Nous avons besoin d’une documentation authentique sur les histoires du temple; seulement dans l’Uttarakhand, les histoires de temples sont écrites en dehors des sanctuaires importants: Anuradha Goyal

Du point de vue du voyage et du tourisme, Anuradha Goyal affirme: “Nous avons besoin d’une documentation authentique sur les histoires du temple, pour commencer. Seulement en Uttarakhand, j’ai vu des histoires de temple écrites en dehors de tous les temples importants.”

Vous adorez faire des voyages au temple avec vos proches? À la suite de la pandémie et de l’assouplissement des restrictions de verrouillage l’année dernière, davantage de voyageurs indiens ont choisi de se rendre dans des destinations de pèlerinage populaires à travers le pays.

Quelque chose à propos de ces lieux incite les voyageurs de tous horizons à venir chercher et explorer le territoire inconnu comme à la recherche d’une histoire.

Peu de livres de voyage en Inde captivent l’imagination et la curiosité avec son attention aux moindres détails et nuances de voyager à travers les temples sacrés du pays. Edité par Garuda Books, Anuradha Goyal écrit dans son carnet de voyage «Lotus dans la pierre»: «Mes voyages étaient comme gratter une carte avec des clous; en grattant l’étiquette que vous devez retirer pour voir ce que la chance vous réserve. Avant de voir toute la surface, vous devez rayer de nombreuses fenêtres. Plus vous ouvrez de fenêtres, plus la surface vous intrigue. J’ouvrais de telles fenêtres avec mes voyages.

Voyage au temple en Inde: signification, signification

«À chacun de mes voyages, j’ouvrais une nouvelle fenêtre sur le passé ancien de l’Inde, lentement l’image entière a commencé à émerger et comme nous le savons, le tout est plus que la somme de ses parties. Nous connaissons l’Inde en morceaux, mais quand nous en découvrons la longueur et l’ampleur, c’est une pure joie de voir comment elle résonne comme une seule corde », a déclaré Anuradha Goyal à Financial Express Online.

Une approche rare et franche du voyage est ce qui fait du livre une lecture perspicace. Dans cette conversation exclusive avec Financial Express Online, Anuradha Goyal partage des informations approfondies sur son dernier livre «Ayodhya Mahatmya».

Sur Ayodhya Mahatmya et sa signification

Une traduction anglaise du Skanda Puran ‘, l’auteur raconte à Financial Express Online comment elle a commencé sa traduction, «Il y a quelques années, quand j’ai visité Ayodhya pour l’étudier, j’ai lu le Ayodhya Mahatmya et il m’a donné une longue liste de choses à explorer dans la ville. Je ne savais pas combien d’entre eux seraient encore là. À ma grande surprise, j’ai trouvé la plupart d’entre eux sous une forme ou une autre. Cela m’a fasciné. En attendant, j’ai été invité à faire partie du projet Global Encyclopedia of Ramayana d’Ayodhya Shodh Sansthan. De fil en aiguille, ils m’ont demandé de traduire le Mahatmya en anglais simple pour les visiteurs de la ville. Donc, ceci est une traduction et a aussi un aperçu de mon exploration de la ville. Connaître la ville et les lieux mentionnés dans le texte m’a aidé à le traduire avec conviction. Nous avons également recréé la carte d’Ayodhya conformément au texte. “

Fait intéressant, alors que «Lotus in the Stone» capture l’essence des voyages sacrés de l’auteur, le livre sur Ayodhya retouche les voyages d’Agastya Muni.

Grâce à «Lotus in the Stone», la pensée même des voyages sacrés à travers l’Inde devient palpable lorsque vous passez rapidement d’un chapitre à l’autre. Le premier chapitre présente le récit de voyage captivant de l’auteur sur ce qui fait du Kumbh Mela une expérience inoubliable.

Plus important encore, Anuradha Goyal propose au lecteur une boîte à outils essentielle pour entreprendre un voyage au temple. Armé de cet outil essentiel sous la forme d’un livre minutieusement bien documenté, il faut un véritable passionné de voyages pour s’imprégner de la joie de passer au crible les “ brins de culture vivante ” multicolores et toujours dynamiques de l’Inde.

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre «Lotus in the Stone» et à quoi les lecteurs, en particulier les amateurs de voyages, peuvent-ils en attendre?

Je collectionne et rédige des récits de voyage depuis 16 ans maintenant. Les destinations individuelles ont été décrites en détail sur mon blog IndiTales. Cependant, au fur et à mesure que je voyageais, j’ai commencé à relier les points et certains modèles ont commencé à émerger. Ce sont ces fils invisibles qui lient l’Inde dont je parle dans ce livre.

Le titre a suscité beaucoup de curiosité et c’est la première question que les gens me posent. C’est juste une phrase qui décrit mon voyage personnel qui a commencé par chasser des pierres mais a atteint le lotus qui fleurit dans ces anciennes pierres de l’Inde.

La réponse des lecteurs a été très émouvante et accablante jusqu’à présent.

Les gens ont trouvé des aperçus de leurs propres voyages au cours de mon voyage.

L’une des préoccupations de nombreuses femmes indiennes concerne la sécurité lorsqu’elles voyagent seules. Pouvez-vous partager à quel point vous vous sentez “ en sécurité ” lorsque vous explorez des zones non touristiques et y a-t-il des précautions de sécurité pendant le voyage que vous conseilleriez?

Je me sens extrêmement en sécurité lorsque je voyage en Inde, en particulier dans les zones non urbaines.

Je ne négligerais pas le fait que ma vaste expérience de voyages en Inde soit utile et le fait que je ne suis pas une personne tard dans la nuit. Je me lève généralement tôt et au coucher du soleil, je suis fatigué et je suis de retour dans mon logement.

Je pense que tant que vous êtes respectueux des gens et sensible à leur culture, l’Inde rurale est beaucoup plus sûre et sécurisée que l’Inde urbaine. Au cours de mes entretiens, j’ai partagé suffisamment d’incidents où les gens m’ont aidé de manière désintéressée.

En tant que voyageur, vous êtes trompé, facturé plus cher pour les services, mais cela arrive à n’importe qui. Je ne veux donner aucun conseil, car l’idée que chacun se fait du voyage est différente.

Je suis maintenant plus pèlerin et explorateur, je veux connaître la destination le plus intimement possible, ce n’est pas des vacances.

Quelles sont les caractéristiques d’un voyage mémorable au temple qui définit et façonne l’expérience globale pour vous en plus des facettes spirituelles?

Chaque temple est unique. Il a une histoire, une géographie sacrée, une histoire, une série de rituels et une culture vivante. Dans chaque temple, certains d’entre eux se démarqueront. Regardez les marchés autour des temples importants dans les villes de temples et vous voyez toute l’économie et la culture qui tournent autour. Certains temples sont simples mais ont une énergie incroyable que vous pouvez ressentir lorsque vous y passez quelques minutes.

Finalement, les temples sont des centres de haute énergie, et vous pouvez le sentir une fois que vous développez un peu de sensibilité. Votre expérience dans les temples dépend également du moment où vous les visitez – j’adore Aartis tôt le matin. J’évite les festivals car ils sont trop encombrés, mais ils ont une énergie que vous trouverez rarement ailleurs.

Strands of Living Culture, en tant que concept, est un thème récurrent qui est exploré dans votre livre et qui reste une facette clé de vos expériences de voyage. Souhaitez-vous élaborer?

Lorsque nous lisons des livres d’histoire, nous lisons la culture telle qu’elle était il y a des milliers ou des centaines d’années. Nous avons tendance à penser que cela est perdu, mais lorsque vous voyagez, vous en avez un aperçu sous une forme et une forme. Je l’ai retrouvé maintes et maintes fois au cours de mes voyages et ce sont aussi des fils vivants d’un passé très lointain. Ce sont exactement les choses qui n’ont jamais été mentionnées sur le blog et qui ont pris la forme de ce livre. Ce sont les connexions que j’ai trouvées à travers l’Inde.

Un chapitre de votre livre est consacré à «Qu’est-ce que le Dharma?», Qui se lit différemment du reste de votre livre. Pourriez-vous aider les lecteurs à comprendre pourquoi vous avez jugé nécessaire d’inclure cela dans votre carnet de voyage et comment les passionnés de voyages en profitent?

Ce chapitre a pour but d’aider les gens à décider quels temples ils doivent visiter. On m’a souvent demandé quels temples il fallait visiter. Ce chapitre tente de répondre à cela. J’ai également compris ce que je mentionne dans ce chapitre à travers mes voyages, c’est donc l’apprentissage expérientiel que je partage avec mes lecteurs.

Dans votre chapitre «Le patrimoine à travers la lumière de l’ingénierie», y a-t-il une raison pour laquelle certains temples tels que le temple Madurai Meenakshi du Tamil Nadu et le temple Padmanabha Swamy au Kerala, réputés pour leurs merveilles architecturales, ne sont pas explorés? Une brève mention de Mahabalipuram est là, mais il y a beaucoup plus de joyaux cachés dans le sud de l’Inde qui ont peut-être été complètement manqués.

Intéressant que vous observiez cela. Le mois dernier, un intervieweur du nord de l’Inde s’est plaint qu’il y a trop de concentration sur le sud de l’Inde et que j’ai ignoré mon propre nord de l’Inde. Ce n’est pas une documentation complète de tous les temples, j’ai utilisé mon expérience dans les temples pour vous raconter mon voyage en tant que voyageur.

Vous savez que chacun de ces temples que vous mentionnez mérite un livre complet à ce sujet, et je suis sûr que peu existent déjà. Comme je le dis toujours dans mes critiques, si en tant que lecteur vous voulez plus de moi, c’est le meilleur compliment pour un auteur. Meenakshi Amman et Padmanabha Swamy voulant, il devrait y avoir plus d’occasions d’écrire sur nos riches temples.

Une question sensible liée aux femmes pèlerines qui entreprennent un voyage au temple. En tant que voyageuse passionnée, que pensez-vous des femmes pèlerines qui visitent les temples pendant la menstruation? En outre, il existe diverses interprétations pour montrer que les temples Shakti doivent être strictement évités par les femmes pendant leurs règles. Que pensez-vous de ceci?

Je suis un voyageur. Je voyage pour voir les choses telles qu’elles sont et les documenter à ma manière. Si un temple ne permet pas aux femmes d’avoir leurs règles, j’accepterais simplement cela et je prierais de l’extérieur et, si possible, j’attendrais la fin de mes règles. Tout comme je me conforme quand à Gurudwaras je suis censée me couvrir la tête ou ne pas entrer dans les dargahs en tant que femme.

Personnellement, j’évite de voyager quand j’ai mes règles car ce n’est pas facile de voyager, surtout la façon dont je me promène et me fatigue, avec des toilettes publiques propres limitées. Mes projets de voyage s’en occupent dans la mesure du possible. Quand ce n’est pas possible, je respecte les règles quelles qu’elles soient.

Ayant étudié un peu la science derrière les temples, je suis sûr qu’il y a des raisons logiques valables à cette règle.

Dernièrement, certains chercheurs ont publié des livres sur les pratiques menstruelles dans les cultures anciennes. Vous serez peut-être surpris de savoir que cette tradition de ne pas visiter les espaces sacrés pendant les règles est assez universelle dans toutes les cultures.

Que nous suivions ou non, c’est une autre question.

Comment la pandémie a-t-elle changé votre façon de voyager et qu’est-ce qui vous manque le plus?

J’ai utilisé tout le temps de la pandémie pour écrire des livres, pour lire des livres qui attendaient depuis longtemps. Mes voyages effrénés ne m’ont jamais donné un seul bloc de temps et de concentration mentale que la pandémie m’a donné. J’ai auto-publié deux livres – Les temples inhabituels de l’Inde, Bharat Ke Anokhe Mandir avec Lotus In The Stone et Ayodhya Mahatmya. J’avais envie de démarrer un podcast, je l’ai fait l’année dernière avec le nom – Détours avec Anuradha Goyal.

Je pense que je peux faire avec une pause mentale et un voyage de bien-être pour le moment. Je pense que les voyages d’agrément prendront un certain temps pour revenir à la normale jusqu’à ce que cette deuxième vague de pandémie s’installe.

Promenez-vous dans vos propres villes et villages, c’est ce que je dis à tout le monde.

