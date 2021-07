07/07/2021

Le PDG de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, a reconnu ce mercredi que le transfert du Marocain Achraf hakimi au Paris Saint Germain est allé “douloureux”, mais nécessaire pour fixer les comptes financiers du club.

La signature d’Achraf à l’Inter l’été dernier a coûté environ 45 millions, désormais l’opération du joueur marocain au PSG a contribué 60 millions d’euros au club italien auquel il faut ajouter 8 millions faciles d’accès et 3 bonus plus compliqués. Hakimi fut l’un des hommes décisifs de l’Inter, entraîné à l’époque par Antonio Conte, remportera la Serie A.

“Piero Ausilio, Dario Baccin et Alessandro Antonello avoir la tâche de constituer une équipe aussi importante et compétitive que possible respectant l’équité, l’équilibre économique et financier du club », a expliqué Marotta.

Giuseppe Marotta : “Nous avons dû prendre des décisions douloureuses, comme la vente d’Achraf Hakimi, mais nous l’avons fait avec l’avenir en tête”

« Nous devons faire de chaque besoin une vertu. L’équation n’est pas toujours que plus vous dépensez, plus vous gagnez. Je suis un défenseur de la compétition et de la passion comme valeurs qui peuvent distinguer le parcours d’une entreprise comme la nôtre », a déclaré le dirigeant.

Il a également tenu à rappeler que tous les clubs traversent des difficultés financières et que l’Inter ne l’est pas moins. “Nous sommes dans une situation délicate. Le football est dans une situation économique difficile, mais je tiens à souligner que notre propriété a investi près de 700 millions d’euros dans Inter. Il est impensable aujourd’hui de demander une autre intervention de ce type », a déclaré Marotta.

Les loges de l’Inter sont gravement blessées par les conséquences économiques de la pandémie. En mai, le club italien a conclu un accord avec le fonds américain Oaktreen pour recevoir un Prêt de 275 millions d’euros, ce qui aidera le club à survivre les prochains mois.