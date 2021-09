“Nous avons des améliorations et du travail à venir”

16/09/2021 à 03h59 CEST

. / Madrid

Diego Siméone, a déclaré ce mercredi l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, après le 0-0 contre Porto en Ligue des Champions, Quoi son équipe a “l’amélioration et le travail à venir”, et a avancé que, lorsque son équipe parviendra à “augmenter la vitesse du jeu, les footballeurs” qu’elle possède vont “faire apparaître la différence”. “Tout d’abord, nous devons chercher à continuer à nous améliorer. Il est clair que l’équipe a de l’amélioration à venir. Nous avons du travail devant nous. Et c’est ce que nous visons, continuer à chercher et à trouver ce qui rend l’équipe meilleure à avoir la continuité du jeu autant que possible. nombre de minutes », a-t-il expliqué dans des déclarations à Movistar après le crash. « On n’est pas mal entré dans le jeu. Ça s’est bien passé, surtout les 10, 15 premières minutes. Plus tard, il y a eu un moment où on a ralenti. C’est pourquoi je parle de retrouver une régularité dans le jeu et d’augmenter la vitesse dans le jeu. Quand Faisons-le, les joueurs que nous aurons feront apparaître la différence », a-t-il poursuivi. “Nous devons continuer à nous améliorer. Ce sera un groupe complexe. Milan a gagné 1-2 à Liverpool et a fini par perdre. Nous aurions pu gagner et perdre. Il est clair que tous les matchs seront très compétitifs et celui qui a de la régularité dans le jeu. La zone passera », a-t-il ajouté plus tard lors de la conférence de presse au Wanda Metropolitano.

L’Atlético n’a eu que deux occasions. Le “seul moyen” d’améliorer cet aspect est de “travailler”, selon le technicien. “Il faut penser que Joao Félix depuis avril a été l’un des derniers matchs qu’il a commencé en tant que titulaire et n’a ensuite eu aucune continuité en raison de sa blessure. Il a fait une pré-saison en convalescence et fait un gros effort pour prendre son meilleur niveau, ” il valorisait. “Nous travaillons en conséquence pour nous rencontrer régulièrement, car la saison dernière, il a eu des six premiers mois extraordinaires, puis la blessure est arrivée et tout ce qui s’est passé jusqu’à aujourd’hui s’est produit. Cela faisait trois ou quatre mois qu’il n’avait pas joué en tant que titulaire. Aujourd’hui, c’était le premier match. Il faut que ce soit régulier et là tu trouveras le talent que tu as », a-t-il ajouté. “Correa est arrivé et a dû jouer. Luis Suárez est venu plus tard dans sa préparation et Griezmann vient d’arriver. Il faut avoir l’esprit tranquille, travailler, faire confiance à ce qu’on fait et évidemment au talent que chacun des footballeurs que vous venez de nommer a. ” a souligné Simeone.

L’Argentin a également évoqué la réception de Griezmann par les fans au Wanda Metropolitano lors du duel mercredi. “Ils (les médias) font un film et une situation morbide d’une situation qui génère clairement l’importance d’avoir récupéré un footballeur extraordinaire comme lui et que nous pouvons en profiter. Nous espérons qu’il ira mieux et qu’il pourra répondre aux personnes qui le critiquent. Il a un défi à relever en raison de ce qui s’est passé dans le passé “, a déclaré Simeone, qui n’a pas vu la main par laquelle le but de Porto a été refusé.

Conceiçao : « On sort un peu frustré »

L’entraîneur portugais de Porto, Sergio Conceiçao, a reconnu que son équipe est “un peu frustrée” du Wanda Metropolitano après le match nul, mais avait l’air du bon côté, car cela signifie Ils ont bien joué” contre l’équipe espagnole. “Nous repartons un peu frustrés, mais cela veut dire que nous avons bien joué et que nous aurions pu gagner”, a souligné le sélectionneur portugais, qui a souligné le mérite de disputer contre l’Atlético “un peu différent de son passé” avec le sélectionneur argentin Diego Simeone, et Il a salué le travail de ses ailiers, le Nigérian Zaidu et le Mexicain Jesús Corona, pour couvrir les ailiers rivaux. “L’Atlético de Madrid est une équipe qui utilise beaucoup les côtés du terrain et nous avions besoin de vitesse et d’une bonne utilisation des temps et des rythmes. Je suis content des joueurs, car ce que nous avions prévu était ce que nous avons fait. Ils ne sont pas arrivés beaucoup, Je pense que les meilleures chances de marquer étaient les nôtres », a-t-il ajouté.

Sur le but refusé dans les dernières minutes par l’attaquant iranien Mehdi Taremi, Conceiçao a déclaré qu’il n’avait pas vu le replay. “Je ne sais pas s’il y a vraiment eu cette main ou pas, mais ce que je peux dire c’est que le lancement dans lequel Mbemba est expulsé il n’y avait aucune raison à cela, la vérité”, a répondu le coach, à propos de l’action dans laquelle son défenseur était envoyé avec un rouge direct pour une faute sur le Français Antoine Griezmann. “Malheureusement, nous avons eu des arbitrages plus difficiles en Ligue des champions, avec Chelsea et City la saison dernière, mais c’est ce que c’est, ça ne vaut pas la peine de se lamenter. Se tromper est humain, ceux qui la voient à la télévision analysent les différents angles. d’une manière calme, évidemment s’ils disaient que c’était un carton rouge, c’était un carton rouge. Je ne pense pas que ce soit pour un carton rouge car nous avons eu quelque chose de très similaire en première mi-temps et aucun carton rouge n’a été montré », a-t-il analysé.

Sur le défenseur central, Pepe, fortement sifflé par les tribunes rouges et blanches, a déclaré qu’il l’avait changé car il avait une gêne au mollet. “En tant que joueur, ils m’ont sifflé plusieurs fois, cela peut même vous motiver, cette envie d’en montrer plus. C’est la passion du football. Ces deux équipes ont des choses similaires, comme la passion de leurs fans”, a-t-il conclu.

De Paul : “Nous avons essayé, nous étions les protagonistes”

Le milieu de terrain argentin de l’Atlético de Madrid Rodrigo de Paul Il a déclaré après le match nul que l’équipe “avait essayé” et était “le protagoniste”, donc continuant ainsi “les résultats viendront”. “Je pense que nous avons essayé, nous étions protagonistes, nous avons essayé pendant 90 minutes. Je pense que les gens ont apprécié, nous voulions leur donner une victoire à domicile, nous connaissons la difficulté de cette compétition, mais l’important est que nous assumions le rôle d’être des protagonistes et qu’en essayant de le faire, les résultats viendront », a-t-il déclaré après la réunion dans la salle de presse de Wanda Metropolitano.

Lorsqu’on lui a demandé si, à cause de ce match nul, ils regretteraient les deux points perdus, dans un puissant groupe B complété par l’anglais Liverpool et l’italien Milan, De Paul a reconnu que le groupe est “difficile” mais qu’ils sortiront « pour chercher la victoire dans tous les domaines ». “Je suis sûr que cette équipe, comme tant de fois, sera à la hauteur de la tâche”, a-t-il ajouté.

Les médias argentins ont vu son coéquipier français Antoine Griezmann “très bien”, bien qu’il ait été reçu à son entrée du stade, où il est revenu pour la première fois en rojiblanco après son départ pour Barcelone, avec un énorme coup de sifflet à son entrée. le terrain de jeu. “Je ne l’ai pas tellement remarqué sur le terrain. Pour nous, Antoine est un joueur super important, qui a passé de belles soirées et est un joueur expérimenté qui a gagné beaucoup de choses. Une valeur importante que nous avons dans le vestiaire” , a estimé De Paul , qui a ajouté que son adaptation a été “super facile”.

Le Wanda Metropolitano a reçu ce mercredi plus de 40.000 spectateurs, qui ont donné une plus grande ambiance aux tribunes. “Pour nous, c’est la plus belle chose du football, les gens nous manquent beaucoup quand ils ne sont pas làOn sait qu’avec eux on est plus fort que l’Atlético, on n’a perdu qu’un match à Wanda en Europe. On a encore ce goût amer de ne pas pouvoir leur donner la victoire, mais je pense qu’ils se sont sentis identifiés au fait que l’équipe a essayé jusqu’au bout », a-t-il conclu.

Pour sa part, Toni Martinez, l’attaquant de Porto, a avancé que son équipe donnera “beaucoup de choses à dire dans cette Ligue des champions”, et a souligné à propos du but refusé contre Taremi “que la question est de savoir s’il y a ou non un penalty avant la main” de son coéquipier . “J’ai eu le temps de voir le jeu. C’est vrai que Taremi tombe et que le ballon touche sa main. Tout le monde peut le voir. La question est de savoir s’il y a un penalty ou pas avant cette action. Je pense que c’était un jeu très rapide Avec la VAR ça n’a pas pris beaucoup de temps non plus et ça reste un peu dans l’air”, a-t-il déclaré en conférence de presse.

“C’est vrai que c’est annulé, ce qui est un geste de l’avis de l’arbitre. C’était très rapide, ça pouvait être un penalty ou pas, car c’est une main. Il a été décidé quelle main et pas un penalty. Pas de chance, l’équipe avait bien travaillé pour obtenir les trois points et c’était un élément clé du match », a poursuivi l’attaquant, qui a débuté ce mercredi. “Je suis très content du match. C’était très compétitif. Nous avons affronté une grande équipe. Nous savions que ce serait un match difficile et ça l’a été. Je suis content pour mes coéquipiers, avec ceux qui se sont inscrits, et je pense que nous donnerons beaucoup de choses à dire dans celui-ci. Champions », a avancé Toni Martínez, qui a estimé que son équipe pourrait « sans aucun doute » faire plus. “C’est un compliment qu’ils nous disent que nous aurions pu prendre quelque chose de plus d’un stade comme Wanda, mais c’est vrai qu’après ce jeu, le travail de l’équipe, qui a été dix, vous partez avec le sentiment que vous pourriez avoir pris trois points au lieu d’un, mais au moins tu as eu quelque chose à dire », a-t-il expliqué.

Et il a prévenu : “Nous avons montré sur le terrain que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe dans le monde, avec une ambition et une détermination qui caractérisent notre équipe et nous. Je pense que c’était un match compétitif contre une grande équipe. Et nous savons que les suivants aussi ils vont être comme ça parce que nous avons un groupe difficile. Nous montrons que Porto est à la hauteur“.

Son coéquipier, le latéral brésilien Wendell, a déclaré que l’équipe portugaise “est un grand club, avec une histoire” et qu’elle “se battra pour le classement à armes égales” avec l’équipe madrilène, Liverpool et Milan. “Nous sommes satisfaits du travail accompli. Tout le monde a abordé le match comme s’il s’agissait d’une finale, nous avons été fidèles à ce que l’entraîneur a demandé et nous nous sommes engagés dans le travail”, a déclaré le footballeur dans des déclarations publiées sur le site de l’UEFA.

De son côté, le gardien Diogo Costa, a souligné que son équipe “ne pense qu’à gagner”, mais “ce point est mieux que rien”. “Nous ne pouvons pas toujours faire en sorte que les choses se passent comme nous le souhaitons. Nous avons aussi des jours difficiles et celui-ci en fait partie”, a ajouté le gardien de but.