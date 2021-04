Nous avons constaté une croissance d’environ 20% dans la division des malts de luxe au cours des 3 dernières années: Thrivikram Nikam, co-directeur général, Amrut Distilleries

Thrivikram Nikam, co-directeur général, Amrut Distilleries

L’Inde est en train de devenir le marché à la croissance la plus rapide pour le whisky avec des marques de classe mondiale. Amrut Distilleries (ADPL) a créé l’histoire en 2010 lorsque leur whisky single malt a été reconnu mondialement dans la «Whiskey Bible» de Jim Murray. Thrivikram Nikam, co-directeur général d’Amrut Distilleries, discute avec Rajesh Ravi de FE de leurs whiskies single malt et des plans de l’entreprise. Extrait édité:

Il a été signalé que les alcools de qualité supérieure, en particulier les whiskies, ont bien fonctionné pendant la pandémie. Quelle a été l’expérience d’ADPL et votre vision du futur proche?

En comparaison, nous avons vu de meilleures ventes pendant la pandémie. Lorsque les magasins d’alcool ont rouvert après le verrouillage, il y avait un état accru d’achat mixte. Peu à peu, les produits haut de gamme ont commencé à faire mieux que prévu, nos produits haut de gamme ont également bien fonctionné. Puisque les plats à emporter ont été encouragés par le gouvernement et qu’Amrut est un favori des consommateurs, les gens ont commencé à collectionner un large éventail de nos marques, étant donné l’incertitude future. Même sur le marché international, nous avons réalisé une augmentation de 30% des ventes, au-delà de nos prévisions pour l’exercice 2020-2021, ce dont nous sommes très heureux.

Comment se fait-il que vous ayez pensé à un single malt de fabrication indienne et à l’envie de rivaliser avec les meilleurs?

La perspective du single malt indien d’Amrut était fortuite. Cela dit, nous fabriquions déjà du whisky blended de qualité depuis la fin des années 1980, mais à l’époque, le marché préférait les whiskies plus légers et nous avons donc été contraints de réduire la teneur en whisky de malt de nos whiskies blended premium. Finalement, nous nous sommes retrouvés avec une quantité importante de whisky de malt de qualité.

C’était au tournant du siècle, à une époque où les pays occidentaux, en particulier l’Europe, voyaient une tendance au single malt. C’est alors que notre regretté CMD Neelakanta Rao Jagdale et l’actuel MD, Rakshit Jagdale, ont envisagé la création d’un single malt indien. L’envie était toujours de montrer ce que l’Inde peut.

Quelle est votre opinion sur le whisky de fabrication indienne et dans quelle mesure les connaisseurs l’apprécient-ils?

L’Inde est un marché massif et, par conséquent, la consommation dans toutes les catégories est également énorme. Le whisky est la catégorie la plus consommée dans le segment des alcools et cela principalement à cause des whiskies du segment économique. Cependant, il est très encourageant de voir autant de sociétés de spiritueux aspirer à entrer dans le segment haut de gamme. C’est le moment idéal pour être un connaisseur.

Pensez-vous que nos politiques augurent bien pour le développement d’alcools de première qualité fabriqués en Inde que nous pouvons exporter et que d’autres apprécieront?

En tant que distillerie du Karnataka, nous sommes très fiers et chanceux d’avoir un service d’accise très compétent et convivial pour l’industrie. Il a aidé l’industrie à se développer grâce à ses réglementations et a également adopté des politiques qui encouragent les bonnes pratiques de fabrication. La réputation mondiale d’Amrut en tant que distillerie innovante n’aurait pas été possible si les politiques étaient rigides. Un grand mérite revient au service des accises du Karnataka.

Qu’en est-il des ventes intérieures au cours du dernier exercice et des exportations totales?

Nos divisions malts et spiritueux de luxe connaissent une croissance exponentielle. À partir de maintenant, la demande de nos produits dépasse l’offre. Cependant, en termes de quantité, nous constatons une croissance d’environ 20% dans la division des malts de luxe d’année en année depuis 3 ans.

Quelle est votre opinion sur les consommateurs indiens concernant la marque et les préférences? Pensez-vous que l’IMFL est plus taxée et n’est pas bonne pour l’industrie?

Les consommateurs indiens sont toujours très marqués. Cependant, une tendance récente a été observée chez les personnes effectuant des achats en fonction du contenu de l’étiquette et montrant une tendance à essayer de nouvelles marques.

Différents États adoptent des taux d’imposition différents pour les alcools étrangers fabriqués en Inde (IMFL). Cependant, en tant qu’entreprise, nous serions heureux de constater que les variations de prix ne sont pas trop élevées. Cela dit, chaque État a ses priorités et nous respecterons leurs politiques respectives.

Quelle est la prochaine étape pour l’ADPL? Se concentrer davantage sur les whiskies ou peut-on voir d’autres produits aussi?

Bien sûr, il y a des marques très excitantes et innovantes qui devraient être lancées prochainement. Pas limité au seul whisky: nous travaillons également sur le rhum et le gin et d’autres produits expérimentaux.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.