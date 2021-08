Nous avons des moniteurs 4K – pourquoi n’y a-t-il pas de téléviseurs 4K de 32 pouces ?

Pourquoi n’y a-t-il pas de téléviseurs 4K de 32 pouces ? C’est une question qui a peut-être été soulevée lors de vos voyages d’achat de télévision – étant donné l’omniprésence de la résolution 4K Ultra HD, il peut être surprenant qu’elle ne soit pas plus facilement disponible sur les écrans plus petits.

Eh bien, des écrans de télévision plus petits, devrions-nous dire. La 4K est maintenant assez courante dans les moniteurs PC (pour le travail comme pour les loisirs), et même si cela augmentera certainement le prix de votre moniteur au-dessus d’un modèle Full HD, c’est toujours une option – une option qui n’est même pas proposée par les fabricants de téléviseurs.

Il y a plusieurs raisons à cela. D’une part, alors que la résolution 4K contient quatre fois plus de détails qu’un écran Full HD, ce détail n’est visible que dans une certaine proximité.

Si vous êtes assis tout près d’un petit écran, c’est bien – mais étant donné que nous avons tendance à nous asseoir un peu loin lorsque nous regardons la télévision, regardant souvent une émission ou un film avec des amis, la famille ou des colocataires, les habitudes de visionnage autour les petits téléviseurs rendent les détails 4K un peu redondants.

Compte tenu de la densité de pixels d’un écran 4K, l’endroit idéal pour s’asseoir se situe entre 1 et 1,5 fois la taille de l’écran de votre téléviseur 4K. À cette distance, vos yeux ne peuvent pas distinguer les pixels individuels, vous verrez donc l’image à l’écran avec les mêmes détails que dans la vraie vie. Pour un écran de 32 pouces, vous devez donc être assis à une distance de 32 à 48 pouces (environ trois à quatre pieds).

Bien qu’il s’agisse d’une distance réalisable dans un bureau ou une chambre, ce n’est pas idéal pour le salon moyen – et la fenêtre de visibilité est tout simplement beaucoup plus grande même sur un écran de 40 pouces, avec une distance de vision idéale d’environ quatre à cinq pieds. C’est pourquoi la résolution 4K devient la norme à cette taille.

Le problème ne concerne pas les écrans de télévision, mais plutôt la façon dont nous avons tendance à les parcourir, à quelle distance et où nous les plaçons habituellement dans nos maisons.

Quand le prix est juste

(Crédit image : LG)

Cependant, ce ne sont pas seulement les habitudes de visionnage à prendre en compte, mais aussi les habitudes de dépenses et les prix habituels des moniteurs haut de gamme par rapport aux petits téléviseurs.

Michael Helander, PDG d’OTI Lumionics, nous dit que « l’une des forces critiques du marché en jeu ici est que les moniteurs IPS 4K de 27 pouces se vendent au même prix qu’un téléviseur LCD de 55 pouces, ce qui signifie que le marché des moniteurs peut supporter un prix plus élevé par unité de surface d’affichage.

Vendre un téléviseur 4K à une taille de 32 pouces n’est tout simplement pas compatible avec cette disparité de prix – alors que vous vous attendriez naturellement à une réduction de coût notable par rapport à un téléviseur 4K de 55 pouces, comme nous l’obtenons généralement avec les téléviseurs de 32 pouces remplis Les écrans HD, les moniteurs 4K de même taille sont un tout autre jeu de balle.

Notre moniteur 4K préféré, le BenQ SW321C PhotoVue, se vend à 1 999 $ / 1 599 £ / 3 199 AU $ bien qu’il ne mesure que 32 pouces, soit environ le coût d’un téléviseur OLED haut de gamme comme le LG C1 de 55 pouces.

D’autres, comme l’Asus TUF Gaming VG289Q, coûtent une fraction de ce montant, mais il est à noter que vous obtiendrez un moniteur 4K bon marché pour le même prix qu’un téléviseur 32 pouces moyen avec une résolution HD/Full HD.

Éviter le problème

(Crédit image : Netflix)

Bien sûr, c’est une façon de contourner tout cela : en achetant un moniteur 4K et en l’utilisant simplement comme un petit téléviseur 4K. Vous n’obtiendrez peut-être pas l’interface Smart TV élégante d’un nouveau téléviseur Samsung ou d’un écran LG OLED, mais tout service de streaming TV digne de ce nom aura une option de navigateur et même une application de bureau à télécharger. Vous paierez probablement plus que pour un téléviseur de 40 pouces avec 4K, mais cela peut valoir la peine d’obtenir les spécifications exactes dont vous avez besoin (et probablement un excellent moniteur de travail/jeu pour démarrer).

Il convient de noter que les plateformes de streaming TV ne prennent pas toujours en charge le streaming 4K natif dans les navigateurs – Netflix, par exemple, ne le proposera que dans Microsoft Edge, et non Google Chrome ou Mozilla Firefox. Amazon Prime a une application de bureau, bien que vous n’y trouviez pas du tout 4K, tandis que le son surround HDR et Dolby 5.1 n’y sont pas non plus compatibles, ce qui signifie que vous aurez besoin d’un téléviseur intelligent pour obtenir des performances vraiment élevées.

Les moniteurs 4K, comme tout écran 4K, effectueront une certaine mise à l’échelle, c’est ainsi qu’un processeur remplit des pixels supplémentaires non fournis par une image ou une vidéo source. Si une émission de télévision n’est qu’en HD, mais qu’elle doit pouvoir être visionnée sur un écran 4K, ces pixels supplémentaires doivent être créés de manière algorithmique à la volée sans déformer la source. Donc, regarder une émission en HD sur votre écran ne devrait pas gâcher les choses, mais l’expérience idéale sera toujours sur une application de streaming qui prend en charge la 4K hors des portes.