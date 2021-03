« Nous avons donné un spectacle, j’étais ambitieux, il y aura du temps pour conserver »

30/03/2021 à 10h26 CEST

«Nous avons organisé un spectacle, c’est le but de la première course de la saison. J’ai risqué, oui, peut-être trop, mais je n’étais pas satisfait de la troisième place. Les temps viendront à être plus conservateurs & rdquor;. le jeune majorquin Joan Mir (Suzuki), 23 ans, dans son 32e Grand Prix de MotoGP, dans lequel il a officiellement créé le titre mondial de la catégorie la plus élevée, a été frappé, sur la très longue ligne d’arrivée, de plus d’un kilomètre, de Losail (Doha, Qatar), par Ducati du Français Johann Zarco, qui, lors de l’essai de vendredi, avait couronné la ligne droite à 362 km / h., et de l’Italien Francesco «Pecco» Bagnaia, qui a reconnu avoir volé le podium au pilote Suzuki «grâce au formidable potentiel de notre moteur».

Mir, qui a connu un week-end irrégulier, partant de la dixième position sur la grille (qui est toujours un problème en suspens pour le majorquin, le « quali » samedi), était, comme toujours, comme il l’a déjà fait, l’année dernière la régularité et le travail acharné pour surmonter les positions dans la course lui ont permis d’être couronné «roi», de moins en plus dans la nuit qatarie. C’était à tel point qu’au final, il se sentait si fort qu’il voulait se battre, avec beaucoup moins de moteur (environ 10 km / h de moins en fin de ligne droite) pour la médaille d’argent avec les deux puissants «Desmosedici».

De merveilleuses sensations

« La première chose que j’ai à dire », a déclaré hier le majorquin, « c’est que dimanche j’ai récupéré les meilleures sensations de l’année dernière, que je n’avais pas ressenties, ni lors des tests ni même lors des entraînements du vendredi et du samedi. du grand prix. Je me suis donc retrouvé avec le sourire aux lèvres car, pour commencer, une quatrième place n’est pas un mauvais résultat. Je vais continuer, le week-end prochain, avec la même faim et la même envie car je pense que nous pouvons monter sur le podium.

Mir a reconnu que dans les derniers tours, il avait le potentiel de se battre pour le podium. « Il est temps de donner un spectacle et, oui, peut-être, cette fois à cause de mon ambition, je n’ai pas été sur le podium, car la troisième place aurait pu être assurée, je pense, simplement en restant derrière Zarco et en entrant dans la ligne droite comme ceci, dans la forme et la forme que «Pecco» a, alors que j’étais derrière une Ducati, il aurait été impossible pour lui de me dépasser à la ligne d’arrivée. Mais, j’insiste, j’en voulais plus et j’ai terminé quatrième, ce qui, comme tout le monde le sait, est le résultat qui donne le plus de colère.

Le jeune pilote majorquin a reconnu avoir beaucoup apprécié la course. “Pese a no salir bien, desde el primer instante me di cuenta de que si mimaba los neumáticos, como solemos hacer yo y mi Suzuki, incluso perdiendo algunas decimitas por vuelta, esas decimitas me volverían a mí en las últimas cinco vueltas, como así il a été. Et, là, j’ai encore passé un meilleur temps, car j’ai pu dépasser et aspirer à une place sur le podium.

Ahead est l’endroit où vous aimez

Mir reconnaît, comme le reste des composants de la grille MotoGP, que Losail, au Qatar, n’a rien à voir avec le reste du championnat et, en ce sens, le vrai championnat du monde commence à leur arrivée en Europe, le 18 avril, en Portimao (Portugal). «Je pense que, maintenant, ce que je dois faire, c’est me battre pour le meilleur résultat possible, tout mettre en œuvre, m’améliorer, oui, bien sûr, lors des qualifications de samedi, mais nous savons tous qu’avec notre moto c’est plus compliqué, et, dans la course, prenez des risques et donnez un spectacle. Il est temps de faire jouir les gens, le temps viendra de conserver & rdquor ;.

Le leader Suzuki estime que la seule façon de s’amuser, de prendre plaisir à conduire et, surtout, de viser un bon, très bon résultat, c’est d’être devant. «Quand vous allez de l’avant, vous vous amusez. Les courses derrière, en difficulté, sont toujours compliquées et, en plus, là vous la jouez dans chaque courbe, non seulement pour vous mais pour les autres. Cette fois, j’ai passé un très bon moment car j’étais en tête et je me voyais avec une chance de monter sur le podium.