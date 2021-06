Nous avons demandé aux jeunes de plus de 17 ans qui utilisent Snapchat, pourquoi ? 10z viral

Tout le monde atteint un stade de sa vie où il décide qu’il est temps de supprimer Snapchat et de grandir. Mais pourquoi cette petite application fantôme idiote est-elle si difficile à lâcher ? Est-ce que les personnes de plus de 17 ans l’utilisent encore ??? La réponse est oui, et nous leur avons parlé.

Alors que vous aviez l’habitude d’utiliser Snapchat en 2017 pour documenter votre soirée uni, des pré-boissons aux chips au fromage sur le chemin du retour, les gens qui utilisaient encore Snapchat en 2021 ont dit à The Tab qu’ils le gardaient pour les souvenirs pour un peu de nostalgie, tandis que d’autres l’utiliser pour envoyer des nus ou contacter leurs revendeurs.

The Tab a parlé à huit jeunes de plus de 17 ans qui utilisent toujours Snapchat et leur a demandé pourquoi. Voici ce qu’ils avaient à dire :

« Je l’utilise pour que mes amis voient où je suis et ne déposent pas un autre rapport de personne disparue »

J’utilise Snapchat pour suivre l’emplacement de ma colocataire, afin que je puisse chronométrer les livraisons à emporter avec son arrivée. De plus, je l’utilise pour rassurer mes colocataires que je suis toujours en vie lors de rendez-vous à l’aveugle. La seule fois où je n’ai pas mis à jour ou activé ma position, j’ai été présumé manqué et un rapport de police préliminaire a été déposé.

Comme la majorité des gens, j’utilise également Snapchat pour sa fonction de souvenirs, afin que je puisse me rappeler à quoi ressemblait la vie avant la pandémie lorsque je portais des jeans, que je quittais la maison et que je ne vivais pas une pénurie nationale de papier toilette.

Laurent, 21 ans

« La principale raison pour laquelle je l’ai, c’est pour le travail »

J’ai encore téléchargé Snapchat sur mon téléphone, mais je l’utilise littéralement moins d’une fois par mois. La principale raison pour laquelle je l’ai est pour le travail, car parfois j’ai besoin de vérifier des vidéos sur Snap Maps pour des choses. Quelques-uns de mes amis l’utilisent encore régulièrement pour parler à des amis et publier des histoires, ce qui me rend vraiment malade parce que c’est comme si tu as 23 ans et que tu as besoin de vivre. J’aime bien revoir mes vieux souvenirs de la sixième année et de mes premières années d’université.

Quand je suis sur des applications de rencontres et que les gens me demandent leur Snapchat, c’est un signal d’alarme immédiat et je les fantôme sans poser de questions. Je n’ai même pas envoyé de nus ou quoi que ce soit là-bas quand j’avais 18 ans, donc je ne le fais absolument pas maintenant – ce n’est pas ce que je recherche des gens.

Katie, 22*

“Les histoires privées Snapchat sont meilleures à mon avis”

J’ai l’impression que Snapchat a explosé et est devenu très populaire auprès de notre génération en particulier. La plupart des gens de mon lycée utilisaient Snapchat comme moyen de communiquer entre eux et avec notre génération en général, donc évidemment nous nous y sommes habitués et maintenant que nous sommes plus âgés, c’est toujours la même chose.

Bien que certaines personnes l’aient dépassé, il y a encore tellement de gens de notre âge qui l’utilisent. De plus, les histoires privées de Snapchat sont meilleures à mon avis car vous pouvez en avoir plusieurs pour différentes raisons, une pour les filles et une pour tout le monde, alors qu’Instagram n’a que des histoires d’amis proches.

De plus, c’est un bon moyen de communiquer parce que vous pouvez voir les visages des gens lorsque vous envoyez un message, donc je suppose que c’est bien, surtout pendant la pandémie. Évidemment, d’autres médias sociaux ont la même fonctionnalité, mais c’est la principale fonctionnalité de Snapchat, donc je pense que c’est pourquoi beaucoup de gens l’utilisent encore.

Althéa, 21 ans

« J’utilise Snapchat pour envoyer des nus »

J’utilise Snapchat pour envoyer des nus, mais je les envoie aussi par SMS donc ce n’est pas si profond. Parfois, je l’utilise également pour contacter mon revendeur, mais je l’utilise principalement pour pouvoir voir des photos de personnes lorsque nous parlons, car cela me permet de rester engagé dans la conversation.

De plus, je peux traquer mon petit ami sur Snap Maps, ce qui est amusant.

Bella, 21 ans

« Snapchat vous expose à des photos de bite non sollicitées, mais cela ne me donne pas envie de le supprimer »

Je garde Snapchat car tous mes amis l’ont toujours et je n’ai pas vraiment besoin de le supprimer. J’ai des photos enregistrées dessus avec des souvenirs et parfois je feuillette rapidement des histoires et des nouvelles si je m’ennuie. De plus, l’application a un meilleur appareil photo que celui d’Apple et des filtres plus agréables qu’Instagram.

De plus, en parlant d’Instagram, j’ai l’impression que vous devez suivre beaucoup de gens là-bas. Même ceux que vous ne connaissez pas, mais Snapchat est plus privé et limité aux personnes que je connais – ce sont celles que je veux voir les morceaux les plus non filtrés de ma vie.

Je reçois que Snapchat peut vous exposer à des photos de bite non sollicitées, mais cela ne me donne pas envie de le supprimer car je fais très attention à qui je fais et n’ajoute pas. Chaque fois que je suis sur une application de rencontres, je ne donne délibérément pas mon nom d’utilisateur Snapchat pour cette raison exactement. Je donne généralement mon identifiant Instagram, ce qui signifie que je peux leur donner une tige rapide et si je reçois des photos, je les bloquerai.

Sarah, 19 ans*

« Il y a tout ce dont vous avez besoin »

J’ai eu Snapchat pour la première fois à l’âge de 16 ans, comme tout le monde dans mon école, et je ne vois aucune raison d’arrêter de l’utiliser. C’est plus intéressant de discuter avec les gens parce que vous leur envoyez des photos de ce que vous faites à ce moment-là. Il va tout ce dont vous avez besoin.

De plus, la possibilité d’envoyer des nus qui ne durent pas, ce qui est bien. Instagram a tous les mêmes trucs, mais ça n’a pas la même impression.

Gemma, 20 ans

« WhatsApp et Facebook Messenger sont ennuyeux »

C’est une application de messagerie divine, je ne vois aucune raison de ne pas l’utiliser. Quelle autre option avons-nous ? Envoyer des SMS sur WhatsApp ou Facebook Messenger est ennuyeux, Snapchat est la seule voie à suivre.

C’est rapide et facile, vous pouvez envoyer de belles photos et supprimer vos messages au bout d’un moment.

Sam, 20 ans

« J’aime filtrer mon propre visage parce que je ne suis pas sûr de mon apparence »

J’utilise toujours Snapchat parce que regarder en arrière sur la fonction de souvenirs me rend nostalgique. J’aime aussi les filtres applaudis parce que ce sont des blagues, et j’aime prendre les gens au dépourvu avec eux pour une blague.

J’aime filtrer mon propre visage car, comme beaucoup de femmes dans la vingtaine, je ne suis pas sûre de mon apparence. Il est également important pour moi de vérifier l’emplacement de mes amies et des membres de ma famille lorsqu’elles sont dehors ou en Ubers, j’utilise la fonction de cartes pour le faire.

De plus, j’ai l’impression que tout le monde l’utilise pour ça, mais publier des histoires de merde est amusant et regarder celles des autres.

Lucie, 26 ans*

‘Je garde tous mes nus dans le dossier mes yeux seulement’

J’utilise toujours Snapchat principalement pour la fonction mes yeux uniquement, c’est là que je garde tous mes nus, donc si j’en ai besoin, c’est facile d’accès et ils sont tous conservés dans un endroit sûr. De plus, la fonction souvenirs est aussi très amusante, surtout en voyant ma vie avant la pandémie.

J’aime aussi garder un œil sur ceux avec qui je discute. Je vais vérifier le score Snapchat d’un gars pour voir s’il augmente, car je saurai alors s’il discute avec d’autres femmes. De plus, j’utilise Snap Maps pour vérifier l’emplacement de mon ex.

Megan, 22 ans

