Nous avons de mauvaises nouvelles concernant la sortie du Pixel Fold de Google

Lorsque Google a dévoilé la série Pixel 6 il y a quelques semaines, nous nous attendions à ce que la société publie une sorte de teaser sur son premier combiné pliable. Mais cela n’est jamais arrivé. Plus tôt cette année, nous avons vu de nombreuses preuves que le soi-disant Pixel Fold serait dévoilé à l’automne. Mais ensuite, des rumeurs ont dit que Google avait repoussé la date de sortie. Au mieux, nous verrions un teaser de téléphone pliable lors de l’événement Made by Google. Cependant, la keynote virtuelle ne concernait que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. On comprend pourquoi Google n’a pas souhaité annoncer d’autres nouveautés lors de l’événement. Le Fold aurait miné les combinés Pixel 6, qui sont assez excitants en eux-mêmes. Un nouveau rapport indique que le Pixel Fold est toujours en préparation, mais Google ne prévoit pas de sortir le combiné cette année.

Le nouvel indice de sortie de Pixel Fold

Comme d’habitude, avec de nouveaux détails sur le premier Pixel pliable de Google, les informations de sortie proviennent d’un démontage de l’application de l’appareil photo. 9to5Google a démonté l’application Google Camera, trouvant des références à un appareil nommé Pipit. C’est censé être le combiné Pixel Fold, qui portait également le nom de code Passport dans le passé.

Le code contient une référence qui dit « isPixel2022Foldable ». 9to5Google souligne que la référence est conforme au code des précédents combinés Pixel :

Par exemple, les Pixel 4 et 4 XL sont « isPixel2019 » et les Pixel 3a et 3a XL sont « isPixel2019MidRange ». Ce dernier nom « isPixel2022Foldable » confirme que Google a l’intention de lancer ce pliable l’année prochaine.

Cela nous indique que Google n’a pas l’intention de dévoiler ou de taquiner le Pixel Fold cette année. Mais la référence ci-dessus n’est pas suffisante pour nous donner une idée du moment où s’attendre au combiné pliable de Google.

L’appareil photo Pixel pliable

Bien que le code de l’application Google Camera contienne des indices sur la sortie de Pixel Fold, ce n’est pas le point principal du démontage. 9to5Google a trouvé plus de preuves indiquant le matériel de caméra réel du combiné pliable.

Selon l’application, l’appareil photo principal utilisera les mêmes capteurs que le Pixel 5 plutôt que les nouveaux téléphones Pixel 6. Au lieu du nouveau capteur GN1 de 50 mégapixels, le Pixel pliable obtiendra un appareil photo principal IMX363 de 12,2 mégapixels. Le capteur IMX386 de 12 mégapixels agira comme l’appareil photo ultra-large du téléphone, avec une torsion. Apparemment, le capteur ne fonctionne que lorsque le téléphone est plié (ou fermé). Le combiné ne comportera pas de troisième téléobjectif comme le Pixel 6 Pro.

Enfin, le Pixel Fold comportera également deux capteurs IMX355 de 8 mégapixels étiquetés comme caméras «intérieures» et «extérieures». Cela indique que le téléphone Pixel pliable offrira la même expérience de selfie, qu’il soit ouvert ou fermé. Il n’est pas clair si la caméra interne percera l’écran pliable ou s’installera en dessous, comme le Galaxy Z Fold 3.

Avec tout cela à l’esprit, il semble que le Pixel Fold ne sera pas un aussi bon appareil photo que la série Pixel 6. Mais c’est aussi ce que l’on pourrait dire du Fold 3 par rapport à la série Galaxy S21. À mesure que nous nous rapprochons de la sortie de Pixel Fold, nous apprendrons probablement plus de détails sur le premier pliable de Google.