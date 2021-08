Nous avons demandé aux jeunes si Deliveroo gratuit allait résoudre le problème du faible taux de vaccination ⋆ .

Les jeunes peuvent désormais bénéficier de remises Deliveroo pour obtenir leur vaccin Covid-19, a annoncé le gouvernement britannique.

Deliveroo fait partie d’un certain nombre d’entreprises, notamment Uber, Bolt et Pizza Pilgrims, qui proposent des courses et des repas à prix réduit aux jeunes qui se font vacciner en août.

Après l’abandon des plans visant à faire des vaccins une condition de retour sur les campus universitaires, il s’agit de la dernière tentative de répondre aux inquiétudes concernant la faible utilisation des vaccins, avec des données suggérant qu’environ 1 jeune sur 3 n’a pas reçu une seule dose du vaccin, chiffres que Boris Johnson serait “enragé” à propos de.

L’onglet a demandé aux jeunes ce qu’ils pensaient du nouveau programme et s’ils pensaient ou non qu’il encouragerait la vaccination.

“Les gens qui entendent parler de l’offre vont sûrement retarder leurs vaccins”

Molly, une étudiante de deuxième année à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’elle pensait que la politique pourrait encourager plus de gens à se faire vacciner : était un bon sentiment, alors peut-être que cela encouragera les autres ».

Cependant, comme elle, comme beaucoup d’autres personnes à qui The Tab a parlé, a déjà reçu sa première dose, elle a déclaré qu’elle serait frustrée si le programme s’avérait uniquement valable pour les personnes actuellement non vaccinées. Elle a déclaré à The Tab : « Je ne pense pas que ce serait juste si nous sommes désavantagés parce que nous avons été vaccinés dès que nous le pouvions ».

Étant donné que les gens voudront peut-être profiter du programme, elle a souligné que “les gens qui entendent parler de l’offre retarderont sûrement leurs vaccins jusqu’à ce que le programme soit en place, ce qui n’est tout simplement pas une bonne idée”.

“Tous les anxi-vaxxers vont être fous”

Alors que Molly pensait que les gens pourraient retarder le vaccin Covid-19 pour bénéficier d’incitations, Daisy, une étudiante en première année de psychologie de l’Essex, s’est interrogée sur le succès probable du programme. Elle a déclaré: “J’ai l’impression que ce n’est peut-être pas si efficace parce que la plupart des gens qui sont d’accord avec la politique ont déjà eu le jab et tous les anti-vaccins vont être fous en disant qu’ils sont soudoyés pour le prendre”.

“S’ils sont convaincus qu’il s’agit d’une micropuce de contrôle gouvernemental 5G, un cadeau ne les influencera pas”

Sophie, 17 ans, a reçu sa première dose la semaine dernière et était d’accord avec Daisy. Elle a déclaré à The Tab “quand j’ai entendu parler de la politique, j’ai pensé que c’était un peu condescendant – je pense que si les jeunes veulent le vaccin, ils l’obtiendront sans avoir besoin d’un pot-de-vin et s’ils y sont massivement opposés, alors une promesse de cadeaux. ne changera pas d’avis ».

Elle a déclaré que le programme “n’aurait pas influencé ma décision parce que j’étais vraiment déterminé à me faire vacciner de toute façon”, mais espérait que cela encouragerait les autres. “Si quelqu’un est sur la clôture au sujet du vaccin ou un peu apathique à ce sujet, alors peut-être qu’une incitation comme celles suggérées les influencerait”, a-t-elle déclaré.

Cependant, elle ne considérait pas non plus le programme comme la réponse à l’hésitation vis-à-vis du vaccin, déclarant: «Je ne pense pas que la politique persuaderait les gens qui sont complètement opposés au vaccin, car s’ils sont convaincus qu’il s’agit d’une micropuce de contrôle gouvernemental 5g, etc. alors un billet de faveur ne les influencera pas vraiment ».

« Cela n’est rien en comparaison des autres raisons de se faire vacciner »

Maverick, 21 ans de Manchester, était également sceptique quant à l’efficacité du programme. Il a déclaré: «J’espère que cela fonctionnera, mais je pense également que 10% de réduction sur McDonalds ou quoi que ce soit n’est rien par rapport aux autres raisons de se faire vacciner.

« Pour moi, étant donné que le gouvernement a indiqué que les vaccinés seront prioritaires dans des domaines tels que les voyages, l’hospitalité et les clubs, ces raisons semblent plus convaincantes pour se faire vacciner ».

“Le stratagème montre des messages mélangés et de l’hypocrisie”

Jed, 20 ans et étudiant en histoire et politique à Cambridge, était également frustré par le fait que le programme semble n’être valable que pour les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées. Il a déclaré à The Tab “en surface, c’est un peu ennuyeux parce que c’est comme si je l’avais fait de mon propre chef, mais si j’avais attendu, j’aurais été incité par le gouvernement à le faire”.

Il a également souligné que le programme était incompatible avec la récente poussée du gouvernement en faveur de modes de vie plus sains. Il a décrit la politique comme représentant « un mélange de messages et d’hypocrisie » puisque « le gouvernement a massivement poussé cette ligne selon laquelle l’obésité et une mauvaise alimentation signifient que vous êtes plus susceptible de ressentir des effets secondaires graves de Covid et ils créent une application pour surveiller la forme physique des gens . Pourtant, maintenant, ils font la promotion d’une alimentation malsaine avec ces incitations. C’est un peu bizarre ».

Il a également souligné que l’hyper-accent mis sur les jeunes ressemble un peu à un hareng rouge, affirmant “Je ne connais personne de mon âge qui n’a pas reçu la première dose”.

« Le problème de la participation des jeunes est causé par des problèmes beaucoup plus profondément enracinés »

Matt, 23 ans, a également trouvé le programme un peu « terne », affirmant que le gouvernement avait l’impression que « les jeunes aiment leur Uber et leurs plats à emporter, n’est-ce pas, continuez, les remises sur les pizzas les convaincront ».

Il doutait également de l’efficacité du programme : « Il y a lieu de dire qu’une bonne partie de ce groupe de jeunes non vaccinés ne fait que bourdonner et ahhh, sans s’y mettre, et ce sera peut-être une autre chose qui » Je les pousserai par-dessus bord ; bien sûr, pourquoi pas – mais n’est-ce pas comme le fait de ne pas pouvoir voyager à l’étranger dans la plupart des endroits et les restrictions de participation aux événements qui vont le faire de toute façon ?

« Mais ce dont nous parlons, c’est d’un si petit nombre de personnes ; le taux d’adoption chez les jeunes n’est pas vraiment plus bas que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de l’attention portée à eux ».

“Cela donne clairement un air désespéré au gouvernement”

Cette idée qu’il est peu probable que les jeunes soient influencés par les rabais est partagée par les jeunes à qui nous avons parlé et qui n’ont pas été vaccinés.

Harrison, n’a pas eu le vaccin et a estimé que le programme gouvernemental visant à inciter les jeunes est « mauvais ». Il a déclaré à The Tab “Je pense que donner des bons pour obtenir le vaccin semble tellement stupide et on dirait que le gouvernement veut désespérément que nous ayons ce médicament”. Il a également déclaré qu’il ne se laisserait pas influencer par le gouvernement offrant des incitations plus importantes.

“Je déteste toute la propagande”

Eleanor, qui a également choisi de ne pas se faire vacciner, a convenu : « Je pense qu’offrir des incitations maintenant revient essentiellement à soudoyer les jeunes qui ont choisi ou qui ne peuvent tout simplement pas se faire vacciner, et les fait se sentir encore plus obligés de se le faire. Je crois au choix, et je pense que les incitations raviront les jeunes qui attendent d’être éligibles pour un vaccin, mais elles me donnent encore plus envie de l’obtenir car je déteste toute la propagande ».

Elle a également déclaré que même si elle n’était “pas une anti-vaxx”, aucune incitation plus importante n’influencerait actuellement sa décision. Cependant, elle a dit qu’elle “obtiendrait certainement le vaccin quand je sais qu’il y a plus de preuves”.

« Un jab est un choix personnel et non un plan marketing »

Ce ne sont pas seulement les personnes qui n’ont pas été vaccinées qui sont désillusionnées par le programme. Naida a eu son premier vaccin et a réservé son deuxième, mais était toujours « vexée » par la campagne. Elle a déclaré à The Tab que d’un point de vue marketing, elle pense « qu’il est vraiment irresponsable d’utiliser une pandémie nationale pour promouvoir les services. Ce n’est pas une campagne, c’est un moyen de gagner de l’argent qui profite d’une situation vraiment horrible. C’est très insensible et en partie de la propagande ».

Elle a déclaré à The Tab que le stratagème « rend les gens plus coupables/anxieux en ne se conformant pas » et, même si elle est en partie piquée, elle a toujours l’impression que « voir une entreprise me persuader d’obtenir un piqûre est contre-intuitif ». Alors qu’elle a dit qu’elle obtiendrait le jab malgré tout, elle a déclaré: «J’ai des amis qui trouvent cette approche «VOUS DEVEZ VOUS PROCURER UN VACCIN OU AUTRE» rebutante, car elle les pousse dans un coin. Ils veulent arriver à la conclusion eux-mêmes en raison des risques potentiels pour la santé, comme pour la grossesse ».

Au contraire, elle a estimé qu’une approche plus efficace serait « une campagne ou une plus grande sensibilisation au vaccin chez les jeunes aiderait », comme se concentrer sur les expériences des gens et comment le vaccin a été développé pour aider à « briser la glace et toute l’incertitude, en particulier risques présumés pour la santé ».

Articles connexes recommandés par cet auteur :

• Les jeunes se verront offrir Ubers et Deliveroo moins chers comme incitations à se faire vacciner

• Les jeunes ont du mal à obtenir le jab et ne peuvent pas simplement être dépeints comme des anti-vaccins paresseux

• Les jeunes de 17 ans dans les trois mois suivant leur 18e anniversaire peuvent recevoir leur premier vaccin Covid