Nous avons de mauvaises nouvelles concernant les paiements de relance de 3 600 $ que vous êtes sur le point de commencer à recevoir – .

Il y a une vieille blague qui dit quelque chose comme ça. Quels sont les neuf mots les plus effrayants de la langue anglaise ? Réponse : « Je suis du gouvernement et je suis là pour aider. »

L’implication est assez simple. Le fait est que la bureaucratie fédérale tentaculaire et son armée de représentants peuvent facilement rendre quelque chose plus difficile, plus compliqué qu’il ne devrait l’être, ou même aggraver une situation lorsqu’elle ou elles s’impliquent dans un problème. Même en étendant ce qui ressemble à des cadeaux au grand public. Voici un bon exemple de ce dont nous parlons, qui est également extrêmement pertinent pour le moment actuel : la vague de nouveaux chèques de relance qui sont sur le point de commencer à arriver le mois prochain, sous la forme des paiements prépayés du crédit d’impôt fédéral pour enfants que des millions des familles sont sur le point de commencer à recevoir.

Un bref récapitulatif des versements du crédit d’impôt pour enfants, avant de partager la mauvaise nouvelle :

Plus de 36 millions de familles, selon l’estimation de l’IRS, seront probablement admissibles à la série de six paiements mensuels, qui devrait commencer le 15 juillet et se terminer à la fin de cette année. Ils comprendront soit 250 $ ou 300 $ par mois pour chaque enfant admissible d’une famille, puis quel que soit le montant total de ces six chèques, ce même montant sera également remis à la famille l’année prochaine, également, sous la forme de un crédit lorsque cette famille produit ses impôts fédéraux.

Bien qu’il s’agisse d’une série de chèques de relance que les familles ne sont qu’à quelques semaines de recevoir, vous devez vraiment les considérer collectivement, comme un seul montant d’argent auquel les familles ont droit – les législateurs ont simplement décidé de le découper, étirant cela profiter du processus, de sorte que ce n’est pas une chose unique.

Les familles ont en fait droit à un paiement pouvant atteindre 3 600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans et 3 000 $ pour chaque enfant de 6 à 17 ans. La moitié du montant sera versée sous forme de crédit d’impôt l’année prochaine, tandis que l’autre la moitié prendra la forme de chèques mensuels. Mais voici le point le plus important à propos de tout cela. Si vous ne vous souvenez de rien d’autre, souvenez-vous de ceci :

Les chèques mensuels représentent en fait un crédit d’impôt fédéral prépayé.

Rappelez-vous ce que nous avons dit plus tôt, la blague sur le fait d’être du gouvernement et d’être ici pour aider?

Normalement, le gouvernement fédéral vous donnerait tout ce montant l’année prochaine, après que vous ayez produit vos impôts. Parce que cela vous donne la moitié de l’argent d’avance, cependant, il y a un danger. Et vous n’entendrez certainement pas l’administration Biden avertir à ce sujet lorsqu’elle parlera des chèques, qu’elle veut décrire comme une bouée de sauvetage pour les familles :

Comme Ben Wacek, un CFP basé au Minnesota et fondateur de Guide Financial Planning, l’a expliqué à CNBC, “Si vous ne recevez généralement pas de remboursement (d’impôt), les paiements anticipés pourraient en fait vous amener à devoir plus lorsque vous produisez votre 2021 impôts » l’année prochaine. En d’autres termes, si vous devez normalement de l’argent après avoir produit votre déclaration de revenus fédérale – ou si vous êtes généralement sur le point de ne recevoir aucun remboursement mais de ne devoir qu’un peu d’impôt si tout, aussi difficile que cela puisse être à envisager, vous voudrez peut-être songer à refuser les prochains versements du crédit d’impôt pour enfants. Pour que vous n’ayez pas à faire demi-tour et à les rembourser l’année prochaine.

Ou, au moins, vous pourriez mettre de côté une partie de l’aubaine que vous obtenez des paiements du crédit d’impôt pour enfants pour couvrir votre facture d’impôt prévue l’année prochaine.

Les crédits d’impôt réduisent votre obligation fiscale globale. Ce dont nous parlons vraiment ici, ce sont des situations où vous êtes dans le rouge, pour ainsi dire, après avoir rempli votre déclaration de revenus fédérale – et lorsque ce nouveau crédit d’impôt n’est pas suffisant pour vous sortir du rouge.

Nate Nieri, un planificateur financier certifié basé en Californie et fondateur de Modern Money Management, a également déclaré à CNBC que “si vous êtes payé en trop en crédits d’impôt pour enfants ou si votre situation financière change cette année, vous avez donc une facture fiscale plus élevée sur vos impôts de 2021, l’IRS peut exiger que vous remboursiez le crédit au moment des impôts. « Ceci est très important pour la planification et peut facilement devenir un piège pour les parents. »

