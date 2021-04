Nous avons demandé, vous nous avez dit: le Xiaomi Mi Mix Fold est le feu

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

Nous avons eu un peu plus d’une semaine pour digérer le Xiaomi Mi Mix Fold. Le pliable associe un matériel impressionnant à un prix élevé, mais il n’est disponible qu’en Chine pour le moment. Mais, s’il était disponible dans votre région, cela vous intéresserait-il?

Nous vous avons demandé ce que vous pensiez du Mi Mix Fold dans ce récent sondage. Est-ce qu’il fait chaud ou pas? Voici ce que vous nous avez dit.

Xiaomi Mi Mix Fold: chaud ou pas?

Résultats

Plus de 1600 votes ont été comptabilisés et un nombre écrasant de lecteurs adorent apparemment la première entrée de Xiaomi sur le marché des téléphones pliables. Un peu moins de 69% d’entre vous pensent que le Mi Mix Fold est chaud, tandis que 31% pensent le contraire.

Alors que la conception du Mi Mix Fold prend une feuille de route sur les récents pliables de Samsung et de Huawei, son ensemble de fonctionnalités en fait sans doute une option plus attrayante. La caméra arrière à objectif liquide est un argument de vente astucieux, permettant des prises de vue au téléobjectif et macro à partir du même appareil photo. L’inclusion d’un écran OLED extérieur à 90 Hz, d’un Snapdragon 888 en dessous et d’une caméra arrière de 108 MP contribue également à ses informations d’identification.

Néanmoins, le sentiment positif du Mi Mix Fold est surprenant, compte tenu de la négativité envers les téléphones pliables dans la section des commentaires. Voir quelques commentaires des lecteurs sur l’entrée de Xiaomi et d’autres pliables ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

Wongwatt: Les téléphones pliables sont inutiles, il est clair que les appareils enroulables ont un grand nombre d’avantages par rapport à eux.bigdav1178: Honnêtement, je ne vois pas un cas d’utilisation énorme pour ces pliables comme celui-ci. Parmi les pliables qui ont été publiés, le style «Z Flip» semble être le design le plus pratique. Gianluca di Maggio: C’est peut-être un clone, mais il me semble beaucoup plus attrayant que le Z Fold 2, tout en ajoutant de réelles innovations en dehors de l’écran pliable.Moose: J’ai voté PAS chaud mais uniquement parce que je ne voudrais pas de téléphone pliable, rien que je ne pourrais pas transporter confortablement dans la poche de ma chemise. Lorsque je veux un écran plus grand, je peux utiliser ma tablette ou mon ordinateur portable.

C’est tout pour ce sondage Xiaomi Mi Mix Fold. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées supplémentaires sur les résultats ou le téléphone lui-même, déposez-les ci-dessous.