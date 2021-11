Nous avons discuté avec Lady Gaga de ses looks pour House of Gucci

Pour quelqu’un que nous avons vu pratiquement tout porter, et quand je dis tout, je veux dire de la robe en viande qu’elle portait aux MTV Awards 2010, aux superbes pièces d’Alexander McQueen (comme le look numéro 19 du spectacle Atlantis S / S 2010 de Platon). , le dernier présenté par la créatrice), c’est une image très différente, à commencer par les cheveux courts, noirs et chinois, donc des années 80. De la même manière, c’était aussi une expérience différente : « Dans ce film, les costumes étaient différents parce que c’est elle qui est tout le temps à l’intérieur des vêtements, l’énergie de Patrizia était toujours là. Même si le plus important c’est que je voulais que les vêtements soient la cerise sur le gâteau pour un personnage avec une vie intérieure très forte. Le personnage est la chose la plus importante, sa présence et ensuite les vêtements, qui ne doivent pas être une distraction. Au cinéma, les costumes peuvent être une distraction si l’acteur n’est pas assez fort et que sa tenue le dépasse ».

G_05678_RC Lady Gaga stars comme Patrizia Reggiani et Adam Driver comme Maurizio Gucci dans Ridley Scott’s HOUSE OF GUCCI A Metro Goldwyn Mayer Pictures film Crédit photo : Fabio Lovino © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. Tous droits réservés. (Fabio Lovino / Fabio Lovino)

Je pense que dans House of Gucci, ce qui est intéressant, c’est comment la mode est utilisée pour raconter l’histoire d’une femme qui est survivre et être humilié, dans un monde d’hommes. Pour cela, ils ont également examiné des détails tels que le fait qu’elle ne pourrait jamais être aussi belle que le Gucci ou comment elle n’a jamais retiré sa bague de fiançailles parce qu’elle voulait montrer qu’elle appartenait au Gucci. « Je pense que la mode a été utilisée de manière très intelligente et cela parle de quelque chose en quoi je crois : que la mode et l’art sont des sports intelligents. Il y a beaucoup d’intelligence derrière ça, il y a un raisonnement, on peut décider si quelqu’un est blond ou marron, une robe peut être rouge ou elle peut être bleue, mais ces détails très précis peuvent complètement changer la façon dont quelqu’un se sent ».