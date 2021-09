30/09/2021 à 21:34 CEST

Miquel Iceta, ministre de la Culture et des Sports, a évoqué le processus de professionnalisation du football féminin lors de sa comparution dans la commission de sa branche au Congrès.

“Le Conseil supérieur des sports (CSD) a déclaré la ligue de football féminin professionnelle. Il y a un problème de mésentente entre clubs, entités privées. Nous essayons de parvenir à un accord car nous pensons que nous rendrions un mauvais service au football féminin si, avant notre naissance, nous leur transférions les différends qui existent dans le football masculin », a-t-il déclaré.

“Je ne veux pas me mettre dans le pire, mais nous avons besoin que toutes les équipes soient dans la ligue de football féminin, en particulier les plus grandes, car sinon, nous ne rendrions pas non plus un bon service à la compétition”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Dans ce sens, il entérine la position de son ministère : « Nous ne pouvons pas commander et commander. Nous recherchons l’arbitrage pour être accepté, nous recherchons un accord. Bien que ceux qui n’aiment pas les accords, notre position ça du tout”.

“Compte tenu des problèmes qui entravent à bien des égards la situation de la ligue de football professionnel, nous ne voudrions pas que la naissance de la ligue de football féminin soit pénalisée de la même manière”, a-t-il ajouté.

Ces déclarations ont été faites après avoir été interrogées par certains représentants des autres groupes, alors qu’auparavant, lors de sa première intervention, le ministre avait déjà évoqué cet aspect.

« En plus d’avoir les plus gros budgets pour la Femme et le Sport de l’histoire, dans son engagement pour la promotion et la promotion du sport pratiqué par les femmes, le Gouvernement a souhaité promouvoir le professionnalisme dans le football féminin », a-t-il déclaré.

“L’engagement du gouvernement espagnol envers le sport féminin est clair et passe par le football comme une locomotive, avec une contribution de 31 millions d’euros en trois ans, destinée à la création de la structure de la ligue elle-même et à l’amélioration des infrastructures et des terrains de jeu”, a-t-il déclaré.

C’est l’un des sujets qui a focalisé l’échange de positions avec le Parti populaire et VOX, qui ont également avancé quelques propositions. Dans le cas du premier, déclarer le sport comme activité essentielle par la loi, baisser la TVA à 10 %, un nouveau cadre législatif pour les sportifs, une nouvelle loi sur le sport durant cette législature et un nouveau plan national de réhabilitation des installations.

VOX a appelé à un volet spécifique sur le handicap au sein des fédérations, la nécessité de baisser la TVA, la promotion du sport dans les centres universitaires comme tremplin pour l’accès aux bourses, les opportunités d’emploi pour les athlètes de haut niveau, de haut niveau et d’élite ; aider à concilier la formation académique avec l’activité sportive et ne pas permettre l’outrage des symboles dans les compétitions.

Ce groupe politique a également exigé la professionnalisation de la Ligue nationale de futsal (LNFS) et que les matchs de la Coupe du monde de handball féminin qui se joueront en Espagne en décembre prochain soient retransmis à la télévision publique.

A ce dernier Iceta répondit : “La promotion du sport féminin passe sans aucun doute par le fait d’avoir le sport féminin sur les écrans. Nous nous engageons pour le sport féminin dans toutes ses disciplines“.

“Et l’un des moyens de le promouvoir, c’est qu’il soit à la télévision, et si possible auprès de la plus haute audience et autant de fois que nécessaire. Bien que le gouvernement ne décide pas de la programmation télévisuelle”, a-t-il déclaré.

En revanche, il s’est heurté à des accusations d’amitié avec Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) : « En tant que ministère, nous ne pouvons pas avoir de volontés personnelles qui définissent notre politique ou prennent des décisions à notre place. le meilleur pour le football, pour les hommes, les femmes, les professionnels et ceux qui ne le sont pas.”

“Nous respecterons l’organisation du football professionnel, qui a une ligue de football, a ses règles et ses systèmes fédératifs. Nous sommes les mieux placés pour avoir les meilleures relations au monde avec la fédération espagnole de football”, a-t-il déclaré.

En outre, a promis une nouvelle loi sur le sport en 2022 comme l’une des trois réformes du projet de promotion du sport dans le cadre du plan de relèvement, de transformation et de résilience. Les deux autres seront le nouveau règlement antidopage et la réglementation des professions sportives.

Concernant les investissements, il a expliqué que ceux-ci se concentreront sur le Plan de numérisation du secteur du sport, le Plan de transition écologique des installations sportives et le Plan social du secteur du sport.

« Le Plan de numérisation du secteur du sport, qui sera doté de 75,6 M€, vise à moderniser la gestion de l’activité ordinaire des fédérations sportives, améliorer l’analyse des résultats de la pratique sportive, et favoriser la numérisation des centres publics de médecine du sport, tout grâce à des procédures de structuration de big data appliquant des algorithmes d’intelligence artificielle », a-t-il expliqué.

« Le Plan de transition écologique des équipements sportifs est doté de 146,5 millions d’euros et vise à moderniser les équipements sportifs. Il va les rendre plus économes en énergie, accessibles et connectés numériquement. Pour cela, deux axes importants ont été conçus : la promotion du tourisme durable et la modernisation des centres performants », a-t-il commenté.

« Le Plan Social du Secteur Sportif, doté de 77,8 M€, est précisé dans le soutien à l’internationalisation du sport et à la promotion de l’égalité et promotion du sport féminin“, il a fini.