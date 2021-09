“Nous avons cherché la victoire et nous l’avons mérité”

22/09/2021 à 22:15 CEST

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a assuré après la victoire contre Alavés au stade RCDE, la première de la saison, que l’équipe a “recherché la victoire” et l’a “méritée”.

Moreno a rappelé l’ambition du bloc dès la première minute. “Ce fut un match difficile, mais nous avons eu deux buts annulés et Wu Lei a eu un tête-à-tête très clair. Les deux équipes ont beaucoup joué l’une contre l’autre. Nous avons six points et j’ai le sentiment que nous méritons plus, mais ils sont ce qu’ils sont”, a-t-il déclaré.

De plus, l’entraîneur valencien était satisfait de la performance et de l’engagement du groupe, au-delà des trois points : « La victoire est très importante, mais pas seulement. la partie finale”.

En revanche, le coach a opté pour un discours prudent compte tenu du nombre de matchs restants pour fermer le parcours : “Le football va très vite et nous voulons tous gagner. Aujourd’hui, absolument rien n’est décidé, nous n’avons plus que trois points. Et si on ne les avait pas eus, ça n’aurait pas été définitif non plus.”

Enfin, Vicente Moreno a valorisé le rôle de l’attaquant chinois Wu Lei. “Wu est un footballeur qui travaille et cherche des occasions. Vous devez continuer dans cette ligne. S’il avait eu un pourcentage élevé de réussite en ce moment, il aurait pris pas mal de buts“.