in

25/09/2021 à 18:43 CEST

.

néerlandais Max verstappen (Red Bull) a déclaré avoir décidé de “ne pas prendre de risques” sur l’asphalte mouillé de Sotchi, où se déroule le Grand Prix de Russie de Formule 1, et de sauter les qualifications, au cours desquelles il n’a roulé qu’un tour et n’a pas établi de temps.

Le leader du Championnat du Monde n’a quitté le garage que pour tester ses sensations dans le premier tour et est rentré au stand en raison de la situation en piste et parce qu’il était condamné en dernière position sur la grille de départ pour avoir changé de moteur dans ce Grand Prix. , dans lequel, en plus, il a écopé d’une pénalité de trois positions pour son incident avec Hamilton en Italie.

“Comme je partirai de toute façon du fond de la grille, nous avons décidé de ne pas prendre de risques et de sauter les qualifications”, a justifié “Mad” Max sur leurs réseaux sociaux.

Le pilote Red Bull a jugé “très intéressant” le résultat de la séance qualificative, au cours de laquelle Lando Norris (McLaren) et Carlos Sainz (Ferrari) occupera la première ligne et le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), son rival dans la lutte pour le titre, partira de la quatrième place.

“Je suis totalement concentré sur la course, dans laquelle je vais essayer de me battre pour avancer et j’espère m’amuser un peu”, a-t-il posté. Verstappen.