«Nous avons dépassé le point de non-retour», déclare l’ancien président du NYSE qui est optimiste sur Crypto & DeFi

Thomas Farley, l’ancien président de la Bourse de New York (NYSE), est optimiste sur l’ensemble de l’industrie croissante de la crypto-monnaie.

«La seule chose que je trouve plus excitante que de débattre de la politique fiscale, c’est de parler de crypto. Je suis tout à fait d’accord et je pense que Coinbase (COIN) est une grande entreprise », a déclaré Farley dans une interview sur CNBC.

Il a ensuite expliqué comment le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase, est le 8e plus grand échange au monde, mais «si vous demandez à l’Américain de tous les jours, ils penseront probablement que c’est le plus grand échange au monde.»

Selon lui, l’espace crypto est «incroyable», malgré la presse qu’il a reçue. En fait, «c’est le secret le mieux gardé au monde et peut-être l’histoire des marchés financiers», a-t-il ajouté.

Farley est ensuite allé parler de la finance décentralisée (DeFi). «Il y a ce coin de crypto appelé DeFi où essentiellement des enfants très intelligents mettent du code sur une blockchain de leur choix, puis vous avez un contrat intelligent autonome», a déclaré Farley.

«Les échanges DeFi font autant de volume sinon plus que Coinbase aujourd’hui», a-t-il ajouté.

L’espace en plein essor DeFi abrite des DEX, dont le volume est devenu parabolique au premier trimestre de 2021. Enregistrant jusqu’à 217 milliards de dollars, le volume sur les échanges décentralisés est en hausse de 236% par rapport au trimestre précédent et de 8000% par rapport au premier trimestre 2020, selon Messari .

Alors qu’Uniswap, basé à Ethereum, continue de dominer le peloton, PancakeSwap, basé à BSC, a été le gagnant car sa part de marché est passée de 2% à 37% au cours du trimestre.

Farley note en outre que cette croissance a été ignorée par les concurrents traditionnels tels que les banques et les maisons de courtage de détail.

«Les banques de Wall Street qui, pendant un siècle, ont créé des marchés dans tous les actifs du monde entier, l’ont ignoré et ont abdiqué leur rôle et ont permis à Coinbase de devenir une entreprise de 80 milliards de dollars», a déclaré Farley, ajoutant que les courtiers de détail l’ignoraient également. trouvé d’autres moyens d’accéder à cette classe d’actifs.

«Je pense que c’est fascinant, et je pense que c’est là pour rester. Nous avons dépassé le point de non-retour », a-t-il déclaré.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.