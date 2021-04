“Nous avons encore beaucoup à faire”

04/09/2021 à 09:08 CEST

L’Espanyol affronte un duel intéressant ce dimanche contre un autre candidat à la promotion, Leganés. Les Bleu et Blanc, enracinés dans le leadership, espèrent maintenir la bonne dynamique –ils ajoutent quatre jeux sans perdre– contre une équipe madrilène qui ne veut pas perdre la piste, au moins, de la promotion.

Dans l’équipe de Perica, ils sont clairs sur le fait qu’ils doivent profiter de cette bonne dynamique pour affronter cette dernière ligne droite du championnat, fixée sur l’objectif d’une promotion en Première Division. «Nous sommes dans le meilleur moment de la saison. Nous savons ce que nous voulons et nous le transmettons sur le terrain ”, a-t-il déclaré Pol lozano dans une interview diffusée par les médias du club.

Malgré les bons sentiments, au sein de l’équipe, ils préfèrent toujours être prudents et ne rien tenir pour acquis, sachant qu’il reste encore neuf matches de championnat et que les positions dans la partie supérieure restent très serrées à ce stade du championnat. «Nous sommes conscients que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de points en jeu, mais nous sommes sur la bonne voie et nous continuerons ainsi & rdquor;, a déclaré le milieu de terrain Perico. Même ainsi, et malgré le fait que la saison est longue, le club sait clairement quel est l’objectif et il continue de se concentrer sur celui-ci. «Pendant le cours, il y a des moments difficiles et d’autres qui, bien qu’ils n’en aient pas l’air, le sont évidemment. On va essayer de prolonger ce moment le plus longtemps possible & rdquor;, a-t-il admis Pol lozano.

Temps pour se venger

Le footballeur a également fait référence à la rencontre du premier tour à Butarque. Une défaite (2-0) dans un match gris pour les Bleues et les Blancs dans laquelle ils ont également fini par abandonner la tête. «Nous attendons vraiment avec impatience le week-end. La façon dont ils nous ont battus nous a beaucoup fait mal et nous voulons montrer ce que nous avons amélioré depuis ce match ”, a expliqué Sant Quirze del Vallés à propos de l’affrontement qui pourrait signifier une revanche à un moment très important du championnat pour les deux équipes.

Concernant sa situation personnelle, le jeune canterano a insisté sur le fait qu’il va «bien»; et que «l’autre jour, il a pu avoir la sensation d’un match», bien qu’il ne puisse toujours pas compter sur le titre en équipe première. “Je veux profiter de toutes les opportunités. Je veux aider le coach autant que possible ”, a-t-il été sincère après la séance à la Cité des Sports.