Nous avons demandé votre histoire cryptographique la plus folle. Ce sont les gagnants

Le mois dernier, Tradelize et Cointelegraph se sont associés pour un concours pour entendre vos histoires cryptographiques les plus folles – mettant en lumière certains de vos plus grands succès et échecs.

Vous n’avez pas déçu… et sélectionner un gagnant était impossible. Pour cette raison, nous en avons choisi deux – avec les conteurs chanceux partageant un prix de 5000 USDT entre eux.

Le premier conte est venu de Timofei, qui a reçu un cadeau de 100 $ de sa grand-mère en Russie. Il a décidé de l’investir dans la crypto-monnaie – tout en poursuivant son rêve de devenir réalisateur dans une école de cinéma.

Timofei a pu utiliser les bénéfices générés par cet investissement pour financer le tournage d’un film qu’il réalisait pour son cours, sa grand-mère étant le principal producteur. Sa création a été un succès – et en plus d’être inscrite à un festival du film en Suisse, elle a également été présentée au Musée d’art moderne de Moscou.

«C’est un rêve vivant, car je ne comptais sur rien», écrit-il dans son histoire.

Sa grand-mère vit dans un village isolé où l’accès Internet est limité – ce qui signifie qu’il doit mettre son téléphone portable dans une tasse en argile pour obtenir un signal. Ces jours-ci, Timofei dit qu’il pratique soigneusement le day trading avec l’ambition de tourner un film de fin d’études. Il a également pu rendre les 100 $ à sa grand-mère et lui acheter une télévision pour son anniversaire.

Pour résumer son histoire puissante, il a écrit: «Je ne conclue pas toujours des affaires de manière rentable, mais j’arrive à me garder en main et à apprendre des erreurs pas à pas. Après tout, pour moi, le graphique boursier est une métaphore de la vie, avec ses hauts et ses bas. Faites un bon investissement, regardez un film d’art et prenez soin de vos grands-mères! »

Une occasion manquée

L’autre gagnant choisi par Cointelegraph vient de Cryptonaut, qui participait aux tournois Counter-Strike locaux dans les cybercafés en 2011, lorsque Bitcoin se négociait à environ 1 $.

Il a écrit: «Mon équipe et moi nous sommes rendus en finale après plusieurs matches à toute épreuve. Cela se résumait à une situation de deux contre un où j’ai accidentellement tué mon coéquipier avec des tirs amis. Inutile de dire que nous avons perdu le match.

«L’équipe gagnante a fini par toucher près de 500 $ en espèces. En tant que finalistes, nous avons reçu 20 BTC chacun. À l’époque, je ne savais pas vraiment ce qu’était vraiment la crypto-monnaie. J’ai fini par échanger mes 20 BTC contre un tapis de souris de jeu. »

Cryptonaut a toujours le tapis de souris à ce jour – mais naturellement, il pense à ce qui aurait pu être. S’il s’était accroché à la cachette crypto, cela aurait valu plus de 1,2 million de dollars au moment de la rédaction de cet article … 2400 fois plus que ce que les 500 dollars auraient valu.

Les PDG de Tradelize et son partenaire Wootrade ont également partagé leurs expériences. Anton Zapolskyi a révélé comment il avait découvert Bitcoin pour la première fois, tandis que Jack Tan partageait une histoire optimiste des jours sombres de l’hiver crypto en 2018.

Un concours à retenir

La rédactrice en chef de Cointelegraph, Kristina Lucrezia Cornèr, a déclaré que la sélection des gagnants du concours n’était en aucun cas une tâche facile.

Elle a ajouté: «Nous savons tous que les marchés de la cryptographie ont été pleins de drames au cours de la dernière décennie – et ce concours avec Tradelize montre qu’il y a également eu beaucoup de hauts et de bas pour les premiers utilisateurs. Nous avons vu des histoires de personnes qui ont obtenu leur indépendance financière en adoptant Bitcoin… et de celles qui ont raté des bénéfices qui ont changé leur vie après avoir vendu au début. Alors que la capitalisation boursière totale atteint 2 billions de dollars, le prochain chapitre de la révolution cryptographique ne fait que commencer, et le reste de l’histoire n’est toujours pas écrit.

Vous pouvez consulter la liste des gagnants sur le site Web de Tradelize, et les prix seront distribués dans la semaine à venir.