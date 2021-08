Nous avons demandé, vous nous avez dit : Ceci est votre skin Android préféré

Jimmy Westenberg / Autorité Android

L’un des meilleurs aspects d’Android est la possibilité de personnaliser la plate-forme avec divers skins logiciels. Les OEM Android superposent souvent leurs propres skins logiciels sur Android pour différencier l’apparence de leurs téléphones par rapport aux appareils concurrents. Cependant, changer l’apparence de votre téléphone Android n’est pas le seul avantage des skins Android. Ils sont souvent livrés avec des fonctionnalités intéressantes que vous n’obtiendrez pas autrement sur Android. Nous avons donc cherché le skin Android que nos lecteurs aiment le plus. Nous avons mené un sondage sur notre site Web et demandé aux gens de voter pour leur skin Android préféré. Voici les résultats de cette enquête.

Quel est votre skin Android préféré ?

Résultats

Comme vous pouvez le voir sur les résultats affichés ci-dessus, Android stock ou l’interface utilisateur Pixel ont décroché la plus grande part du gâteau. 34,87 % des 13 438 votants l’ont choisi comme skin Android préféré. Le deuxième plus grand nombre de votes (28,8%) a été exprimé en faveur de One UI de Samsung, suivi par Oxygen OS de OnePlus à la troisième place avec 13,9% des votes.

En rapport: Voici les meilleurs smartphones fonctionnant sous Android

Le MIUI de Xiaomi était loin quatrième avec seulement 8,6% des votants le choisissant comme skin Android préféré. Nous nous demandons si les publicités dans MIUI ont quelque chose à voir avec ces chiffres.

Ailleurs, l’EMUI de Huawei et l’interface utilisateur Xperia de Sony ont tous deux battu le système d’exploitation Color d’Oppo et l’interface utilisateur Realme. Le système d’exploitation FunTouch de Vivo a reçu un nombre négligeable de votes. La catégorie “Autre” a en fait été choisie au-dessus de n’importe lequel de ces skins Android.

Jetons un coup d’œil aux commentaires de nos lecteurs pour voir pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait.

Ce que tu avais à dire

EasyCare : J’avais l’habitude de bricoler beaucoup et d’installer des ROM personnalisées, mais maintenant j’aime les logiciels simples. Intéressé de voir à quoi ressemblera le Pixel 6.

CR45H 0V3RR1D3: Propre et simple me convient beaucoup mieux ces jours-ci, plutôt que les ROM d’évier de cuisine. Et depuis l’achat d’un Pixel, les ROM/noyaux personnalisés ne signifient absolument rien pour moi.

JeremyPatrickMartin : J’ADORE que le pixel soit ennuyeux, basique et rapide. Android 12 Beta est toujours ennuyeux, basique et rapide, mais il a maintenant du matériel pour vous.

Konrad Uroda-Darłak : Android pur n’a pas beaucoup d’options utiles, donc un bon skin est indispensable. MIUI n’est pas sans défauts, mais je l’ai personnellement choisi.

oVaBilly : Même si je déteste Exynos chez les modèles Samsung, je dois admettre que le logiciel regorge de fonctions utiles et le meilleur de tous, c’est que je peux faire de mon téléviseur un ordinateur par Samsung DEX.

stephan cevallos : Je pense que les médias écartent vraiment One UI. Une interface utilisateur a souvent des années d’avance sur PixelUi/Android. Des fonctionnalités telles que les têtes de discussion, le mode sombre, le multitâche, le mode bureau (dex) et d’autres sont sur une interface utilisateur depuis des générations. Les influenceurs technologiques deviennent fous lorsque Google fait quelque chose comme ajouter un enregistreur vocal qui transcrit, tandis que One UI dispose de ces fonctionnalités (et plus) depuis un certain temps.

006_Bill : J’ai essayé Samsung, Motorola, LG au fil des ans, mais je suis toujours revenu au stock d’Android avec Pixel. Pas de lanceur. Se sent mieux. Propre et simple sans complications mais juste ce que je voulais pour bien travailler solidement. Un familier. Je suis d’accord avec ça. Utiliser le Pixel 5 maintenant et l’adorer.