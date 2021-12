Nous avons classé tous les films de Noël 2021 de Hallmark Channel

Deux mois. Trente et un films. Soixante-deux heures. Flanelle sans fin. Oui, cela ressemble à toutes les caractéristiques d’un « Compte à rebours jusqu’à Noël » bien dépensé.

Pour reprendre les mots immortels de Buddy l’elfe : , Nous avons traversé une autre saison de films de Noël de Hallmark Channels, 2021 s’avérant être la programmation la plus empilée et la plus diversifiée de l’histoire de l’événement de programmation populaire du réseau.

Cette année, « Countdown to Christmas » a débuté le 24 octobre, avant même que la plupart d’entre nous ne puissent même découper nos citrouilles, en lançant un nouveau film tous les vendredis, samedis et dimanches (ainsi qu’en doublant pendant la semaine de Thanksgiving, ce qui signifie pas de dinde pour nous éviter une pause induite par le L-tryptophane de nos visionnements) jusqu’au dimanche 20 décembre. Alors oui, suivre tous les films festifs était un travail à temps plein. Au sens propre. Tous les héros ne portent pas de capes, mais nous portons un butin Hallmark taché de chocolat chaud.