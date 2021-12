Nous avons *enfin* demandé à 21 gars de nous parler des plus gros problèmes de rencontres entre garçons

C’est un conte vieux comme le temps. Lorsque nous parlons des « plus gros dingues de rencontres », nous pensons généralement aux filles hétéro qui trouvent un défaut de caractère fatal chez le gars avec qui elles sont. Celles-ci vont de détournements élaborés comme manger une assiette de pâtes et avoir un grain de sauce sur le menton, à des choses douteuses comme «quand ils se brossent les dents».

Ces pauvres gars n’ont qu’à sourire à travers la douleur lorsqu’ils voient des gens avec qui ils sont sortis dans le passé énumérer tout ce qui est dégoûtant à leur sujet. Dans l’intérêt de l’égalité, je pense personnellement qu’il est temps de prendre une petite revanche…

Eh bien – ça et je suis désespéré de savoir tout ce que j’ai fait de mal au cours des cinq dernières années.

Alors attachez-vous, ça va être un tour. Nous avons *enfin* demandé aux garçons d’avouer leurs plus gros problèmes de fréquentation – jetez un œil et voyez ceux dont vous êtes coupable :

1. « Les gens qui font des sandwichs bizarres » – Ed

Je vais laisser l’homme lui-même raconter cette histoire.

« J’étais sorti avec cette fille il y a quelques années. C’était le soir et elle commençait à avoir un peu faim. Nous n’étions pas trop loin de sa maison, alors nous avons décidé de nous arrêter et de prendre quelque chose à manger.

«Elle m’a dit qu’elle voulait faire un sandwich, ce qui évidemment ne me pose aucun problème. J’ai regardé avec une horreur absolue alors qu’elle prenait deux tranches de pain blanc, de la mayonnaise au jet d’eau et un DEMI-BLOC DE FROMAGE. Elle a mis le fromage entre les tranches et s’est juste assise là à le grignoter.

« Je n’ai rien dit à l’époque, mais tout ce que je pouvais penser était – » c’est la chose la plus horrible que j’aie jamais vue de ma vie « . Depuis, nous sommes devenus de grands amis et c’est quelque chose que nous regardons en arrière et dont nous rions ».

2. « Quand ils votent conservateur juste parce que leur famille le fait » – Jack

Les électeurs conservateurs sont un rebut typique pour les gens de nos jours. Mais selon ce type, il n’y a qu’une chose pire qu’un conservateur en possession de tous les faits accablants – un mal informé.

Pour lui, suivre le reste de votre famille sans chercher à savoir pourquoi vous votez pour ledit parti est encore pire que de le faire consciemment. « Cela montre simplement que vous ne vous souciez pas assez de prendre des décisions indépendantes », a-t-il déclaré.

Très astucieux – et je soupçonne que ce n’est pas seulement l’un des plus gros problèmes de rencontres de ces garçons.

3. « Les gens qui sont impolis envers le personnel de service » – Adam

Je vais planter le décor pour vous. Vous êtes sur une date vraiment prometteuse. Vous avez acheté à votre partenaire potentiel la boisson de son choix. Leurs yeux brillent, capturant la lueur subtile d’un restaurant faiblement éclairé. Vous vous sentez au chaud, heureux et légèrement excité.

Soudain, ils se tournent vers le serveur et claquent des doigts dans leur visage, se plaignant que leur verre de vin ne contient pas de glace. Vous grincer des dents si fort que vous sentez que vous pourriez vous mettre à l’envers. C’est l’enfer.

C’est pourquoi vous ne sortez avec des gens que lorsqu’ils sont gentils avec le personnel de service.

4. « Être complètement obsédé par l’astrologie » – Gabe

Apparemment, ce n’est pas mignon quand nous téléchargeons l’application Co-Star et leur envoyons des captures d’écran quotidiennes d’explicateurs planétaires. Si ma lune n’était pas en Lion, je m’en offenserais probablement.

5. « Commander un simple au lieu d’un double » – Chris

Sérieusement, quel genre de personne êtes-vous ?? Ceci est un DATE. Nous sommes ici pour nous FAIRE NAUVER.

6. « Quand ils portent North Face » – Jamie

Il me semble que le beurk d’un homme est le miam d’un autre (le mien). Pour être juste, cela semble un peu faible pour un rendez-vous.

7. « Les gens qui disent qu’ils recherchent un partenaire dans le crime » – Liam

Je vais être honnête, cela me donne aussi de l’embarras en deuxième, troisième et quatrième main. Pourquoi a-t-il la même énergie que de dire « celui-ci » ? Les clichés de couple ringard me donnent envie d’être misérable et je ne m’excuserai jamais pour ça.

8. « Les gens qui s’énervent parce que je ne leur ai pas envoyé de texto depuis quelques heures » – Gabe

« Je suis juste occupé parfois. Qui a le temps pour tous ces coups de fouet ? » il m’a dit.

N’est-ce pas simplement le plus grand drapeau rouge quand quelqu’un à qui vous avez parlé, disons, un *jour* exige chaque minute de votre attention ? Si vous faites cela, vous méritez des miettes littérales.

9. « Je reste loin de tous les fans de cricket » – Chris

Chris n’a pas développé *pourquoi* le cricket lui donne le coup – mais je soupçonne que tous les fans de cricket doivent être des conservateurs. Pouvons-nous faire participer des scientifiques à cela?

10. ‘Chunky baskets FILA’ – Jacob

AKA l’uniforme officiel d’un enfant de 11 ans. Ne vous méprenez pas, je suis très positif sur le style. Mais les personnes qui associent un trench-coat à de grosses baskets ne méritent que de mauvaises choses. J’espère que Jupiter restera rétrograde pour vous pour toujours.

11. « Quand ils parlent de leur ex » – Alex

« Comme assez juste, parlez-moi de vous, mais bon sang, j’essaie de vous baiser, pas votre ex », a-t-il déclaré. En tant que membre réticent du club des « gens avec des ex de merde », vous ne pouvez parfois pas vous empêcher de comparer. Mais est-ce qu’un premier rendez-vous est vraiment le moment ou le lieu pour en parler ?? Pas étonnant que ce soit l’un des plus gros problèmes de rencontres de ces garçons.

12. « Manger bruyant doit être mon numéro un » – Kyle

Vous serez dans un restaurant italien et la personne en face de vous se contentera de prendre un repas – bras autour de l’assiette comme un chien vicieux qui garde son dîner, sirotant des brins de spaghetti comme s’ils étaient démodés. Ensuite, ils vous regarderont avec de la bolognaise autour de la bouche comme si vous veniez d’emmener un tout-petit prendre le thé. Mauvaises vibrations dans l’ensemble. 0/10.

13. « Pas ici pour les fangirls d’Ed Sheeran » – Matt

Imaginez leur passer l’aux et ils commencent à jouer à Thinking Out Loud. Imaginez-les avoir des papillons sur Sheeran de l’ère Bad Habits. Imaginez-les pensant que You Need Me, I Don’t Need You est la meilleure chanson de rap des années 2010. Je suis dégoûté.

14. « Quand l’idée d’un week-end parfait pour quelqu’un est de rester à l’intérieur à ne rien faire » – Ross

« Je m’ennuie vraiment et je suis agité », m’a-t-il dit.

Il existe deux types de personnes dans ce monde : celles qui aiment *faire* des choses et celles qui aiment rester avec Netflix et les plats à emporter. Heureusement, je suis les deux. C’est comme avoir deux copines en une !!!

15. « Des quantités folles de PDA » – Ben

Être fier d’être vu avec votre partenaire est une chose, mais quand il veut juste vous toucher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Du temps et un lieu, mes amis !

Cela étant dit, vous devez *toujours* vous assurer que tout va bien avec l’autre personne avant de vous engager dans un PDA. Les gens ont des limites différentes et celles de chacun doivent être respectées !!

16. ‘Les gens qui sont impolis envers leurs parents’ – Josh

Désolé, RIEN n’est plus décevant que de voir quelqu’un crier après sa mère. Toute personne de plus de 21 ans ne devrait *pas* faire la peine à ses parents d’avoir cuisiné un dîner qu’ils n’aiment pas, d’avoir oublié de faire leur lessive ou d’être incapable de les porter. Sûr de dire que ce n’est pas seulement l’un des plus gros problèmes de rencontres entre garçons.

C’est essentiellement le reflet de la façon dont ils vous traiteront après que vous ayez été ensemble pendant un certain temps, n’est-ce pas ? Soudain, vous êtes celui qui vous crie dessus pour avoir servi du brocoli avec ses louches de poulet.

17. ‘Ne pas proposer de partager l’addition’ – Dan

Ouais!! La chevalerie est morte il y a longtemps !!

Il n’y a rien de pire que quelqu’un qui commande plusieurs boissons chères pour lui-même avant de s’attendre à ce que vous les payiez. Aller hollandais est toujours la voie, semble-t-il.

18. « Le sens de la mode de merde » – Steven

Évidemment, c’est totalement subjectif – mais j’aime ça quand quelqu’un fait un peu d’effort à nos rendez-vous. Je parle d’une chemise, de belles chaussures et d’un bon jean (même un chino s’ils le souhaitent. Non, je ne suis PAS un conservateur).

19. « Choisissez-moi les filles » – Will

Dénigrer les autres filles pour vous faire mieux paraître n’est donc pas le geste de gardien, d’éclairage à gaz ou de patronne que vous pensez que c’est. Nous devrions constamment soutenir les droits ET les torts des femmes.

Il s’avère que les gars n’aiment même pas ça. Qui savait?

20. « Quand ils essaient de sortir pendant un rendez-vous » – Ben

Je veux dire, allez. Sûrement c’est juste standard? Attendez *après* la date avant de passer à la suivante. Ce n’est certainement pas seulement l’un des plus gros problèmes de rencontres entre garçons.

21. « Quand ils aiment Comment j’ai rencontré ta mère » – Harrison

Ceci et la théorie du Big Bang. Dites-moi que vous détestez la comédie sans *me dire* que vous détestez la comédie.

Image en vedette via Unsplash avant les modifications.