Nous avons démystifié la tendance du hack de vie viral TikTok

Cuisiner mes tortellini aux épinards et à la ricotta n’a jamais été aussi illégal

Les créateurs chaotiques de TikTok recommencent avec leurs choix de vie peu recommandables. Les nonnes italiennes du monde entier pleurent en regardant le dernier hack de nourriture tendance de TikTok devenir viral, et avec raison si je suis honnête. Parce que certains créateurs vifs de TikTok ont ​​décidé que faire bouillir une casserole de pâtes qui prend environ 10 minutes est beaucoup trop d’efforts pour un repas rapide et l’ont plutôt mis dans la bouilloire. Ouais. Pâtes à la marmite. Raviolis à la croûte de chapelure calcaire. Bon appétit, madame. Mais malgré le choc initial suscité par le concept, il ne sert à rien d’être fermé à quelque chose qui pourrait être une nouvelle façon de dévorer votre copieux repas plus rapidement. Il était temps d’essayer de voir si la cuisson des pâtes dans une bouilloire pouvait changer la donne que nous recherchions tous.

@brianasprinzla sauce pour pâtes est aromatisée à la citrouille !! Choking on Flowers – Fox Academy

La méthodologie :

Je veux dire, ce n’est pas sorcier comment cela va se passer. Procurez-vous une bouilloire, procurez-vous des pâtes (la plupart des gens semblent préférer les produits frais parce qu’ils cuisent en moins de temps que séchés – les tortelloni aux épinards et à la ricotta vous appellent), enfoncez-les et actionnez l’interrupteur de la bouilloire, bébé ! Bien sûr, pour une expérience culinaire et culinaire plus agréable, il est peut-être préférable de vérifier que votre bouilloire est exempte de croûte, de saleté ou de tout ce qui pourrait se cacher.

Enfournez le tout, allumez la bouilloire et servez avec votre sauce préférée. Bing, bang, bon appétit.

Est-ce que ça marche et est-ce que c’est bon ?

Croyez-le ou non, cela fonctionne. Cela fonctionne comme un charme, en fait. Le problème est de savoir d’où il vient. Selon Sophie, l’extraordinaire démonstratrice de TikTok de The Tab, elle a un goût entièrement cuit et agréable, mais le fait que vous grignotiez avec la conscience du fait qu’il provient d’une bouilloire le rend juste un peu moins bon. Dans l’ensemble, si vous êtes à bout de souffle et que vous êtes dans une chambre d’hôtel ou dans une salle d’université avec seulement une bouilloire, craquez pour la cuisson de vos pâtes dans une bouilloire. Si vous êtes ivre et que vous avez besoin d’une solution rapide au carby, mettez ces pâtes dans votre bouilloire. Mais si vous pouvez le faire comme Sophia Dolmio serait fière, alors faites-le pour notre reine.

Regardez la tentative de The Tab ci-dessous :

@thetab_Cuisiner des pâtes dans une bouilloire… ##fyp ##foryou ##lifehacks ##pasta ##student ##pastatiktok ##food ##freshers♬ son original – The Tab

