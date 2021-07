Nous avons des vaccins. Les Jeux olympiques de Covid-19 devaient-ils être un gâchis?

Des membres de l’équipe de boxe ougandaise ont été testés positifs pour Covid-19 après avoir atterri à Tokyo en juin. Début juillet, un rameur serbe l’a fait aussi. Le week-end dernier, les premières personnes du village olympique de Tokyo ont été testées positives pour Covid-19 ; d’abord, deux footballeurs sud-africains, puis un joueur de volley-ball tchèque.

La joueuse de tennis américaine Coco Gauff a dû abandonner ses premiers Jeux olympiques en raison d’un test positif, et une gymnaste alternative de l’équipe américaine – bien qu’entièrement vaccinée – a été testée positive pour Covid-19, et passe maintenant les matchs dans sa chambre d’hôtel, sous quarantaine. Un joueur américain de beach-volley, testé positif, sera probablement disqualifié d’un match du week-end.

Depuis le 1er juillet, plus de 75 personnes associées aux Jeux olympiques ont récupéré des résultats positifs au Covid-19.

Là encore, à quoi vous attendez-vous lorsque vous organisez un spectacle sportif de masse pendant une pandémie ?

Le Comité international olympique a reporté les Jeux d’été de 2020 à Tokyo l’année dernière alors que le coronavirus se propageait dans le monde entier, interdisant les voyages internationaux et laissant les pays sous verrouillage strict.

Si le retard visait à pousser les Jeux olympiques dans un monde post-pandémique, c’est le contraire qui s’est produit. La pandémie a évolué et est maintenant dans l’une de ses phases les plus dangereuses, alimentée par des variantes – en particulier delta – et des inégalités mondiales autour des vaccinations.

Mais les Jeux olympiques essaient toujours d’être, eh bien, les Jeux olympiques. Oui, il existe un manuel de lutte contre la pandémie et des protocoles de sécurité, comme des tests fréquents. Oui, les stades seront en grande partie vides de supporters. Oui, il existe des vaccins, mais le Comité international olympique ne les a pas mandatés, bien qu’il ait fonctionné pour aider les équipes à accéder aux vaccins, affirmant qu’environ 80 à 85% des personnes du village olympique seraient vaccinées.

Les Jeux olympiques allaient toujours être extrêmement difficiles à organiser en cas de pandémie, mais une partie du désordre était prévisible, et peut-être même évitable – même si cela aurait pu signifier organiser un type de Jeux olympiques différent de celui auquel nous sommes habitués.

«C’est une pensée magique, pleine d’espoir, sans vraiment penser aux risques et à ce qu’ils auraient pu faire pour réduire ces risques pour toutes les personnes impliquées», Lisa Brosseau, experte en santé publique et consultante en recherche au Centre de recherche sur les maladies infectieuses et Policy (CIDRAP) de l’Université du Minnesota, qui a écrit, avec ses collègues, sur la façon dont les Jeux olympiques auraient pu atténuer certains de ces risques de Covid-19.

Une grande partie du débat s’est concentrée sur l’opportunité d’annuler complètement les Jeux olympiques, ce qui était censé être encore une possibilité ces derniers jours. Le cours de la pandémie échappe au contrôle des officiels olympiques, bien sûr, mais la question est de savoir si la planification ou les protocoles autour des Jeux auraient dû changer également. Et maintenant, avec les Jeux déjà lancés, il est presque impossible de changer de cap.

Les perturbations liées au Covid-19 seront probablement une caractéristique déterminante de cette Olympiade 2020. Ce ne sera pas un moment, comme certains l’espéraient, d’un monde solidaire au milieu du bilan et de la tragédie de la pandémie. Au lieu de cela, ce sera une vitrine pour savoir jusqu’où le monde doit encore aller pour vaincre Covid-19 – et les risques très réels de ne pas faire face à cette réalité.

Des JO 2020 pour une pandémie 2021

La pandémie est pire maintenant que lorsque les Jeux de 2020 ont été reportés pour la première fois. Plus de 191 millions de cas de Covid-19 ont été détectés en juillet 2021, et plus de 4 millions de personnes sont décédées, selon l’Organisation mondiale de la santé. Le Japon, l’hôte olympique, connaît une autre vague de cas de Covid-19, faible par rapport aux niveaux américains mais presque le double du nombre de cas à cette époque en 2020. Tokyo a enregistré plus de 1 900 nouveaux cas le 22 juillet – une augmentation de 155% par rapport au dernier moyenne de la semaine.

Le fardeau de la pandémie repose désormais en grande partie sur les personnes non vaccinées, divisées en deux groupes. Le premier concerne les personnes qui hésitent ou refusent de se faire vacciner, bien que cela leur soit généralement facilement accessible, comme aux États-Unis. Ensuite, il y a le groupe beaucoup plus large : le reste du monde, dont la majorité vit dans des endroits où les vaccins ne sont pas facilement disponibles. Environ 26% de la population mondiale a reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19, mais un peu plus de 1% d’entre eux se trouvent dans des pays à faible revenu.

Pourtant, même les pays qui ont cherché à se vacciner pour sortir de la pandémie – Israël et les États-Unis, par exemple – voient une augmentation gênante des cas. La variante delta fait grimper les cas partout; Les infections quotidiennes à coronavirus dans le monde ont augmenté de plus de 40% par rapport à il y a un mois, selon le New York Times.

Bien que les vaccins protègent largement contre les maladies graves et la mort, le nombre élevé de personnes encore non vaccinées en fait un pare-feu imparfait – un pare-feu qui pourrait s’affaiblir si le virus continue de se propager et de changer.

Les responsables olympiques, en 2020, n’auraient pas pu prédire ces circonstances exactes. Pourtant, les experts ont déclaré qu’il était devenu clair il y a des mois que les protocoles existants allaient être insuffisants pour empêcher pleinement la propagation de Covid-19 aux Jeux olympiques. Et tandis que les organisateurs olympiques ont apporté des modifications à leur livre de jeu en cas de pandémie, son engagement envers des Jeux olympiques « sûrs et sécurisés » n’était pas aussi agile ou flexible qu’il aurait pu l’être.

“Ce n’est pas une pandémie de 2020, et donc les Jeux olympiques ne peuvent pas l’être non plus”, a déclaré Peter Chin-Hong, expert en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. « Les anciennes règles ne comptent plus.

D’une part, il y a beaucoup de « théâtre de l’hygiène », comme l’appelait Chin-Hong. Ce sont des choses comme les contrôles de température pour les athlètes qui retournent au village olympique, bien qu’elles aient de sérieuses limitations, et des choses comme des sièges restreints et des barrières en plexiglas dans la salle à manger, qui ne vont pas faire grand-chose et peuvent même donner aux gens une fausse impression de Sécurité.

Chin-Hong a même suggéré de distribuer des masques N95, ou quelque chose de plus protecteur, aux athlètes lorsqu’ils interagissent avec les gens, plutôt que de simples masques chirurgicaux ou en tissu. Les experts ont également fait part de leurs préoccupations concernant les systèmes de ventilation dans les hôtels, les sites et le village olympique. Les mettre à jour pourrait faire beaucoup plus pour protéger les athlètes que, disons, espacer ces lits en carton.

Et puis il y a la bulle dite olympique. Seuls les athlètes sont autorisés à rester dans le village olympique, et ils sont censés suivre les protocoles Covid-19, comme le port de masques et la distanciation sociale. Ils ne sont pas censés partir pour une autre raison que d’assister à une compétition, et ils peuvent faire face à des sanctions s’ils enfreignent ces règles.

Mais les athlètes ne sont pas obligés de rester dans le village olympique ; ils pourraient séjourner dans des hôtels, par exemple. Les médias, les entraîneurs et le personnel de soutien séjournent également dans les hôtels. Toutes ces personnes se rendront et interagiront les unes avec les autres, ainsi qu’avec les bénévoles et le personnel, lors d’événements. En d’autres termes, la bulle éclate très rapidement.

Des tests de salive quotidiens aideront à détecter les infections, mais une fois que quelqu’un a un test Covid-19 positif, il est déjà trop tard – l’appel vient de l’intérieur de la maison, pour ainsi dire.

« Le problème avec un système de surveillance comme celui-ci est que vous détectez une exposition qui s’est déjà produite. Et à partir de là, vous essayez de [pick] sur quiconque a été exposé, potentiellement, et isoler ces personnes », a déclaré Tomoko Udo, professeur adjoint au département de politique, gestion et comportement de la santé à l’École de santé publique de l’Université d’Albany. «Mais une fois qu’il est entré et qu’il commence à se propager très rapidement, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose. C’est du rattrapage.

La recherche de contacts étroits peut également devenir compliquée. Les organisateurs de Tokyo demandent aux participants olympiques de télécharger une application de recherche de contrats pour les appareils mobiles, sauf que les athlètes n’ont probablement pas leur téléphone portable sur eux lorsqu’ils concourent. Et la façon dont ces contacts sont traités varie au cas par cas, ce qui est exactement le genre de chose qui se passe toujours bien lorsque vous essayez de maintenir des normes de concurrence équitables.

Avec les Jeux olympiques qui commencent maintenant, les officiels ne peuvent pas changer complètement de cap. Les officiels olympiques pourraient essayer de resserrer un peu la bulle, ils pourraient distribuer des masques plus efficaces, mais ce sont des améliorations sur les bords. Comme l’a dit Chin-Hong : “Vous ne pouvez pas sortir l’éléphant de la pièce.”

Mais les Jeux Olympiques, c’est vraiment nous tous en ce moment

Les fissures dans certains des protocoles olympiques de Covid-19 semblent maintenant faciles à repérer. Les organisateurs des Jeux, comme tout le monde, parient sur les vaccins. Cela, comme l’a dit Brousseau, est plus une «pensée magique» olympique.

“Il a toujours été question de ‘nous allons faire vacciner tout le monde, tout ira bien'”, a déclaré Brousseau. “Et nous n’avons pas vraiment besoin de nous inquiéter de ces autres choses – toutes ces autres choses sont plus pour montrer vraiment, les barrières en plexiglas et les personnes apportant leurs masques faciaux.”

Ce ne sont pas seulement les Jeux olympiques qui sont coupables de ce genre de pensée magique. Des pays entiers se sont engagés dans cet objectif d’immunité collective induite par les vaccins. Mais cette stratégie n’a jamais été vraiment pratique pour les Jeux olympiques non plus.

De toute évidence, le CIO n’a pas mandaté la vaccination pour participer aux Jeux olympiques. Le CIO a conclu un accord avec Pfizer/BioNTech pour aider les pays à se faire vacciner, et de nombreux pays ont donné la priorité à la vaccination des athlètes.

Mais les experts ont déclaré que même si le chiffre global de 85 pour cent – ​​fourni par le CIO – semble assez élevé, il est plus compliqué à y regarder de plus près. Différents pays peuvent avoir différents vaccins, qui ont différents niveaux d’efficacité et ont également des directives différentes sur qui peut se faire vacciner (par exemple, les personnes de moins de 16 ans, qui peuvent participer aux Jeux olympiques). Le niveau de vaccination peut varier pour des délégations ou des équipes spécifiques, et ils peuvent provenir d’un endroit où, même s’ils sont vaccinés, les cas de Covid-19 sont élevés. Certains athlètes allaient toujours refuser la vaccination si elle n’était pas requise.

Et jusqu’à présent, cela semble être le cas. Selon le chef médical du Comité olympique et paralympique des États-Unis, environ 100 des 613 athlètes américains ne sont pas vaccinés – et il ne fait aucun doute que des vaccins leur étaient disponibles. En plus de cela, le taux de vaccination au Japon n’est que d’environ 23%, et la plupart de ces vaccins ont été administrés à des personnes âgées et à des agents de santé. Le Japon prévoyait de vacciner ses volontaires olympiques, mais qu’en est-il des chauffeurs de taxi, des employés d’hôtel ou d’autres personnes avec lesquelles les participants olympiques pourraient entrer en contact ? Parmi ceux qui ont été testés positifs ces derniers jours (bien que leur statut vaccinal ne soit pas clair), il y avait un volontaire, six sous-traitants et un membre du personnel des Jeux, selon ..

Les vaccins semblaient être un filet de sécurité pour réussir les Jeux olympiques, mais il est clair que ce filet de sécurité n’était pas suffisant si l’objectif était d’arrêter toute propagation du virus. D’une certaine manière, les Jeux olympiques sont le reflet d’un dilemme plus large à ce stade de la pandémie de Covid-19. Les vaccinations sont étonnamment efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort, et elles aident les lieux à revenir à une version normale. Les gens sont également fatigués et fatigués des restrictions supplémentaires, alors même que le virus revient en force ou remonte dans des endroits qu’il n’a jamais quittés. “Vous voyez cette pression, ce conflit et cette tension surgir”, a déclaré Udo.

Cette même tension existe aux Jeux olympiques. Tokyo fait face à des restrictions sur les affaires et les restaurants, mais des athlètes viennent du monde entier dans la ville. Covid-19 met les athlètes à l’écart, et les classements et les décomptes de médailles d’or auront une mise en garde permanente.

Là encore, c’est les Jeux Olympiques, on le fait ! Nous regarderons les records du monde être battus et assisterons à ces incroyables exploits de vitesse et d’agilité humaines, et cela ressemblera à beaucoup d’entre nous en regardant de loin comme les Jeux olympiques que nous avons toujours connus.

Mais cela n’aurait peut-être pas dû être les Jeux olympiques que nous avons toujours connus.

Les protocoles et les vaccinations sont importants, et ils permettront de créer une barrière contre le Covid-19. Mais peut-être que le moyen le plus efficace de minimiser les risques aux Jeux olympiques aurait pu transformer le spectacle en quelque chose de complètement différent. Brousseau et ses collègues, par exemple, ont suggéré d’espacer potentiellement les Jeux olympiques sur plusieurs semaines, avec différents sports en compétition à des moments différents, pour éliminer le nombre de personnes à Tokyo en même temps.

Peut-être que différents athlètes ou sports auraient dû suivre des protocoles différents – qu’ils jouent à l’intérieur ou à l’extérieur, que les gens jouent en équipe ou concourent en solo – plutôt qu’une approche unique.

“Ce n’est pas si parfait que tout le monde profite de cet événement incroyable”, a déclaré Brousseau. «Mais c’est une pandémie, pour l’amour de Dieu. C’est toujours les Jeux Olympiques. Mais non, ils voulaient vraiment que les Jeux olympiques soient le plus possible tels qu’ils sont. »

Et peut-être que les fans olympiques le font aussi. Sauf, un an et le changement dans la pandémie, la seule constante de la pandémie a été qu’aucune quantité de pensée magique ne peut la faire disparaître.