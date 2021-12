Nous avons élaboré une fois pour toutes le meilleur jeu Zelda en utilisant les mathématiques

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo. Profitez!

Nous pourrions discuter toute la journée pour savoir Zelda est techniquement le meilleur. En fait, nous le faisons souvent, surtout avec le 35e anniversaire de la série cette année. Mais peu importe combien de fois nous nous crions que Majora’s Mask est meilleur qu’Ocarina of Time, ou qu’Oracle of Ages and Seasons est sous-estimé, il ne peut y avoir de classement définitif.

Jusqu’à maintenant. Nous avons rassemblé 23 classements différents des dix meilleurs jeux Zelda, provenant de sites comme GameSpot, IGN, Eurogamer, Kotaku et, bien, Nintendo Life (nous avons dû nous inclure), et avons utilisé le Puissance des maths pour déterminer, une fois pour toutes, quel est le meilleur jeu Zelda. Vous ne pouvez pas discuter avec nous sur celui-ci. C’est scientifique.

Breath of the Wild sortira-t-il victorieux ?

Quelques avertissements avant de commencer :

Certains de ces classements ont été publiés avant Breath of the Wild, et nous avons noté ceux avec un astérisque. Nous avons également inclus les dernières dates de mise à jour de toutes les pièces, afin que vous puissiez voir par vous-même ce qui pourrait manquer. Beaucoup de ces classements sont rédigés par un seul auteur, ils ne représentent donc pas les opinions du site/magazine dans son ensemble. Certains de ces classements ne sont pas des classements complets de Zelda. Le classement d’Edge est tiré de leurs 100 meilleurs jeux en 2017, le classement de Famitsu est de leurs scores Zelda, et GameSpot est une moyenne des cinq premiers des éditeurs. La plupart de ces sites ont classé chaque jeu Zelda, et nous l’avons juste placé dans le top dix, sinon nous serions là toute la journée. Pour faire simple, nous avons classé tous les remakes et remasters comme un seul jeu. La plupart des sites ne faisaient aucune distinction entre, disons, Link’s Awakening, Link’s Awakening DX et Link’s Awakening on the Switch. De même, Oracle of Ages et Oracle of Seasons étaient souvent regroupés en un seul – mais nous avons noté quand ils étaient classés séparément.

Notre méthode :

Nous avons basé notre méthode mathématique sur l’excellente méthode de pointage utilisée par Marino, membre de la communauté Giant Bomb.

Un top dix se voit attribuer un total de 55 points : 10 pour le premier match, 9 pour le second, et ainsi de suite. Si un site a moins de dix jeux, alors il attribue 0 point à chaque jeu qu’il n’a pas classé.

Les sites qui ont fait leur liste avant Breath of the Wild ne sont pas comptés dans la moyenne de Breath of the Wild. Ils ne donnent pas 0 point à Breath of the Wild.

Le classement de Famitsu, qui est basé sur les scores qu’il a donnés aux jeux Zelda, est fait un peu différemment. Plutôt que les quatre premiers jeux obtenant 10, 9, 8 et 7 dans l’ordre, les quatre premiers – qui sont tous des jeux 40/40 et partagent la première place – divisent le total de 10, 9, 8 et 7, obtenant 8,5 points chacun. La même chose est faite pour les jeux partageant la deuxième, la troisième et la quatrième place.

Si vous souhaitez consulter nos travaux sur tout cela, voici le lien Google Sheets. Soyez gentil – rappelez-vous, nous sommes des journalistes, pas des analystes de données.

Et quelques faits amusants :

Tri Force Heroes était bon dernier dans presque tous les classements, à l’exception de ceux qui incluaient les jeux CD-i et d’un classement qui détestait vraiment Four Swords. Ocarina of Time a un score métacritique de 99. C’est le seul jeu à avoir atteint cet objectif. Quelques jeux – notamment Wind Waker – étaient presque toujours au milieu du peloton. Le classement de Skyward Sword semble directement en corrélation avec l’âge de l’article. Plus la date de sortie de Skyward Sword approche, mieux il semble fonctionner. Il y a quatre jeux Zelda avec des scores Famitsu parfaits de 40/40 et trois jeux Zelda avec des scores Edge parfaits 10/10. Les deux listes incluent Breath of the Wild, Skyward Sword et Ocarina of Time; Famitsu inclut également Wind Waker, qu’Edge a donné 9/10.

Alors, avec tout ça à l’écart, attachez votre ceinture, les gamins. C’est sur le point d’être controversé ici.

Les jeux Oracle ont un nombre surprenant de fans dévoués

Kotaku – Jason Schreier, 2018

Nous commençons avec la vision de l’ex-Kotaku ed Jason Schreier sur le top dix.

Breath of the Wild Link to the Past Link’s Awakening Oracle of Ages/Seasons Majora’s Mask Wind Waker Un lien entre les mondes Ocarina of Time Minish Cap Twilight Princess

D’accord, pas trop mal – et pas trop différent de la liste de NL, en fait. Les placements intéressants incluent Ocarina of Time à la 8e place – le plus bas de tous les classements que nous avons trouvés – et les jeux Oracle partageant la 4e place, ce qui est le plus élevé que quiconque les place de loin. Pas d’épée Skyward, ce qui n’est malheureusement pas inhabituel dans ces classements, mais le manque de The Legend of Zelda pourrait agacer un peu certains d’entre vous.

Nous donnons au classement de Kotaku un 7/10. Ocarina of Time mérite mieux.

Oh non.

USgamer – Équipe USgamer, 2019

Notre premier effort d’équipe! Cette liste complète est l’un des classements les plus complets, y compris les jeux CD-i, Les traqueurs de Tetra, et (pour une raison quelconque) Rosy Rupeeland de Tingle fraîchement cueilli. Même le nôtre n’en a pas.

Lien vers le passé Breath of the Wild Masque de Majora Ocarina of Time Wind Waker Link’s Awakening Un lien entre les mondes Twilight Princess The Legend of Zelda Four Swords Adventures

Difficile de discuter avec celui-ci… du moins, jusqu’à ce que vous arriviez à la fin. Quatre aventures d’épées ?! Mieux que Minish Cap ? Mieux que Skyward Sword? Le sous-estimé Four Swords n’obtient qu’un autre vote dans les 23 classements, il est donc agréable de voir qu’il a ses fans. Mais mieux que Minish Cap ? Ah bon?

Nous donnons à celui-ci 8/10. Une liste assez solide avec une fin tordue.

Link to the Past prend une avance rapide…

Game Informer – Personnel de Game Informer, 2021

Un autre effort d’équipe, et celui qui a été republié (mais pas réorganisé) pour célébrer le 35e de Zelda, mais laisse de côté les jeux CD-i, la série Hyrule Warriors et des retombées comme Link’s Crossbow Training en faveur des titres Zelda plus costauds.

Lien vers le passé Ocarina of Time Breath of the Wild Masque de Majora Wind Waker Twilight Princess La légende de Zelda Un lien entre les mondes Link’s Awakening Oracle of Ages

Le premier à appeler Oracle of Ages non seulement comme un jeu autonome, mais aussi comme le supérieur des deux, la liste de Game Informer est presque la même que celle d’USgamer, avec quelques différences clés. Jusqu’à présent, Link to the Past est gagnant, mais BOTW, Majora’s Mask et Ocarina of Time ne sont pas loin derrière.

Nous attribuons ce classement à 8/10, car le top 5 est plutôt bon, mais nous nous demandons encore où en est Minish Cap.

Ocarina of Time obtient sa première place de numéro un

Eurogamer – Equipe Eurogamer, 2016*

Nous avons ici la première liste pré-Breath of the Wild, ce qui signifie un écart assez évident. En 2016, pour célébrer le 30e anniversaire de Zelda, Eurogamer a rassemblé un top dix des lecteurs et un top dix des éditeurs – nous ne présentons cependant que ce dernier.

Ocarina of Time Lien vers le passé Link’s Awakening Wind Waker Masque de Majora Twilight Princess Skyward Sword Phantom Hourglass Spirit Tracks A Link Between Worlds

Il y a beaucoup de choses à dire dans cette liste ! Enfin, Skyward Sword arrive, décrit par Tom Phillips comme « extrêmement proche d’être génial ». En 2016, lorsque Skyward Sword était la plus récente console de salon Zelda, beaucoup de gens pensaient de cette façon, mais cette opinion s’est progressivement dégradée au fil des ans, de plus en plus de gens en viennent à en vouloir à ses commandes de mouvement. Mais bon, qu’en est-il des deux jeux DS – Phantom Hourglass et Spirit Tracks – qui obtiennent une certaine reconnaissance ? Je ne peux pas dire que nous sommes d’accord, exactement, mais c’est agréable de voir des opinions divergentes.

Nous allons donner à cette liste un 6,5 sur 10, simplement parce que c’est un peu trop farfelu. Link’s Awakening, mieux que Wind Waker ? Hummm.

Majora’s Mask grimpe enfin à la deuxième place

Washington Post – Parc des gènes, 2019

Le récapitulatif des meilleurs Zeldas de Gene Park commence par quelques avertissements sur la nature scientifique de son jugement : les classements sont effectués non seulement en fonction de la qualité du jeu, mais également de son âge, de son influence et de la manière dont le design communique ses idées. . « Au départ », note-t-il, « tous ces jeux sont au moins très bons », avant de se lancer avec Tri Force Heroes au numéro 17 et de dire que c’est un joli pantalon.

Breath of the Wild Majora’s Mask Link’s Awakening Link to the Past Wind Waker Un lien entre les mondes Ocarina of Time Oracle of Ages/Seasons Minish Cap The Legend of Zelda

Nous apprécions toujours quelqu’un qui apprécie Minish Cap (au cas où ce ne serait pas déjà clair), mais cette liste est assez biaisée envers la plupart des anciens canons de Zelda. Ce n’est pas faux, remarquez – juste intéressant à noter, et potentiellement le résultat du jugement de Park, y compris l’influence du jeu. Pourtant, il est surprenant de voir les jeux Oracle ici.

Nous donnons à cette liste 7/10. C’est bien pensé, mais a des objectifs différents de la plupart des listes Zelda, en se concentrant sur l’impact de chaque jeu plutôt que sur un cadrage plus subjectif.

Minish Cap reçoit l’amour qu’il mérite

Bible du jeu – Ewan Moore, 2020

Célébrant le 34e anniversaire de Zelda, Ewan Moore a classé un tas de jeux « principaux », puis l’a fait passer devant le reste de l’équipe, « qui n’était pas en désaccord ». Cependant, il n’a pas numéroté la liste, ce qui vaut au moins une déduction de point. Voyons s’il le reconquiert avec de bonnes opinions.

Breath of the Wild Lien vers le passé Ocarina of Time Wind Waker Un lien entre les mondes Masque de Majora Link’s Awakening Minish Cap Oracle of Ages/Seasons Twilight Princess

Une liste étonnamment similaire à celle de Kotaku, qui est étonnamment belle : un journaliste britannique et un journaliste américain, unis dans leurs opinions sur Zelda. Il est également agréable de voir les jeux Oracle obtenir un autre vote également.

Nous donnons à celui-ci 8/10, car il touche beaucoup de notes que nous aimerions voir – Ocarina est là-haut, Minish Cap reçoit un peu d’amour et A Link Between Worlds est reconnu comme le chef-d’œuvre qu’il est. Travail décent, Moore.

Link’s Awakening sur Switch obtient son propre classement dans notre liste

Nintendo Life – Gavin Lane, 2021

Ils vous disent de garder le meilleur pour la fin, mais nous aimons penser que le meilleur devrait aller quelque part à peu près au milieu. Notre classement définitif de Zelda comprend Link’s Crossbow Training et les jeux Hyrule Warriors, mais notre top dix ressemble assez à tous ceux que nous avons vus jusqu’à présent. Nous avons classé Oracle of Seasons et Ages séparément, car ce sont des jeux différents, bon sang.

Breath of the Wild Ocarina of Time Lien vers le passé Un lien entre les mondes Masque de Majora Link’s Awakening Skyward Sword Wind Waker Link’s Awakening (celui sur Switch) Minish Cap

Nous sommes la seule liste sur notre liste de listes à classer Link’s Awakening séparément. En tant que tel, cela va être inclus comme Link’s Awakening dans notre décompte des votes à la fin – désolé, Gav! Avoir Twilight Princess non seulement parmi les dix premiers, mais au numéro 15 – en dessous de Spirit Tracks et Phantom Hourglass – a causé beaucoup de bouleversement dans les commentaires, mais c’est aussi objectivement correct, donc là.

Nous ne pouvons pas classer celui-ci, car ce serait contraire à l’éthique. Probablement.

Une première (et, euh, dernière) entrée surprise dans les charts pour Zelda II

Soirée Standard – Jack Webb, 2020

The Evening Standard – le journal gratuit de Londres, que vous pouvez ramasser sur le sol de n’importe quel métro – est le classement le plus controversé de cette liste. Sérieusement. Nous avons dû vérifier plusieurs fois qu’ils ne l’avaient pas classé dans l’ordre inverse.

Twilight Princess Wind Waker Ocarina of Time Spirit Tracks Link’s Awakening Four Swords Adventures Oracle of Seasons Oracle of Ages Breath of the Wild Zelda II: The Adventure of Link

… Devrions-nous nous inquiéter pour Jack Webb ? Était-ce un défi ? Spirit Tracks mieux que BOTW ? Four Swords Adventures mieux que Breath of the Wild ? Zelda II mieux que Majora’s Mask ?! Écoutez, Jack, au cas où vous lisiez ceci : expliquez s’il vous plaît.

Nous donnons à cette liste 3/10, car au moins certains des grands jeux y sont., et c’est certainement un classement très différent de tous les autres, qui se battent principalement pour les trois mêmes jeux. Nous devrions chérir les différences d’opinion, surtout en tant que journalistes. Dans le même temps, Twilight Princess n’est pas meilleur que la moitié des jeux de cette liste, et nous nous demandons si nous devrions défier M. Webb à un Nintenduel.