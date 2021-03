Nous avons besoin d’une voiture plus rapide, aussi simple que cela

Les champions de Formule 1, Mercedes, disent que leur voiture n’est pas plus forte que Red Bull dans un domaine donné, malgré que Lewis Hamilton ait remporté la course d’ouverture de la saison dimanche à Bahreïn.

Max Verstappen de Red Bull a été le plus rapide à chaque séance d’essais à Bahreïn et a pris la pole position avant de terminer deuxième alors que Mercedes tirait le meilleur parti de la stratégie intelligente et des compétences de Hamilton.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie au sol de Mercedes, a déclaré que l’équipe était déjà en pleine discussion sur ce dont elle avait besoin pour faire mieux.

« Nous n’avons pas vraiment de forces par rapport à eux, c’est ce que je dirais », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé dans quels domaines la voiture devait s’améliorer.

«Nous avons eu de nombreuses années où nous avons pu compter sur la vitesse en ligne droite, les virages à grande vitesse ou les virages interconnectés, mais vous regardez les choses ici et nous ne leur avons pris aucun temps nulle part.

«En qualifications, nous sommes tout simplement sur leur rythme dans nos meilleurs virages et ils sont plus rapides dans les autres. Nous avons donc besoin d’une voiture plus rapide, aussi simple que cela.

Les restrictions cette année rendent plus difficile l’ajout de performances, avec peu de temps alloué dans la soufflerie et une interdiction de développer le moteur.

Il y a également d’importants changements de règles à venir l’année prochaine, les équipes étant prêtes à transférer les ressources vers leurs voitures 2022 le plus tôt possible.

«Nous devons examiner des domaines plus subtils liés aux caractéristiques de conduite», a déclaré Shovlin. «Cette saison va en fait descendre dans les bonnes marges plus que d’habitude.

« Je ne nous vois pas vraiment capables de nous développer à un point où nous pourrions prendre de l’avance et j’espère que Red Bull ne se développera pas à un point où ils seront clairement devant. »

Les ajustements aérodynamiques ont également affecté ces équipes telles que Mercedes avec une voiture à faible râteau plus que la philosophie de Red Bull à râteau élevé.

Shovlin a dit qu’il n’y avait rien à faire à ce sujet.

«Ce que nous ne pouvons certainement pas faire, c’est dire soudainement que nous allons soulever l’arrière de notre voiture de 30 mm et travailler avec cela parce que cela annulerait la saison … nous perdrions tellement de choses en faisant cela … ce n’est tout simplement pas pratique. »