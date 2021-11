Nous avons des problèmes si Red Bull est aussi rapide partout · .

Lewis Hamilton craint pour ses chances au championnat si l’avantage de performance démontré par Red Bull au Mexique se poursuit sur les courses restantes.

À quatre manches du championnat, Hamilton a perdu 19 points de retard sur Max Verstappen, qui a remporté dimanche sa neuvième victoire en 18 courses. Verstappen a franchi le drapeau à damier 16 secondes devant Hamilton, ayant reculé vers la fin de la course.

Hamilton, qui a terminé de justesse deuxième devant Sergio Perez dans l’autre Red Bull, a admis que la performance de ses rivaux dans la course était une source de préoccupation. « Il reste encore quatre courses [but] évidemment, 19 points, c’est beaucoup de points », a-t-il déclaré dimanche. « Il a eu beaucoup de victoires cette année.

« Je pense qu’aujourd’hui, avec leur vitesse supérieure, s’ils devaient continuer avec cela dans les prochains, nous pourrions avoir des ennuis – ou nous aurons des ennuis. »

Mercedes avait auparavant du mal à rivaliser avec Red Bull lors de l’utilisation des niveaux d’appui maximum que les équipes ont couru au Mexique. Hamilton espère que cela sera évité lors des quatre dernières courses.

« Je ne sais pas s’ils utiliseront cette énorme aile qu’ils avaient aujourd’hui », a-t-il ajouté. « Naturellement, nous le saurons quand nous y arriverons, mais j’espère que nous nous en rapprocherons. »

Mercedes doit commencer à gagner pour vaincre l’avance de Verstappen dans les points, a déclaré Hamilton. «Je sens naturellement que je dois gagner chaque course, car nous avons besoin de ces points supplémentaires, pour ne pas perdre ces points, pour essayer de les regagner. C’était l’objectif avant la dernière course et la course avant cela et avant cela et ici ce week-end.

« Mais ils sont tout simplement trop rapides. Nous lui donnons donc absolument tout ce que nous avons mais malheureusement ce n’est pas suffisant pour le moment pour rivaliser avec eux.

