés, annulés ou à la retraite, ce qui peut fournir au moins une patine d’autosatisfaction réveillée avec laquelle se vêtir.

Mais est-ce suffisant, surtout lorsque le média appartient aux mêmes intérêts commerciaux avides – l’incroyablement riche et sans aucun doute blanc Jeff Bezos possède le Washington Post – soi-disant souffrant de racisme systémique ? Et que faire contre l’incohérence des croyances concurrentes de l’élite dans leur propre succès via un système méritocratique… et le démantèlement des structures de pouvoir peuplées de technocrates bien éduqués comme eux ?

Ainsi, les médias paient ce que Kyle Smith appelle la « taxe de réveil », consacrant autant de contenu que possible à l’agenda de la politique identitaire, qui à la fois essaie d’expier la culpabilité des blancs et masque le fait qu’ils font partie du problème qu’ils prétendent identifier. et perturbant.

Comme l’observe Ungar-Sargon, le New York Times veut nous faire croire que la présentation simultanée d’Angela Davis et des publicités pour les montres Cartier « ne sont pas en tension l’une avec l’autre, mais plutôt les deux faces d’une même pièce ». Tant que les technocrates blancs libéraux accomplissent les hommages nécessaires au réveil, ils parient qu’ils pourront peut-être éviter d’être dévorés par le monstre qu’ils ont contribué à créer.

Malheureusement, il y a déjà pas mal de victimes du projet idéologique des médias. L’un est la vie civique démocratique elle-même, qui souffre de flux d’informations cloisonnés qui évitent un véritable débat. Au cours des six mois précédant les élections de 2020, il n’y a pas eu un seul éditorial dans le NYT par quiconque expliquant pourquoi ils votaient pour Trump. Ceci, note Ungar-Sargon, est censé être le « document d’archives » de la nation.

Une autre victime sont les Américains de la classe ouvrière, que les médias considèrent avec dédain comme des racistes arriérés et fanatiques. Travaillant sous cette présomption, leurs reportages sur les pays de survol et l’Amérique rurale et couverte de rouille sont condescendants et paternalistes.

Héros et saints

Ungar-Sargon propose plusieurs suggestions sur ce que les Américains peuvent faire pour contrer l’influence délétère des médias d’entreprise. L’une consiste à « les affamer de votre rage » en refusant de haïr vos opposants politiques et de devenir « un champion des opinions que vous n’aimez pas ».

Une autre consiste à essayer de comprendre pourquoi ceux de la classe ouvrière – y compris ceux dont le passé syndical était toujours démocrate – se sont largement déplacés vers la droite. Ungar-Sargon nous exhorte également à « trouver et protéger des espaces non politiques » dans nos vies, et dit que nous devons être plus humbles dans notre approche du débat politique.

C’est un joli milquetoast. Les universités, les entreprises, les bureaucrates du gouvernement et la plupart des médias d’entreprise (à l’exception de Fox News) sont fermement alignés sur leur programme idéologique concernant la race et le sexe. Leur capacité à faire taire les voix dissidentes et à forcer la soumission à leur agenda éveillé se renforce de plus en plus.

Certaines des idées marginales les plus bizarres sur la personne humaine, telles que donner des hormones aux enfants dysphoriques de genre pour bloquer le début de la puberté, sont désormais des dogmes incontestables de la gauche. Être gentil et compréhensif ne changera pas cette réalité socialement désastreuse. Les éveillés ont à leur disposition une quantité incroyable de pouvoir culturel et politique. Quelle incitation ont-ils à changer de cap ?

De plus, l’explication d’Ungar-Sargon sur la façon dont nous nous trouvons avec un média (et de nombreuses autres institutions) obsédé par la race est incomplète, en partie parce que le problème n’est pas seulement de race, mais aussi de genre et de sexe ; en d’autres termes, les composants biologiques les plus saillants de notre humanité. La normalisation de la conception perverse de la religion éveillée de la personne humaine n’aurait pas pu se produire sans le déclin d’une compréhension de soi américaine antérieure, une « religion civique » profondément influencée par le christianisme.

Pourtant, l’influence du christianisme sur la place publique – et dans le cœur des Américains ordinaires – décline depuis de nombreuses décennies. Au fur et à mesure que la foi s’est affaiblie, la religion civique américaine et ses mythologies ont diminué, ce qui explique pourquoi tant de citoyens méprisent désormais non seulement Christophe Colomb, mais aussi George Washington, Thomas Jefferson et James Madison. Nous sommes de plus en plus un peuple sans « récit de création » cohérent, car beaucoup pensent maintenant que la fondation de notre nation a été marquée par un patriarcat irrémédiablement raciste, sexiste et exploiteur.

Mais nous, les Américains, comme tous les humains, sommes un peuple religieux. Nous avons besoin d’histoires qui expliquent qui nous sommes et comment nous en sommes arrivés là. Nous avons besoin d’un telos vers lequel nous orienter, c’est-à-dire quelque chose (ou quelqu’un) digne de notre adoration et de notre sacrifice. Nous avons besoin de doctrines et de codes de conduite qui orientent notre pensée et notre comportement les uns envers les autres.

Le christianisme servait autrefois cet objectif. Le wokeism remplit maintenant maladroitement le vide. Sa divinité est bien moins miséricordieuse et bien plus capricieuse que le Dieu des Juifs et des Chrétiens, comme en témoigne la rapidité et l’empressement avec lesquels ses adhérents se retournent les uns contre les autres. L

Comme à toutes les périodes de bouleversements culturels et politiques, ce qu’il faut, ce n’est pas des compromis sur la gentillesse et l’ouverture d’esprit. Nous avons besoin de héros et de saints attachés à la vérité, même si cet engagement exige des souffrances et des sacrifices inattendus.

Casey Chalk est un contributeur principal à The Federalist et un éditeur et chroniqueur à The New Oxford Review. Il est titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise en enseignement de l’Université de Virginie et d’une maîtrise en théologie du Christendom College.