“ Nous avons économisé Rs 30000 crore par conciliation, FASTag augmentant les recettes de péage ”: le président de la NHAI, Sukhbir Singh Sandhu

Président de NHAI Sukhbir Singh Sandhu

Malgré la pandémie et les périodes de verrouillage qui en ont résulté, la National Highways Authority of India (NHAI) a terminé l’exercice 21 avec une construction d’autoroutes et des dépenses d’investissement sans précédent. Les récompenses de nouveaux projets au cours de l’année ont également atteint un sommet depuis trois ans. L’autorité n’a pas encore fixé les objectifs pour le budget actuel, mais ceux-ci devraient également être ambitieux. Le président de NHAI, Sukhbir Singh Sandhu, discute de la feuille de route pour l’année en cours et à venir avec Surya Sarathi Ray. Extraits:

Comment s’est déroulé l’exercice 2020-2021 pour NHAI en termes d’attribution de nouveaux projets routiers, de construction et de mise de fonds?

NHAI a attribué 141 projets d’une longueur combinée de 4788 km en 2020-2021, le plus élevé des trois dernières années, contre 3211 km en 2019-20 et 2222 km en 2018-2019. Sur le total des projets attribués, deux étaient sous le modèle de construction-exploitation-transfert (péage) pour une longueur d’autoroute de 132 km, 69 projets (2609 km) par le modèle de rente hybride (HAM) et le reste 70 projets (2047 km) étaient à travers le modèle d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC).

Le coût en capital des projets attribués en 2020-2021 s’est élevé à 1,71,226 crore Rs, le plus élevé jamais, comparé à Rs 81324 crore en 2019-20 et Rs 64 009 crore en 2018-19.

Malgré le fait que la construction se soit arrêtée en avril en raison du verrouillage, NHAI a établi un nouveau record en construisant 4 192 km de routes nationales en 2020-2021. C’était environ 5% de plus que la construction en 2019-20 et 24% de plus que le niveau atteint en 2018-19.

Compte tenu du kilomètre de voie, NHAI a construit 18500 km de voie (50 km de voie / jour) en 2020-2021, 40% de plus qu’en 2019-20 et 91% de plus en 2018-19.

Les dépenses en capital de NHAI pour le développement des infrastructures routières ont atteint un niveau record de `1,28,000 crore en 2020-2021, 23% de plus par rapport à ces dépenses en 2019-20.

Quelles sont les mesures prises pour assurer la qualité de la construction?

NHAI s’engage à respecter les normes de qualité les plus élevées lors de la construction des projets. Récemment, nous avons introduit une inspection indépendante des projets routiers nationaux en cours, en faisant participer des fonctionnaires réputés à la retraite. Jusqu’à 111 de ces projets ont été identifiés à ce jour. Ces inspections auront lieu en plus de l’inspection régulière des projets par les fonctionnaires de NHAI. Les inspections de qualité garantiront non seulement le respect des normes, mais vérifieront également la conformité aux exigences contractuelles spécifiques et aux bonnes pratiques d’ingénierie en se référant aux procédures formulées conformément au plan d’assurance qualité approuvé.

La perception électronique des péages via FASTag est devenue obligatoire à partir du 15 février. Cela a-t-il contribué à augmenter les revenus de péage?

Le lecteur FASTag a été très bien pris en charge par les utilisateurs de l’autoroute car il a atteint une pénétration de plus de 95% avec plus de trois utilisateurs de crore dans le pays. De nombreuses gares de péage ont même atteint un taux de pénétration d’environ 99%. La collecte des péages via FASTag a connu une croissance constante, franchissant la barre des 100 crores de Rs par jour.

La mise en œuvre de FASTag a également réduit considérablement le temps d’attente sur les places payantes NH, ce qui a amélioré l’expérience utilisateur. Un exemple récent de ceci est la place de péage de Kherki Daula près de Gurugram, où le temps d’attente a été réduit de 20-30 minutes à moins de 5 minutes. FASTag aidera également à économiser Rs 20 000 crore par an sur le carburant et donc les devises, en plus d’aider l’environnement.

Le véhicule à usage spécial de l’autoroute Delhi-Mumbai a récemment levé près de 10 000 crores. Parlez-nous du plan de financement du méga projet?

Le SPV a levé 9 731 crores au cours du premier exercice de son existence. La majeure partie du financement est venue de la State Bank of India, qui a contribué Rs 5 000 crore. Punjab National Bank, Bank of Maharashtra et Axis Bank sont les autres investisseurs du SPV.

Le SPV se liera bientôt avec d’autres institutions pour l’exigence de dette de solde de Rs 38 733 crore. L’autoroute devrait être achevée d’ici mars 2023, l’un des tronçons menant au JNPT étant achevé d’ici septembre 2023.

La monétisation des actifs est considérée comme un moyen de freiner la montée des bosses de NHAI. Quels ont été les progrès sur ce front?

Jusqu’à présent, NHAI a généré plus de Rs 17 000 crore grâce au modèle de transfert de péage (TOT) et a développé un pipeline de projets d’une valeur de Rs 75 000 crore à attribuer en mode TOT. Dans le récent cinquième paquet d’enchères TOT, NHAI a reçu des offres d’un montant de Rs 600 crore plus élevé que le prix de réserve.

NHAI a également ajouté des fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT) à la gamme d’offres. Une société de gestion d’investissements de NHAI InvIT «National Highways Infra Investment Managers Private Limited» (NHIIMPL) a été créée. Pour gérer l’InvIT de manière hautement professionnelle, les meilleurs talents ont été engagés. Nous prévoyons d’augmenter Rs 5 100 crore en monétisant cinq routes à péage opérationnelles via InvIT, qui devrait arriver sur le marché dans un mois environ.

Comment sont les progrès sur le front de la conciliation?

Pour un règlement plus rapide des réclamations grâce à la conciliation et réduire les responsabilités, NHAI a rigoureusement entamé le processus de conciliation en constituant trois comités de conciliation d’experts indépendants (CCIE) de trois membres chacun. Nous demandons à tous les entrepreneurs et concessionnaires de venir en conciliation pour un règlement plus rapide des réclamations.

NHAI a lancé cette initiative en 2017-2018 et depuis, 154 cas ont été référés au CCIE. Jusqu’à ce jour, 95 cas de réclamations par des entrepreneurs d’une valeur de Rs 30 377 crore ont été réglés avec succès pour un montant de Rs 8 991 crore. Sur ce total, dans le dernier exercice seulement, 60 cas pour Rs 5.312 crore contre un montant réclamé de Rs 14.206 crore ont été réglés.

