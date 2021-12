Nous avons classé tous les 151 Pokémon Gen 1 et ils nous ont presque tués

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo. Profitez!

Le terme « genwunners » est souvent utilisé dans le sens large Pokémon communauté, mais lorsqu’ils sont obligés de classer tous les 151 originaux, nous pensons que de nombreux fans réfléchiraient à deux fois au moins à quelques-uns des ‘mons originaux.

Ce n’est pas pour cela que nous avons décidé de nous soumettre à un classement des 151 d’entre eux, mais c’était une introduction adéquate. Non, nous ne sommes que des gloutons pour la punition, et avec chaque Pokémon vient au moins une histoire vaguement intéressante d’Alex, Zion ou Jon, qui a décidé de s’attaquer à cette tâche.

Assurez-vous de regarder la vidéo ci-dessus avec tous ses changements de mise à l’échelle réguliers, et si vous avez envie de classer ces drageons vous-même, vous pouvez le faire en suivant ce lien. Partagez votre propre classement dans les commentaires ci-dessous, car Ivysaur l’exige.