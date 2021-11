« Nous avons des gens accros et nous en voulons plus »

14/11/2021 à 23h00 CET

La sonnerie finale et la célébration ont été quelque peu symboliques. L’Espagne participe à la Coupe du monde Qatar 2022. Le groupe que Luis Enrique a réussi à créer est l’un des plus compacts de ces derniers temps dans un « Rouge » qui a adopté une identité. L’entraîneur asturien, l’un des plus animés de l’après-match, a longtemps mis en garde contre sa confiance aveugle en ses joueurs, contre vents et marées. Sergio Busquets, le capitaine de l’équipe senior, a mis des mots sur toute cette joie.

« Je pense que petit à petit nous avons accroché des gens. On a fait une super Coupe d’Europe, on a atteint la finale de la Ligue des Nations. Cela a accroché les gens et maintenant nous devons continuer. Nous savons de quoi nous sommes capables et nous voulons beaucoup plus. Dans un an, il y aura une Coupe du monde et nous avons une force qui ne changera pas », a déclaré Badia, qui a ajouté que « nous avons mérité plus dans ce groupe et je pense que nous avons été supérieurs aujourd’hui ».

Concernant la joie de Luis Enrique et de l’équipe après le match, ‘Busi’ a commenté que « c’est logique, ça a été un très long chemin que beaucoup ont partagé et quand le jeu se termine tout explose; nous voulions le célébrer avec les gens , avec nos familles et ça a été incroyable. »