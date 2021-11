Nous avons demandé, vous nous avez dit : voici ce que vous pensez vraiment du Sony Xperia Pro-I

Sony est peut-être en dehors du marché des smartphones grand public de nos jours, mais il n’a certainement pas fini d’innover dans le paysage mobile. De gros capteurs de caméra, des écrans haute résolution et des étiquettes de prix encore plus élevées sont le nom du jeu pour smartphone de Sony. Le dernier smartphone de la société, le Xperia Pro-I, correspond parfaitement à cette facture.

Le Xperia Pro-I est doté d’un énorme capteur d’appareil photo de 1 pouce, qui permet au téléphone de prendre des photos dans des ouvertures doubles f/2.0 et f/4.0 et de fournir moins de bruit de faible luminosité, plus de bokeh et une mise au point automatique qui couvre censément 90 % de la Cadre. Ce capteur est pris en charge par deux objectifs supplémentaires : un capteur 12MP 1/2,9 pouces avec une ouverture f/2,4 et un deuxième objectif 12MP 1/2,5 pouces avec une ouverture f/2,2 pour des prises de vue plus larges.

Il ne s’agit pas seulement des caméras. Le Xperia Pro-I est alimenté par le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm et 12 Go de RAM. Un grand écran 4K de 6,5 pouces à 120 Hz se trouve à l’avant du téléphone, offrant une résolution nette de 3 840 x 1 644.

Donc voilà. Ce téléphone règne, du moins sur le papier. Nous vous avons demandé ce que vous pensiez du nouvel appareil, et beaucoup d’entre vous ont eu des réflexions. Lisez la suite pour voir ce que nos lecteurs pensent du nouveau smartphone coûteux de Sony.

Série Sony Xperia Pro-I : Chaud ou pas ?

Sur 1 414 votes au total, 1 174 (83%) de nos lecteurs ont déclaré que le Sony Xperia Pro-I est, en effet, chaud. De nombreux commentaires dans notre article ont souligné la stratégie marketing de Sony pour les appareils photo, qui s’adapte à ceux qui veulent vraiment le meilleur appareil photo sur un smartphone. D’autres commentaires suggèrent que le Xperia Pro-I justifie en fait son prix de 1 800 $.

Seuls 240 de nos lecteurs, soit environ 17 %, ont déclaré qu’ils n’étaient pas fans du dernier-né de Sony. Le prix a été cité par de nombreux commentateurs comme un inconvénient majeur pour le téléphone.

Certains de vos commentaires

Le tableau ci-dessus vous donne un aperçu facile de ce que nos lecteurs pensent du Sony Xperia Pro-I. Cependant, une vision plus nuancée nécessite de lire ce que nos lecteurs ont à dire. Voici une sélection de vos commentaires !

Radiohedgefund : Dites ce que vous aimez à propos de Sony, mais au moins, ils fabriquent toujours des téléphones pour les adultes. Ils n’hésitent pas à utiliser la terminologie de l’appareil photo dans leur marketing, préférant se référer à des points de référence mm classiques plutôt qu’à un grand angle plus ambigu. Ils poussent activement les commandes manuelles dans leurs photos promotionnelles de l’appareil et font réellement confiance à l’utilisateur pour qu’il *choque* en savoir plus sur la photographie pour tirer le meilleur parti de son téléphone au lieu de compter sur une IA pour tout faire. Vous avez toujours pu obtenir de bonnes photos de nuit avec un téléphone si vous utilisiez un obturateur long et un trépied. Comparez cela à notre ami à base de fruits qui fabrique des téléphones dits «Pro», mais ne prend toujours pas en charge les modes de caméra manuels sur sa propre application et utilise une connexion USB 2.0 Lightning de 60 Mo pour transférer toute cette vidéo 4K.

Leroy : Quelle est la qualité des photos du téléphone avec appareil photo de Sony ? Je ne sais pas parce que je ne vais pas gaspiller plus de 1 000 $ ou 2 000 $ pour découvrir qu’ils ne sont pas meilleurs que n’importe quel autre téléphone avec appareil photo.

Phénix Witti : Cependant, je ne tiens pas à ce qu’ils recadrent le capteur.

Kacey Hemway : 1800 $ ? lol Vous pouvez acheter un Fuji X-T2 d’occasion avec un objectif en kit pour ~ 900 $ et un tout nouveau téléphone pour ~ 900 $. Bruh, ces prix sont idiots. Je suppose que si vous détestez les caméras réelles et que vous n’aimez que les téléphones avec des capteurs de taille @, vous pouvez attendre 6 mois et acheter ce téléphone à moitié prix.

nemo : Un peu déçu, j’aurais aimé que Sony utilise cette technologie sur le 1 mark 4, ce qui leur donnerait un avantage. également seulement 12 Go de RAM et 512 Mo de stockage ? J’aurais au moins voulu voir 16 Go de RAM (ou plus) et 1 To de stockage. et peut-être que plus de spécifications pour le différencier davantage le rendent plus hardcore, par exemple, ils ont augmenté la taille de la batterie, peut-être overclocké la puce pour plus de puissance et en même temps ajouté plus de refroidissement pour compenser. Question pour vous les gars, quelles choses réelles auriez-vous aimé voir ici sur ce téléphone où vous seriez comme une merde, c’est vraiment pour le pro… De quel matériau est fait le reste du téléphone? est-il caoutchouteux comme le modèle de l’an dernier ?

DBS : Contrairement au Fold et à l’iPhone… au moins celui-ci fait de son mieux pour justifier le prix.

Il ne lui manque AUCUNE fonctionnalité de base et il vous en offre plus pour votre argent que n’importe lequel des autres.

Il ne suit pas non plus les tendances stupides comme les encoches et les trous ou les scanners d’empreintes digitales sous l’écran. Si je devais dépenser plus de 1000 € sur un téléphone, je le dépenserais bien plus tôt sur celui-ci que sur n’importe quel appareil Samsung ou Apple. Cela étant dit… je me fiche du prix car le téléphone est encore beaucoup trop gros. À moins que Sony ne ramène la gamme Compact (un vrai Compact, pas le Xperia 5III qui est un énorme téléphone 6″+), je n’ai aucune intention de revenir à l’utilisation de Xperias.

J’ai adoré le Z3 Compact et j’utilise toujours un XZ1 Compact comme lecteur de musique… mais il est impossible que je supporte la terrible version d’Android de Sony à moins qu’il n’y ait un Xperia 1III Compact ou Xperia Pro-I Compact. Peu importe s’il a le meilleur appareil photo sur n’importe quel smartphone (ce que celui-ci a probablement).

daftrok : Cela semble prometteur. Le prix est quand même un peu fou. Les capteurs 1″ ne sont pas si chers que ça, c’est juste rare à voir sur un téléphone. Si cela était lancé pour 1 000 $, je serais dessus.

Si vous avez d’autres réflexions sur le Xperia Pro-I de Sony, nous aimerions les entendre dans les commentaires.