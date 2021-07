Nous avons encore plus de performances que nous pouvons ajouter

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a insisté sur le fait que le développement ne s’est pas encore arrêté sur la W12, expliquant que l’équipe peut améliorer les performances de plusieurs manières.

Pour la première fois peut-être à l’ère du turbo-hybride, Mercedes était totalement à court de réponses lors du Grand Prix de Styrie du week-end dernier, Max Verstappen remportant une victoire dominante pour étendre son avance et celle de Red Bull au championnat des pilotes et des constructeurs.

La Formule 1 revient sur le même circuit ce week-end, les choses semblant quelque peu sombres pour Mercedes, en particulier avec le directeur de l’équipe Toto Wolff affirmant après leur défaite en Styrie que l’objectif principal de l’équipe était 2022.

Cependant, le directeur technique James Allison a depuis précisé que des mises à jour de la machine 2021 sont à venir, Vowles ajoutant que cela cherchera à apporter des améliorations à l’ensemble de la voiture, plutôt que de se concentrer uniquement sur l’aérodynamique.

“Ce paquet a un certain nombre de façons dont nous pouvons l’améliorer”, a déclaré Vowles. “Nous avons encore plus de performances que nous pouvons y ajouter et les améliorations aérodynamiques ne sont qu’une facette des performances de la voiture.

« Nous avons d’autres éléments de cette voiture auxquels nous pouvons ajouter des performances et nous le faisons continuellement.

« De plus, vous pouvez toujours optimiser et améliorer le package dont vous disposez. Normalement, vous n’en extrayez pas tout dès le départ. Chaque fois que vous courez sur piste, vous obtenez de plus en plus d’informations et de données, vous en apprenez un peu plus sur la façon d’utiliser la voiture, comment utiliser les pneus et comment optimiser l’ensemble ensemble.

« Le résultat est que oui, en termes de grosses améliorations aérodynamiques, seront-elles réduites pour nous, mais pas seulement pour nous, toutes les équipes cette année ? Je le soupçonne. Cependant, cela ne signifie pas que les performances de la voiture seront statiques.