Nous avons décodé les véritables points faibles des PME : Shailendra Katyal, directeur général, Lenovo India

Selon IDC, les dépenses technologiques des consommateurs au premier trimestre 2021, une année complète après le début de la pandémie, ont augmenté de 6,3% en glissement trimestriel. Avec des dépenses technologiques croissantes, les organisations ont dû évoluer et fournir des services flexibles à un rythme beaucoup plus rapide. Cela a conduit les segments des entreprises et des PME à rechercher des solutions leur permettant de mieux gérer les défis informatiques, de gérer les dommages causés aux appareils et d’atténuer les risques de sécurité à la maison. Shailendra Katyal, directeur général de Lenovo India, s’entretient avec Sudhir Chowdhary sur la nécessité de réinventer les services informatiques pour répondre aux nouveaux cas d’utilisation des entreprises et des PME qui se sont accélérés pendant la pandémie.Extraits :

Quels sont les défis auxquels les PME ont été confrontées pendant la pandémie ?

Voici quelques-uns des défis auxquels les PME ont été confrontées au cours des deux dernières années :

Choc des revenus : les PME de nombreux secteurs ont rencontré des problèmes de demande alors que la pandémie a remodelé les modes de consommation, les restaurants et les voyages en étant quelques-uns. L’autre impact était que même si la demande existait dans de nombreuses catégories, la satisfaire hors ligne était difficile pendant les fermetures. Ainsi, les PME qui n’avaient pas de méthode d’engagement et de livraison en ligne ont davantage souffert.

Inflation des coûts : les blocages prolongés ont exercé une pression sur les chaînes d’approvisionnement et nous avons vu les coûts des produits de base et d’autres intrants augmenter. Les coûts des personnes ont également augmenté avec les pénuries de main-d’œuvre à certaines périodes, ainsi que les coûts des soins de santé et de la sécurité.

Pénurie de fonds de roulement : des cycles de paiement plus longs et des coûts plus élevés ont conduit de nombreuses PME à faire face à une pénurie de fonds de roulement. La disponibilité du crédit est devenue un défi, les prêteurs étant plus prudents, les risques de paiement augmentant.

En termes d’opérations pures, nous avons vu les PME être mises au défi de gérer le travail à distance et de trouver des canaux de vente numériques, car nombre d’entre elles étaient encore en mode hors ligne traditionnel avec des investissements insuffisants dans la numérisation.

Comment Lenovo répond-il aux besoins des PME en matière de services informatiques ?

Lenovo a déployé des efforts considérables pour décoder les véritables problèmes des PME au cours de cette période et a rapidement développé des solutions pour prendre en charge leurs efforts de travail à distance et de numérisation. Nous leur offrons une large gamme de produits allant d’un smartphone ou d’une tablette à un centre de données ou une solution cloud sous un même toit. Compte tenu de leurs contraintes de capital, nous avons développé un modèle DaaS pour qu’ils paient au fur et à mesure.

Nous avons une multitude de services gérés pour l’informatique qui aident les PME à éviter les coûts de constitution d’équipes informatiques internes. Certains d’entre eux sont la gestion de flotte intelligente pour les ressources distantes, plusieurs offres de sécurité et des services d’assistance sur site, etc. Nous avons un moteur dédié de mise sur le marché de LenovoPro hébergé sur Lenovo.com qui peut aider les clients et partenaires à trouver les bonnes solutions pour les PME. .

Quelles sont certaines des nouvelles offres de services introduites en raison de la pandémie?

Lenovo a annoncé le lancement de Lenovo Device Intelligence et de la version améliorée avec Lenovo Device Intelligence Plus. Lenovo Device Intelligence est un outil de gestion de la santé des appareils en mode SaaS (Software-as-a-Service) basé sur le cloud en Inde, capable d’aider non seulement à diagnostiquer les problèmes de PC, mais également à prévoir les défaillances potentielles du système avant qu’elles ne surviennent.

La sécurité a été un problème clé pour les entreprises travaillant à domicile, comment Lenovo a-t-il aidé à atténuer ces risques ?

Une chaîne d’approvisionnement résiliente de bout en bout est vitale et comprend un état de planification et de développement conçu intentionnellement dans un souci de sécurité. Nos offres fournissent un support technique, des services de sauvegarde et de réparation pour maintenir les appareils à un niveau d’efficacité optimal et à l’abri des menaces de cybersécurité.

Notre Support Premier propose un service d’assistance 24h/24 et 7j/7 et un gestionnaire de compte technique qui est responsable de la résolution des problèmes. Sentinel One est le logiciel antivirus de nouvelle génération qui identifie de manière proactive et empêche les activités malveillantes d’infecter le point de terminaison, le cloud et l’Internet des objets (IoT). Lenovo ThinkShield, d’autre part, est une solution personnalisée qui sécurise les données les plus critiques et les technologies commerciales avec une protection complète de bout en bout.

Comment l’évolution des services informatiques au sein des offres de Lenovo le distingue-t-il de ses concurrents ?

Nous avons progressivement enrichi notre portefeuille de services sur plusieurs années et la transformation axée sur les services a été définie comme une priorité majeure de l’entreprise au début de 2020. Le portefeuille de solutions et de services de Lenovo comporte de multiples facettes, complétant divers segments et groupes. Celui-ci est divisé en trois segments.

Tout d’abord, nos services et logiciels attachés, qui sont vendus avec l’appareil et couvrent tout ce qui est nécessaire pour que le produit continue de fonctionner tout au long de son cycle de vie, tels que l’assistance étendue et l’accès à Office 365.

Deuxièmement, nos services gérés et Device-as-a-Service (DaaS). Les clients nous confient la gestion de leur infrastructure. Nous fournissons un support et une maintenance standardisés ainsi qu’une gestion globale des appareils. La combinaison de solutions matérielles, logicielles et de service aide les clients à réduire leurs coûts et à gagner du temps.

Enfin, nous avons des solutions complexes qui rassemblent tout à un niveau stratégique avec les solutions exclusives Lenovo Smart.

