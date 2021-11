« Nous avons besoin d’une victoire et cela doit être la plus grande motivation »

10/11/2021 à 19:56 CET

L’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, est très clair que le Barça doit changer certaines choses face au jeu Baskonia : « Vous devez toujours avoir du respect pour votre adversaire, mais il est plus important d’avoir du respect pour vous-même. Nous avons besoin d’une victoire dans cette compétition, c’est clair et cela doit être une plus grande motivation pour nous », a-t-il fait remarquer en référence aux deux dernières défaites en Euroligue contre le Maccabi Tel Aviv (85-68) et AX Armani Exchange Milan (75-70).

Malgré le fait que l’équipe d’Ivanovic n’arrive pas à son meilleur niveau, Saras ne fait pas confiance : « C’est clair qu’il faut penser au rival car il joue aussi et Baskonia a beaucoup de qualité. Ils sont dans un moment difficile mais c’est une équipe avec beaucoup de caractère avec des joueurs très expérimentés et un coach qui sait sûrement gérer des moments comme celui-ci & rdquor ;.

L’entraîneur du Barça se souvient de ce qui s’est passé lors du duel entre l’équipe basque Unicaja en Ligue Endesa (92-89) : « Dans le dernier match, nous avons vu son personnage faire avancer le jeu alors qu’il avait beaucoup de choses contre lui, alors nous devons d’abord penser à nous-mêmes et ensuite voir quelques détails du rival qui en a beaucoup. Oui, au niveau des jeux gagnants, ils n’y sont pas mais au niveau de la culture de l’effort et du talent, ça en a plein, a-t-il dit.

Rokas Jokubaitis ne fait pas confiance à Baskonia

Rokas Jakubaitis est clair que « nous devons retourner sur le chemin du triomphe & rdquor ;. Il ne fait pas non plus confiance à Baskonia: « Ils ne jouent pas leur meilleur basket, mais ce sera un match difficile car les équipes espagnoles sont très motivées contre nous.De plus, Baskonia a un entraîneur (Dusko Ivanovic) qui travaille très dur. Il va falloir faire mieux au basket et être concentré à 100% car c’est très important de gagner ce match & rdquor ;. Le gardien lituanien a des coéquipiers dans l’équipe de Vitoria : « J’ai une relation avec eux et j’espère qu’ils s’en sortiront bien mais pas demain -pour aujourd’hui- & rdquor ;.