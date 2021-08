Et qu’est-ce qui se passerait si…? est la dernière émission Disney Plus de Marvel, avec le deuxième épisode disponible immédiatement sur le service de streaming. Merci à Loki, et si… ? est devenu un concept très excitant. Tout dans la série se déroule dans le multivers, ce qui signifie que certaines de ces variantes de super-héros peuvent apparaître dans d’autres films ou séries Marvel. En attendant Et si… ? pour arriver, j’ai réalisé que rien de tout cela ne serait possible sans cette brillante finale de Loki. À son tour, Loki n’est pas possible sans la conclusion remarquable de la saga Infinity War. Cela m’a poussé à revoir Avengers: Infinity War et Endgame – encore une fois.

Tout cela était dû à l’angle multivers qui plane au-dessus du MCU en ce moment. Nous savons que c’est une variante de Kang (Jonathan Majors) qui a tout arrangé dans la timeline sacrée pour que Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) l’atteignent. Cela couvre tout ce que nous avons vu dans le MCU jusqu’à présent, y compris Infinity War et Endgame. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la finale de Loki et Endgame pourrait être synchronisée de la meilleure façon possible, et il est tellement évident que tout le monde l’a raté.

Comprendre la chronologie sacrée de Loki

La finale de Loki nous dit comment le multivers de cette chronologie est libéré. Peu convaincue par les explications de Kang, Sylvie trahit Loki et tue le principal antagoniste de la série. Au fur et à mesure que cela se produit, nous voyons la chronologie commencer à se ramifier dans toutes sortes d’endroits. Tout se passe dans le passé, le présent et le futur, et la TVA ne peut pas intervenir.

Nous savons par Disney Plus que Loki se déroule chronologiquement après Endgame. Mais la plupart des événements à Loki se produisent dans un endroit hors du temps. Qu’il s’agisse du siège de TVA ou de la Citadelle de Kang, le temps passe différemment.

La chronologie sacrée commence à bifurquer dans la finale de Loki.

La citadelle de Kang à la fin des temps est importante pour comprendre les réalités alternatives de Fin du jeu après la finale de Loki. N’importe qui dans le château, que ce soit Kang, Sylvie, Loki ou nous, le public, peut tout voir dans la chronologie en même temps. Tous les événements se produisent en même temps à partir de ce point de vue. Tout dépend où vous regardez.

C’est comme si vous contrôliez un téléviseur unique. Chaque chaîne est un événement différent dans le temps, mais toutes les chaînes sont diffusées simultanément. Vous pouvez tout DVR et revisiter chaque instant. Et vous pouvez modifier ce qui se passe à l’écran en temps réel avec votre télécommande TVA pratique. De ce point de vue, Tony Stark (Robert Downey Jr.) révèle qu’il est Iron Man dans le film Iron Man en même temps qu’une variante différente dit à Thanos dans Fin du jeu que, eh bien, il est Iron Man.

Comment la TVA élague les chronologies alternatives

Alors que Kang gérait la TVA, les règles de maintien de la ligne temporelle sacrée étaient relativement simples. L’épisode 2 de Loki nous a dit que la TVA ne pouvait pas remonter le temps avant un événement Nexus. Il doit agir juste après qu’une variante ait fait un choix qui n’était pas conforme au script accepté.

De plus, les agents de TVA n’ont que quelques minutes pour tailler la branche avec ces frais de réinitialisation. Si la branche s’étend au-delà de la ligne rouge, la réalité alternative continuera de croître.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) ont un moment émouvant sur Lamentis, ce qui provoque un énorme événement Nexus. Source de l’image : Marvel Studios

Ce détail est important pour la finale de Endgame, qui offre une branche temporelle importante qui reste en place : la réalité où Steve (Chris Evans) se retrouve avec Peggy (Hayley Atwell).

Les finales de Loki et Endgame, revisitées

La réalité de Steve-Peggy me préoccupe depuis que Loki a commencé à définir les règles du multivers. La TVA a permis à Steve de remonter le temps avec Peggy et de revendiquer égoïstement une chronologie entière pour lui-même. Il ne savait peut-être pas ce qu’il faisait, bien que Hulk (Mark Ruffalo) lui ait probablement expliqué très clairement que des univers alternatifs existent.

Une fois que j’ai vu la finale de Loki, j’ai réalisé qu’il y avait une meilleure explication à la réalité de Steve-Peggy. La TVA n’a pas pu intervenir. Steve et Peggy ont eu la chance que leur branche se développe au moment où Sylvie tuait Kang. À ce moment-là, l’enfer s’est déchaîné à la TVA.

Une fois que la branche Steve-Peggy a atteint la ligne rouge, elle est devenue un univers indépendant. Et nous savons que la TVA n’a pas élagué Steve et Peggy parce que Steve a vieilli, a construit un nouveau bouclier et l’a ramené à Sam Wilson (Anthony Mackie). Peut-être que Kang le voulait ainsi.

Pour rappel, la TVA aurait eu quelques minutes pour intervenir après que Steve ait ouvert la porte de la maison de Peggy. Revenons à nouveau sur cette danse dans Endgame.

Comment commence la finale de Loki ? Comme je l’ai dit à l’époque, l’intro de Marvel est un bel hommage à tout ce que nous avons vu dans le MCU jusqu’à présent. Nous obtenons de nombreux camées de voix fantastiques des précédents films Marvel, et il est facile de reconnaître les lignes emblématiques et les personnages auxquels ils appartiennent.

Mais tout se passe dans le contexte d’une chanson en particulier, celle qui est jouée pendant la danse Steve-Peggy. Voici à nouveau cette introduction :

Après avoir revu Endgame, je pense – j’espère – que j’avais tort auparavant. L’intro finale de Loki n’est pas seulement un bel hommage. La chanson pourrait être l’élément clé qui nous permet d’établir la chronologie des événements de Loki vis-à-vis de Endgame.

Et si la finale de Loki commençait juste à la fin de Endgame ?

La variante Loki de la série Loki de Marvel est celle qui a quitté la timeline sacrée en 2012. C’est à ce moment-là que le temps cesse d’être pertinent pour Loki. Nous ne pouvons pas établir la relation entre les événements de Loki et le MCU parce que la TVA ne connaît pas le flux du temps comme la timeline sacrée.

Sylvie l’a clairement indiqué dans l’épisode 3 lorsqu’elle a révélé qu’elle remontait dans le temps pendant des centaines d’années dans la mémoire de Hunter C-20 (Sasha Lane) pour trouver quelque chose qu’elle pourrait utiliser. Mais Hunter C-20 était elle-même une variante d’une jeune femme qui a vécu sur Terre à l’époque moderne. La seule façon pour elle de vivre des centaines d’années sans vieillir, ni s’en rendre compte, c’est à la TVA, où le temps n’a pas d’importance.

Depuis la finale de Loki, je me suis demandé à quel moment dans la chronologie des événements du MCU Sylvie tue Kang. Et tout est en relation avec Endgame, qui a deux problèmes de réalité de branche distincts. Outre la réalité de Steve et Peggy, il y a aussi la réalité de Thanos de 2014 sans Thanos (Josh Brolin). La TVA n’a jamais élagué que Thanos, parti vers l’avenir.

Loki et Sylvie dans la finale de la saison de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Pourquoi avoir la même chanson dans Endgame et Loki ?

La chanson de Steve-Peggy pourrait avoir la clé de tout. Ma théorie est que, tout comme Steve rend visite à Peggy pour la danse, Loki et Sylvie se préparent à entrer dans la Citadelle après avoir enchanté Alioth. La chanson peut être le tissu conjonctif entre ces deux univers. Quant aux voix que nous entendons, eh bien, rappelez-vous l’analogie avec la télévision. Ce ne sont que des événements qui se déroulent en même temps à différents endroits de la Ligne temporelle sacrée en ce qui nous concerne, le public de la Citadelle.

Steve et Peggy font l’expérience de l’écoulement régulier du temps, et ils créent l’événement Nexus que la TVA élaguerait. Mais on n’y arrive jamais. Loki, Sylvie et Kang ne connaissent pas le temps. Ils pourraient passer une éternité dans ce triste bureau à discuter des guerres multiversales, et la chanson jouerait toujours dans le salon de Peggy. Sylvie tue alors Kang, déchaîne le multivers, et la TVA ne taille jamais les variantes Steve et Peggy.

Sans oublier que nous avons déjà vu d’autres utiliser la musique pour corréler des chronologies. Ne cherchez pas plus loin que la création de Christopher Nolan. Revenons sur le coup de pied synchronisé dans le film :

Marvel a tout soigneusement planifié

Les choses ne se passent pas seulement dans le MCU. Ils sont soigneusement orchestrés. C’est comme ça que ça a toujours été. Nous venons d’apprendre que le multivers a forcé les équipes Marvel à travailler plus étroitement que jamais pour s’assurer que tout se passe bien entre les émissions. Et nous avons appris que le multivers a un impact sur WandaVision, Loki, Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie.

De plus, les fans ont observé que Marvel aurait pu intentionnellement synchroniser les finales de WandaVision et Loki. Tout cela pourrait n’être qu’une coïncidence. Mais ce serait fantastique si c’était vraiment le cas. Avoir l’intro finale de Loki synchronisée avec l’intro Endgame serait encore mieux. Espérons que c’est ce que Marvel pensait depuis le début. Sinon, ils devraient certainement voler l’idée.