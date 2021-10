Nous avons des joueurs de la première semaine de la NBA

C’est lundi, la NBA a déjà commencé, et cela ne peut signifier qu’une chose dans la meilleure ligue de basket de la planète : que nous avons des joueurs de la semaine. Et comme nous l’avions raté, hein. Les gagnants dans ce cas ont été, comment pourrait-il en être autrement, Stephen Curry dans la Conférence Ouest et Miles Bridges dans la Conférence Est.

Le meneur des Golden State Warriors ne signale toujours pas où le vaisseau-mère s’est garé, mais sa capacité à marquer est un scandale absolu. Pendant ce temps, la jeune talent Charlotte Hornets est l’un des noms propres de l’excellent début de campagne de l’équipe que James Borrego entraîne. Bien mérité les deux.

