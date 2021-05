“Nous avons choisi ce métier pour atteindre ces moments”

16/05/2021 à 22:26 CEST

Un jour de la fin, dépendant de lui-même pour être champion, Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, ne comprend pas “un autre mot qui ne pas se desserrer” tout en mettant en avant l’équipe au dessus des individualités dans le 2-1 à Osasuna et exprime a choisi ce métier pour «arriver à ce moment».

«C’est notre vie. Nous choisissons ce métier en essayant de faire de notre mieux pour atteindre ces moments. Après, c’est un sport, il faut gagner et certains devront perdre », a-t-il commenté lors de la conférence de presse télématique au Wanda Metropolitano, où il a gagné 2-1 et est à une victoire d’être champion. Il doit gagner en Valladolid.

Il le préparera “avec le même enthousiasme” venu “en 2011 pour former l’équipe”. “Pour arriver frais, pour être une équipe féroce, un contre-puncheur, qui peut soutenir l’attaque, avec une bonne réponse à la perte du ballon … Que les fans continuent à être fiers de l’équipe que nous avons. le but. la meilleure façon. Je ne comprends rien d’autre que de ne pas me détendre », a-t-il dit.

«Je ne pense pas négativement, mais au sujet du travail, de commencer la semaine en cherchant à se reposer, à trouver de la fraîcheur, à trouver la meilleure préparation pour unface à une finale qui aura lieu à Valladolid, un rival qui a aussi besoin de sa victoire, et rien d’autre ne me passe par la tête que de bien préparer la semaine », a poursuivi Simeone, qui a insisté sur le« jeu associé »pour aborder la défense d’Osasuna.

Il arrive à Valladolid en tant que leader, car ce dimanche il est retourné dans l’équipe navarraise. “Quand nous nous sommes arrêtés, je ne sais pas à quelle minute boire de l’eau, je leur ai dit (aux joueurs) “ ce que nous devons faire, c’est dessiner, car le tirage au sort nous mènera à gagner la partie ”. Heureusement, le but de Lodi est apparu, avec une superbe passe de Joao, et la définition de Suárez, en tant que buteur de la zone, comme un joueur important. Je reste avec l’équipe. Le mot équipe est un peu ce qui peut montrer tout ce que nous avons fait cette saison », a-t-il expliqué.

Il n’a pas changé Luis Suárez jusqu’à ce qu’il soit 2-1. “Je savais que c’était un moment où ce n’était pas son tour de sortir. Je savais qu’avec autant de jeu près de leur but, avec Dembélé et lui, avec Joao d’un côté et Carrasco de l’autre, quelque chose pouvait apparaître.. Et est apparu. Pour continuer match par match, plus que jamais, avec l’espoir et la joie de pouvoir être en ce moment, ce qui est très agréable pour tout le monde », a poursuivi l’entraîneur.

Simeone était occupé à “résoudre uniquement” son match, sans regarder le résultat du Real Madrid à Bilbao: “Nous avons eu une très bonne première mi-temps, où nous avons eu des situations de buts, là où nous contrôlions le jeu, cela se jouait dans leur domaine, l’équipe rivale essayant de se défendre fortement pour nous empêcher de marquer et nous en avons eu pas mal de peu de force dans la phase finale ».

“La seconde mi-temps, plus ou moins la même jusqu’à ce que leur but apparaisse. Et l’équipe a eu une réaction. Les changements sont venus avec fraîcheur. Au moment où nous attaquions avec moins de précision, nous avions plus de force avec deux buts, celui de Lodi et celui de Suárez. La joie et le travail se reflètent dans ce que nous avons fait tout au long de la saison: être une équipe et la résoudre en équipe dans un match difficile », a-t-il déclaré.