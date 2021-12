Nous avons déjà des photos officielles du Huawei P50 Pocket, son design est top | La technologie

Après avoir été annoncé via un teaser, le téléphone pliable de Huawei est désormais une réalité que nous avons pu confirmer grâce aux images officielles du produit. Et on peut dire que c’est un téléphone au design très soigné.

Hier encore, nous vous avons annoncé que Huawei nous avait laissé un cadeau de Pâques à travers un teaser montrant un téléphone pliable de style Galaxy Z Flip 3. Et maintenant, quelques heures plus tard, nous avons les photos du produit dans toute sa splendeur.

Les images sont une gracieuseté de Harper’s Bazaar, qui a publié des photos promotionnelles des téléphones sur Weibo, probablement en préparation de la campagne de Noël.

Comme le Galaxy Z Flip 3, le Huawei P50 Pocket est de style coque pliable, tout comme certains des téléphones les plus célèbres des années 2000.

Bien sûr, il semble qu’il sera plus grand que d’habitude, puisque Sur les photos vous pouvez voir qu’il est très long et selon les analystes nous serions face à un téléphone de 6,85 pouces, qui contraste avec le 6,6″ du Huawei P50 Pro de la firme chinoise.

Concernant la conception les deux grandes sphères sur l’un des côtés du téléphone sont confirmées une fois celui-ci fermé. Laisser l’un des cercles comme module de caméra et l’autre comme écran pour afficher les notifications ou, comme on le voit faire, utiliser comme miroir.

Suppression des sections de conception et de taille, pour le moment on ne sait rien d’autre sur le téléphone. Pas de processeur, pas de batterie, pas de technologie d’écran. Donc en ce moment nous sommes totalement aveugles.

Nous n’avons même pas de date de départ approximative (même si cela devrait être pendant ce Noël) pas un prixou, bien qu’il ne semble pas que ce sera un terminal bon marché.

Quant à savoir si on le verra sortir sur le marché européen, qui sait. Mais j’espère que le marché du pliage est petit et que tout nouvel ajout est bien reçu. Dès que nous aurons plus d’informations, nous développerons les nouvelles.