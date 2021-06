«Nous avons décidé de risquer et de tout tenter; c’était amusant”

06/06/2021 à 19:20 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, qui a terminé sixième ce dimanche du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le sixième de la Coupe du monde, a déclaré sur le circuit de Bakou que, lors de la reprise de la finale, ils ont décidé de “prendre des risques et de tout donner”, qu’il est “heureux” et que “c’était amusant”.

“Je suis content. Quand la course s’est arrêtée (après l’accident du Néerlandais Max Verstappen, de Red Bull, leader du championnat du monde) j’ai parlé avec l’équipe et nous avons décidé de tout mettre en mur et a fini par perdre un point c’était de la malchance ; mais il fallait risquer “, a déclaré Alonso, 39 ans, qui après deux ans d’absence est revenu dans la catégorie reine avec l’équipe avec laquelle il a fêté ses deux titres (2005 et 2006, puis Renault).

“Ce furent deux tours très drôles, la vérité”, a reconnu l’Espagnol, désormais onzième de la Coupe du monde, avec 13 points, un de plus que son coéquipier français Esteban Ocon, qui a abandonné ce dimanche dans le quatrième des 51 tours qui ont reçu.

“J’ai très bien commencé et la voiture allait bien”, a-t-il commenté à Bakou Alonso, après une course cahoteuse avec une arrivée très folle qui a été résolue, après le drapeau rouge que Verstappen a provoqué avec un nouveau départ à deux tours de la fin, de celui qui s’entraînait et l’autre, celui qui décidait du test. Dans lequel le grand pilote asturien a avancé de quatre places pour passer de la dixième à la quatrième place finale.

“Depuis les trois derniers Grands Prix, nous avons pris de bons départs, je suis donc satisfait du travail de l’équipe à cet égard”, a déclaré Fernando, propriétaire des 32 triomphes que l’Espagne a remportés tout au long de son histoire dans la catégorie reine du sport automobile.

“Je suis content pour l’équipe, car nous avons pu obtenir de très bons points ce week-end, qui je pense ont été mérités, après ces journées exigeantes”, a expliqué Alonso après la sixième course de l’année.

“Le résultat, comme je l’ai dit, était amusant, parce que nous avons essayé d’attaquer et de risquer de reprendre des positions et au final, cela s’est bien passé, donc je suis très heureux”, a-t-il déclaré.

“Le week-end a été assez solide pour nous, même si nous avons manqué de rythme de course”a déclaré Alonso, qui est monté 97 fois sur un podium en Formule 1.

“Nous devons donc revoir un peu ces choses, mais dans l’ensemble je suis content de la journée ; et j’espère que nous pourrons maintenir la progression en France”, a ajouté le double champion des Asturies après avoir terminé sixième en Azerbaïdjan, où il a réalisé son meilleur résultat. en F1 du Grand Prix d’Australie 2018.